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Moataz Elgammal

翻訳者：

マイケル・キャリック、夏の移籍市場を控え、ブルーノ・フェルナンデスの将来についてマンチェスター・ユナイテッドに力強いメッセージを送る

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、ポルトガル人プレイメーカーであるブルーノ・フェルナンデスの長期的な将来について依然として不透明な状況にあるにもかかわらず、今夏も同選手をチームに残留させるようクラブに強く求めた。アストン・ヴィラとの重要な一戦に勝利した後、キャリック監督はこのスター選手の将来をめぐる憶測について言及し、レッドデビルズでの彼の素晴らしい活躍を称賛した。

  • キャリック、フェルナンデスに対する姿勢を明らかにする

    キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドが今夏の移籍市場でブルーノ・フェルナンデスを手放すつもりは「絶対に」ないと力説した。 31歳のプレイメーカーの長期的な将来については、特に昨年12月にマンチェスターでのキャリアが終わりに近づいている可能性を示唆して以来、絶えず噂が絶えない。フェルナンデスは以前、サウジアラビアからの高額オファーも断っている。しかし、アストン・ヴィラに3-1で圧勝した後、監督は即座に主将の計り知れない価値を強調した。

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    プレイメーカーがクラブのアシスト記録を更新

    キャリックはメディアの取材に対し、次のように語った。「クラブの将来について言えば、私があまり深く関わるのは難しい。ブルーノは間違いなく手放したくない選手だ、とだけ言っておきたい。しかし、今夏以降のことについては、私がこれ以上踏み込んで話すのは難しい。ただ、彼が我々にとって重要な存在であり、手放したくない選手であることは確かだ。」 この試合に臨むにあたり、キャプテンはデビッド・ベッカムの長きにわたる記録に並ぶためにあと1アシストを必要としていたが、2アシストを記録し、プレミアリーグ27試合での今季アシスト数を16に伸ばした。これは、1999-2000シーズンに31試合で記録した英国のレジェンドと比較しても、驚くべき偉業である。

  • 統計的な優位性と歴史的な節目

    このミッドフィルダーは、12月にハムストリングを負傷したにもかかわらず、通算16アシストと7ゴールを記録し、チームを牽引する存在となっている。さらに、このポルトガル人スターは、ウェイン・ルーニーやライアン・ギグスに続き、マンチェスター・ユナイテッドの歴史上3人目となる「100ゴール・100アシスト」を達成した選手となった。キャリックは次のように述べた。「ブルーノは長い間、この活躍を続けてきた。重要な場面では、たいてい彼が中心にいる。 もしかすると、彼はシーズン最多記録を更新するかもしれない……それは自然に起こるものだが、もし達成すれば、彼は我々のためにゴールを生み出してくれたことになるので、私は喜ぶだろう。」

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    マンチェスター・ユナイテッドの次はどうなるのか？

    この重要な勝利により、ユナイテッドは勝ち点54で3位の座を固め、アストン・ヴィラに3ポイントの差をつけた。残り8試合となり、トップ4入りを巡る争いは激しさを増している。 ユナイテッドは、チェルシーとのアウェイ戦や5月上旬のリヴァプールとの大一番を含む、厳しい終盤戦を迎える。アーセナルとマンチェスター・シティが優勝争いを繰り広げる中、レッドデビルズはボーンマス、リーズ、ブレントフォードといった相手に対して安定したパフォーマンスを維持しなければならない。記録的な好調ぶりを誇るエースプレーヤーを擁する同クラブは、欧州のトップリーグへの復帰に向けて好位置につけている。

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