News Images
翻訳者：
マイケル・キャリック、開幕節の屈辱の後にイプスウィッチ・タウン戦でのマンチェスター・ユナイテッドの反応を要求
マンチェスター・ユナイテッド、雪辱を期す
マンチェスター・ユナイテッドは、先週末にMKMスタジアムで昇格組ハル・シティに敵地で0-2の屈辱的な敗戦を喫した雪辱を果たすべく、今季最初のホームゲームに臨む。キャリックは、ユナイテッド指揮官として昇格組相手に1試合平均わずか0.33ポイントしか獲得できていない不本意な個人記録の改善を目指している。一方でホームのユナイテッドには、日曜日の相手イプスウィッチとの直近8度のホームでのリーグ戦で無敗を維持しているという、心強い過去のデータがある。
- Getty Images Sport
キャリックが迅速な立て直しを求める
日曜日にオールド・トラッフォードで行われる一戦を前に、キャリックはチームを勝利の流れに戻し、ホームのファンに魅力的なパフォーマンスを届けたいという思いを強調した。「もちろん、良いパフォーマンスを見せて勝ちたい」とキャリックは語った。「シーズン最初のホームゲームは本当に楽しみにしている試合の一つで、サポーターが来てくれることもあって、この試合をとても楽しみにしている。
「先週はつまずきがあったので、良いプレーをして試合に勝つ形に戻したい。また厳しい試合になる。相手も先週は大きな結果を残しているし、僕たちにとってまた一つの挑戦になる。だが、本当に楽しみにしているよ」
負傷による痛手がチームを襲う
ユナイテッドの準備は負傷のニュースによって狂わされている。ブライトンから加入した7000万ポンドの今夏の新戦力、カルロス・バレバが足首の問題により最大3週間の離脱となり、アマド・ディアロも戦列を離れている。
それでも、キャリックはクラブのU-21チームから勇気づけられた。リーで行われたイプスウィッチ戦で5-0の大勝を収め、試合では15歳の逸材JJ・ガブリエルが見事なゴールを決めてハイライトとなった。「実際、選手たちは本当に素晴らしいプレーをしたと思う」と指揮官は語った。「本当にいいチームで、とても強いチームだったし、クオリティーも見て取れた。試合をとても楽しめた。
「選手たちには本当に満足している。その取り組み方、クオリティー、姿勢。試合のすべてが本当に良かったので、とても勇気づけられた。JJもその選手たちの一人だ。彼には明らかにとても大きな才能がある。彼はかなりの回数、我々と一緒にトレーニングしているし、常に経験を積んでいる。身体的にも、自分が踏む一歩一歩に適応しているところで、今後も彼の成長を続けていく」
- Getty Images Sport
トラクター・ボーイズに試練が迫る
イプスウィッチは開幕節でサンダーランドに劇的な土壇場の2-1勝利を収め、自信を深めてマンチェスターへ向かう。アウェーのイプスウィッチは、トップリーグでのシーズン開幕からの連勝をクラブ史上4度目として狙うとともに、ユナイテッド相手では1994年9月以来となる白星も目指している。日曜日にキャリックは、移籍市場が閉まり、代表ウィークに入る前に、再び手痛い番狂わせを避けるため、戦術プランを的確に遂行しなければならない。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。