ユナイテッドの準備は負傷のニュースによって狂わされている。ブライトンから加入した7000万ポンドの今夏の新戦力、カルロス・バレバが足首の問題により最大3週間の離脱となり、アマド・ディアロも戦列を離れている。

それでも、キャリックはクラブのU-21チームから勇気づけられた。リーで行われたイプスウィッチ戦で5-0の大勝を収め、試合では15歳の逸材JJ・ガブリエルが見事なゴールを決めてハイライトとなった。「実際、選手たちは本当に素晴らしいプレーをしたと思う」と指揮官は語った。「本当にいいチームで、とても強いチームだったし、クオリティーも見て取れた。試合をとても楽しめた。

「選手たちには本当に満足している。その取り組み方、クオリティー、姿勢。試合のすべてが本当に良かったので、とても勇気づけられた。JJもその選手たちの一人だ。彼には明らかにとても大きな才能がある。彼はかなりの回数、我々と一緒にトレーニングしているし、常に経験を積んでいる。身体的にも、自分が踏む一歩一歩に適応しているところで、今後も彼の成長を続けていく」