ユナイテッドは水曜日のカラバオカップでブライトンに2-3の痛い敗戦を喫し、オールド・トラッフォードで2点のリードを守れなかった。この結果により、キャリックが昨季に暫定指揮官に就いて以降、連敗を喫したのは初めてとなった。

言い訳をするのではなく、本人は責任を全面的に負う姿勢を示している。「責任は私にある。それで構わない。責任の押し付け合いではない」と同氏は述べた。「誰もが原因を探し、あれこれ見て、誰かに責任を求めようとする。私を責めればいい。問題ない。責任は私が取る。誰かを責めることが重要なのではない。大事なのは解決策を見つけて、もっと良くなることだ。」