ルーニーは『ユナイテッド・スタンド』に対し、ポルトガル人MFの現在の精神状態について強い懸念を示した。元マンチェスター・ユナイテッドFWは、キャプテンにかかり続ける重圧によって、いつ感情が爆発してもおかしくない状況が生まれていると考えている。

「彼はうんざりしている。本当に『ああ、またか』と思っているように見える」とルーニーは語った。「いつも同じことの繰り返しだ。彼は自身のプレーやアシスト、チームを背負っていることについて個人として評価されている。それでも、あの立場から外してもらう必要がある時もある」

ルーニーは、現在の不振が続けば、フェルナンデスは首脳陣に意見をぶつけることをためらわないと強調した。「自分からその役割を降りることはできない。でも、もう一度息をつくために、誰かに外してもらう必要がある。今は不満が募っているのが見て取れるし、このまま続けば彼は爆発するだろう」と続けた。「彼は自分の意見を公にすることを恐れない。だから、このままの状況が続けば、感情を爆発させることになるだろう」



