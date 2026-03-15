マイケル・キャリック、夏の移籍市場を控え、ブルーノ・フェルナンデスの将来についてマンチェスター・ユナイテッドに力強いメッセージを送る

このミッドフィルダーは、12月にハムストリングを負傷したにもかかわらず、通算16アシストと7ゴールを記録し、チームを牽引する存在となっている。さらに、このポルトガル人スターは、ウェイン・ルーニーやライアン・ギグスに続き、マンチェスター・ユナイテッドの歴史上3人目となる「100ゴール・100アシスト」を達成した選手となった。キャリックは次のように述べた。「ブルーノは長い間、この活躍を続けてきた。重要な場面では、たいてい彼が中心にいる。 もしかすると、彼はシーズン最多記録を更新するかもしれない……それは自然に起こるものだが、もし達成すれば、彼は我々のためにゴールを生み出してくれたことになるので、私は喜ぶだろう。」