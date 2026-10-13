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マイケル・キャリック、気をつけろ！マンチェスター・ユナイテッドの苦戦が続くなか、ウェイン・ルーニーがブルーノ・フェルナンデスの「爆発」が迫っていると警告
オールド・トラッフォードで不満が募る
マンチェスター・ユナイテッドのプレミアリーグでの低調なシーズン序盤は、トッテナム戦でさらに厳しいものとなった。ブライアン・エンベウモの得点で先制し、トッテナムが10人になって数的優位に立ったにもかかわらず、キャリック率いるチームは再び勝ち切れなかった。終盤にドミニク・ソランケがゴールを決め、アウェーのトッテナムが引き分けに持ち込んだ。これでマンチェスター・ユナイテッドはリーグ開幕から6試合でわずか1勝にとどまっている。
この結果はフェルナンデスにも目に見えてこたえた。先ごろPFA年間最優秀選手に選ばれたフェルナンデスは、試合終了の笛が鳴ると孤立し、いら立ちを募らせているように見えた。シーズン序盤から勢いに乗れないなか、チーム内で高まる緊張が浮き彫りになった。
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キャリックに不安の兆し
ルーニーは『ユナイテッド・スタンド』に対し、ポルトガル人MFの現在の精神状態について強い懸念を示した。元マンチェスター・ユナイテッドFWは、キャプテンにかかり続ける重圧によって、いつ感情が爆発してもおかしくない状況が生まれていると考えている。
「彼はうんざりしている。本当に『ああ、またか』と思っているように見える」とルーニーは語った。「いつも同じことの繰り返しだ。彼は自身のプレーやアシスト、チームを背負っていることについて個人として評価されている。それでも、あの立場から外してもらう必要がある時もある」
ルーニーは、現在の不振が続けば、フェルナンデスは首脳陣に意見をぶつけることをためらわないと強調した。「自分からその役割を降りることはできない。でも、もう一度息をつくために、誰かに外してもらう必要がある。今は不満が募っているのが見て取れるし、このまま続けば彼は爆発するだろう」と続けた。「彼は自分の意見を公にすることを恐れない。だから、このままの状況が続けば、感情を爆発させることになるだろう」
中盤の戦術を見直す必要あり
チームの完全な崩壊を防ぐため、ルーニーはキャリックに戦術の見直しと、脆弱な中盤の強化を求めた。守備の安定感を高めるには、フェルナンデスをより低い位置で起用するか、いっそ休ませるべきだと提案している。
「彼を後ろに下げるにせよ、チームから外すにせよ、少し顔ぶれを変えて中盤をより堅くするということだ。今はどんな形でも結果を出す必要がある。少し引いて戦おうと決めてもいい」とルーニーは続けた。
「［ユーリ］・ティーレマンスは、より攻撃的な位置でプレーできる。ただ、今は中盤に3人が必要だと思う。走り負け、プレーでも上回られている。メイヌーとティーレマンスは、ピッチの横幅全体をカバーするにはスピードも機動力も十分とは言えない。だから中盤で助けが必要なんだ」と指摘した。
「［カルロス］・バレバもそこに入れる手がある。メイヌーは攻撃参加も得意だが、彼らには最終ラインの4人を支えるための安定感がもう少し必要だ。まず守備を固め、それから勝利を目指すべきだ」
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重要な試練が迫る
カリックはすでに厳しい視線にさらされており、試合日程にも当面、息をつく暇はない。マンチェスター・ユナイテッドは、リーズ・ユナイテッド戦とアトレティコ・マドリー戦という厳しい2連戦に向け、準備を進めなければならない。
この2試合はカリックにとって決定的なものとなる可能性がある。中盤の問題に対する戦術的な解決策を早急に見いだせなければ、さらなる勝ち点の取りこぼしだけでなく、チームで最も影響力のある選手との対立が公になり、深刻な影響を招く恐れもある。
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