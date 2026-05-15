ここ数か月、キャリックにユナイテッドの監督を正式に任せるべきだという声が上がっている。レッドデビルズで5度リーグ優勝した元選手である彼は、今年初めにルーベン・アモリムが解任された後、チームに新風を吹き込んだ。キャリックの指揮下では、ユナイテッドはアーセナルとマンチェスター・シティに大勝するなど、勢いを維持し続けている。