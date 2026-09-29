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マイケル・キャリック、低迷するマンチェスター・ユナイテッドの失速するシーズンを救うべく、同じくINEOS保有クラブとの非公開親善試合を設定
マンチェスター・ユナイテッドが非公開の練習試合を調整へ
マンチェスター・ユナイテッドは現在のインターナショナルブレイク中、ローザンヌ・スポルトと非公開の親善試合を行うという。『テレグラフ』が伝えている。この試合により、キャリック監督は公の目を避けた形で新たな戦術を試すことが可能になる。チームは2026-27シーズンの悲惨なスタートから立て直しを図っているところだ。試合の日時と開催地の詳細は明らかにされていない。
ラトクリフ率いるINEOS傘下で運営されるもう一つのクラブであるローザンヌも、同様に苦しいシーズンを送っている。スイスの同クラブは開幕から9試合で5敗を喫し、現在は国内リーグ最下位に沈んでいる。
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INEOSネットワーク、結果が出ず苦戦
予定されている親善試合は、ラトクリフのマルチクラブ・ネットワーク全体に広がる、より大きな危機を浮き彫りにしている。INEOSが支援するチームは、ほぼすべてが不振に苦しんでいるためだ。マンチェスター・ユナイテッドとローザンヌに加え、フランスのニースもリーグ・アンで14位に低迷し、降格圏のすぐ上をさまよっている。一方、エバ・オリドが率いるユナイテッドの女子チームは、出足の鈍さからウィメンズ・スーパーリーグで9位に後退している。
キャリック率いるチームにとって、今季ここまでの戦いはプレミアリーグにおけるクラブ史上最悪のスタートに並ぶものとなっている。前季のルベン・アモリム体制下、そして1992-93シーズンのサー・アレックス・ファーガソン体制下での序盤の苦戦をなぞる形だ。マンチェスター・ユナイテッドはここまでリーグ戦でわずか1勝しか挙げられておらず、順位は12位となっている。
ユナイテッドの国内での不振は、ブライトン戦で悲惨なリーグカップ敗退を喫したことでさらに深刻化した。オールド・トラッフォードで2点のリードを明け渡したのだ。さらに、ハル・シティにまさかの敗戦を喫し、マンチェスター・ダービーでも悔しい黒星を喫している。この試合では、物議を醸すゴールの後、10人となったシティを相手に逆転できなかった。
キャリック、コンディション不安を一蹴
追加のトレーニング時間を設ける決定は、ユナイテッドが直近のフラム戦で引き分けたことを受けたものだ。この結果により、チームは順位表の下位半分に取り残される形となった。クレイヴン・コテージでのドロー後、得点者のマテウス・クーニャは、フラムの方がハーフタイム明けによりエネルギーを見せていたと示唆していた。
しかし、キャリックは、自身のチームがフィットネス不足に陥っているとのいかなる見方も強く否定した。ユナイテッドの指揮官は、試合終盤におけるチームのフィジカル面のパフォーマンスには満足していると強調した。
「私にはそうは見えなかった」と、クーニャの見解について問われたキャリックは記者団に語った。「試合の終わらせ方にはかなり満足している。実際、試合の締めくくりは本当に力強かったと思うし、最後まで押し込み続けていた。だから、それが問題だとは思わない」
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過酷な10月の日程が待ち受ける
国内サッカーが再開されれば、結果を出すことへのプレッシャーが高まる中、キャリックは早急に解決策を見いださなければならない。ユナイテッドは10月10日、オールド・トラッフォードに同じくプレミアリーグで苦戦するトッテナムを迎え、厳しく、そしてシーズンを左右する可能性のある連戦をスタートさせる。
マンチェスター・ユナイテッドは10月、複数の大会で過酷な日程に直面する。スパーズ戦の後、ユナイテッドは月末までにアトレティコ・マドリー、リーズ・ユナイテッド、コモ、ボーンマス、チェルシーとの重要な試合を戦わなければならない。
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