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マイケル・キャリック、自身のマンチェスター・ユナイテッドでの将来に向けられるプレッシャーを「ばかげている」と一蹴 不本意なスタートにもかかわらず
プレッシャーに対する反発のコメント
マイケル・キャリック監督は、厳しいシーズンのスタートを受けて、自身のマンチェスター・ユナイテッド監督としての立場がすでに危うくなっているとの見方を「ばかげている」と一蹴した。『ESPN』によると、クラブは今季公式戦の最初の6試合でわずか2勝にとどまり、マンチェスター・シティとブライトンにホームで2連敗を喫している。
高まる厳しい視線にもかかわらず、指揮官は自身の進退を巡る外部の雑音をまったく気にしていない。「将来やオーナーシップ、そして自分がこの仕事をどれだけ続けられるかということについて言えば、『あとどれくらいできるのか？』とは考えていない。私の立場でそんなふうに考えるのはばかげている。まったく頭にはない」と、キャリック監督は金曜日の記者会見で説明した。
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全面的な責任を負う
ユナイテッドは水曜日のカラバオカップでブライトンに2-3の痛い敗戦を喫し、オールド・トラッフォードで2点のリードを守れなかった。この結果により、キャリックが昨季に暫定指揮官に就いて以降、連敗を喫したのは初めてとなった。
言い訳をするのではなく、本人は責任を全面的に負う姿勢を示している。「責任は私にある。それで構わない。責任の押し付け合いではない」と同氏は述べた。「誰もが原因を探し、あれこれ見て、誰かに責任を求めようとする。私を責めればいい。問題ない。責任は私が取る。誰かを責めることが重要なのではない。大事なのは解決策を見つけて、もっと良くなることだ。」
批判に疑問を呈する
最近の不振を受け、キャリックはタッチラインやインタビューでもっと感情を見せるべきだとの声も上がっている。元MFはこうした主張をきっぱりと退け、自身の落ち着いた振る舞いは情熱の欠如を意味するものではないと明確にした。
「もっと感情を見せる必要がある？ どういう意味だ？ どういう意味なんだ？ 聞くが、どうやって？ 何を見せてほしいんだ？」と、彼は記者団に言い返した。「負けるのが好きなわけではない。だから、試合に負けることへの感情がないわけではない。ただ、それによって次に何をしなければならないかという考え方が左右されることはない」
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ユナイテッドの次はどうなる？
ユナイテッドは日曜日のプレミアリーグでフラムをホームに迎え、即座の巻き返しと勝ち点3獲得を狙う。キャリックは、チームが完全に集中した状態で試合に臨む準備ができているとみており、左サイドバックのルーク・ショーとMFカルロス・バレバについては、まだ万全ではないとしても起用される可能性を示唆している。
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