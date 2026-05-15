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マイケル・キャリック、正式監督就任決定。マンチェスター・ユナイテッドが暫定監督の継続起用で大筋合意。
その仕事をフルタイムで任された
ここ数か月、キャリックにユナイテッドの監督を正式に任せるべきだという声が上がっている。レッドデビルズで5度リーグ優勝した元選手である彼は、今年初めにルーベン・アモリムが解任された後、チームに新風を吹き込んだ。キャリックの指揮下では、ユナイテッドはアーセナルとマンチェスター・シティに大勝するなど、勢いを維持し続けている。
他の名称の提案
とはいえ、他にも候補はいた。ルイス・エンリケ、アンドニ・イラオラ、ウナイ・エメリ、さらに米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノの名前も挙がった。しかし『The Athletic』によると、週半ばのジム・ラトクリフ、オマル・ベラダ、ジェイソン・ウィルコックスの会談で、キャリックが最適と結論づけられた。
3年契約が迫っている
複数の報道によると、キャリックには2年契約＋1年延長オプションが提示される見込みで、これは2024年末に就任したアモリムが結んだ2年半契約とほぼ同じ内容だ。
- AFP
チームの支援
活気が欲しいチームに、キャリックは新鮮な風をもたらした。前監督アモリムの下では不安定だったユナイテッドだが、彼はマイヌーやカゼミーロの復調を支えた。多くの選手が、彼の残留を望んでいる。