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マイケル・キャリック、重要なコモ戦を前にマンチェスター・ユナイテッドの深刻な負傷者続出を認める
キャリック、マンチェスター・ユナイテッドの負傷者続出を認める
マンチェスター・ユナイテッドは、水曜日のコモとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、大きな負傷者問題に見舞われた。リーズ・ユナイテッドと1-1で引き分け、未勝利が6試合に伸びた後、キャリックは複数の選手が欠場することを明らかにした。
リサンドロ・マルティネスは太ももの不調で途中交代し、コビー・メイヌー、ルーク・ショー、エイデン・ヘブン、パトリック・ドルグ、マーカス・ラッシュフォードとともに戦列を離れた。キャリックは「状況はさまざまだが、欠場者がかなり多い」と語った。ユナイテッドにとっては厳しいタイミングだ。同クラブはそれに先立ち、サバフを4-0で下した後、アトレティコ・マドリーに0-2で敗れていた。
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マルティネスとメイヌーの回復までの見通し
マンチェスター・ユナイテッドは特に守備陣に不安を抱えている。レニー・ヨロはアトレティコ戦で受けたレッドカードによる出場停止で起用できず、状況はさらに難しくなっている。
キャリック監督は起用できない選手たちについて、短期的な離脱と長期的な離脱の状況を具体的に説明した。「［マルティネスは］それほど深刻ではないが、チームには帯同していない。コビーはあと10日ほど、ルークはそれより少し長くかかる見込みだ。体調不良や負傷も少し出ている。エイデンは体調を崩している。マーカスはまだ股関節に問題を感じていて、解消に取り組んでいる」
アマスにチャンス、デ・リフトが復帰
守備陣の深刻な人員難を受け、マタイス・デ・リフトの先発復帰が早まる可能性がある。デ・リフトは昨年11月に背中の手術を受けて以来、試合に出場していない。一方で、ダン・アーマー、ジェイダン・カマソン、ハリー・アマスといった若手が出番を得る可能性もある。
アマスについて、キャリックは「もちろん、出場する可能性はある。だからこそ彼はチームにいる。起用候補に入っている。選手にはどこかでチャンスが必要だ」と語った。攻撃陣では、ベンヤミン・シェシュコの欠場が続いている。キャリックは「近いうちにはっきりした見通しが立つことを願っている。引き延ばそうとしているわけではない。週末までには、もう少し明確になることを願っている。対応は進めている」と付け加えた。
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マンチェスター・ユナイテッドの今後は？
マンチェスター・ユナイテッドは、水曜日にイタリアで行われる欧州での重要な一戦に向け、粘り強く戦える布陣を急きょ整えなければならない。コモとの対戦後、キャリック監督は週末に控える国内での試合に向けた主力選手の復帰を願いながら、離脱中の選手たちのさらなる検査結果を待つことになる。
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