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マイケル・キャリック、夏の移籍市場を控え、ブルーノ・フェルナンデスの将来についてマンチェスター・ユナイテッドに力強いメッセージを送る
キャリック、フェルナンデスに対する姿勢を明らかにする
キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドが今夏の移籍市場でブルーノ・フェルナンデスを手放すつもりは「絶対に」ないと力説した。 31歳のプレイメーカーの長期的な将来については、特に昨年12月にマンチェスターでのキャリアが終わりに近づいている可能性を示唆して以来、絶えず噂が絶えない。フェルナンデスは以前、サウジアラビアからの高額オファーも断っている。しかし、アストン・ヴィラに3-1で圧勝した後、監督は即座に主将の計り知れない価値を強調した。
- AFP
プレイメーカーがクラブのアシスト記録を更新
キャリックはメディアの取材に対し、次のように語った。「クラブの将来について言えば、私があまり深く関わるのは難しい。ブルーノは間違いなく手放したくない選手だ、とだけ言っておきたい。しかし、今夏以降のことについては、私がこれ以上踏み込んで話すのは難しい。ただ、彼が我々にとって重要な存在であり、手放したくない選手であることは確かだ。」 この試合に臨むにあたり、キャプテンはデビッド・ベッカムの長きにわたる記録に並ぶためにあと1アシストを必要としていたが、2アシストを記録し、プレミアリーグ27試合での今季アシスト数を16に伸ばした。これは、1999-2000シーズンに31試合で記録した英国のレジェンドと比較しても、驚くべき偉業である。
統計的な優位性と歴史的な節目
このミッドフィルダーは、12月にハムストリングを負傷したにもかかわらず、通算16アシストと7ゴールを記録し、チームを牽引する存在となっている。さらに、このポルトガル人スターは、ウェイン・ルーニーやライアン・ギグスに続き、マンチェスター・ユナイテッドの歴史上3人目となる「100ゴール・100アシスト」を達成した選手となった。キャリックは次のように述べた。「ブルーノは長い間、この活躍を続けてきた。重要な場面では、たいてい彼が中心にいる。 もしかすると、彼はシーズン最多記録を更新するかもしれない……それは自然に起こるものだが、もし達成すれば、彼は我々のためにゴールを生み出してくれたことになるので、私は喜ぶだろう。」
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドの次はどうなるのか？
この重要な勝利により、ユナイテッドは勝ち点54で3位の座を固め、アストン・ヴィラに3ポイントの差をつけた。残り8試合となり、トップ4入りを巡る争いは激しさを増している。 ユナイテッドは、チェルシーとのアウェイ戦や5月上旬のリヴァプールとの大一番を含む、厳しい終盤戦を迎える。アーセナルとマンチェスター・シティが優勝争いを繰り広げる中、レッドデビルズはボーンマス、リーズ、ブレントフォードといった相手に対して安定したパフォーマンスを維持しなければならない。記録的な好調ぶりを誇るエースプレーヤーを擁する同クラブは、欧州のトップリーグへの復帰に向けて好位置につけている。
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