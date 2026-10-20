マンチェスター・ユナイテッドは、水曜日のコモとのチャンピオンズリーグの一戦を前に、大きな負傷者問題に見舞われた。リーズ・ユナイテッドと1-1で引き分け、未勝利が6試合に伸びた後、キャリックは複数の選手が欠場することを明らかにした。

リサンドロ・マルティネスは太ももの不調で途中交代し、コビー・メイヌー、ルーク・ショー、エイデン・ヘブン、パトリック・ドルグ、マーカス・ラッシュフォードとともに戦列を離れた。キャリックは「状況はさまざまだが、欠場者がかなり多い」と語った。ユナイテッドにとっては厳しいタイミングだ。同クラブはそれに先立ち、サバフを4-0で下した後、アトレティコ・マドリーに0-2で敗れていた。