予定されている親善試合は、ラトクリフのマルチクラブ・ネットワーク全体に広がる、より大きな危機を浮き彫りにしている。INEOSが支援するチームは、ほぼすべてが不振に苦しんでいるためだ。マンチェスター・ユナイテッドとローザンヌに加え、フランスのニースもリーグ・アンで14位に低迷し、降格圏のすぐ上をさまよっている。一方、エバ・オリドが率いるユナイテッドの女子チームは、出足の鈍さからウィメンズ・スーパーリーグで9位に後退している。

キャリック率いるチームにとって、今季ここまでの戦いはプレミアリーグにおけるクラブ史上最悪のスタートに並ぶものとなっている。前季のルベン・アモリム体制下、そして1992-93シーズンのサー・アレックス・ファーガソン体制下での序盤の苦戦をなぞる形だ。マンチェスター・ユナイテッドはここまでリーグ戦でわずか1勝しか挙げられておらず、順位は12位となっている。

ユナイテッドの国内での不振は、ブライトン戦で悲惨なリーグカップ敗退を喫したことでさらに深刻化した。オールド・トラッフォードで2点のリードを明け渡したのだ。さらに、ハル・シティにまさかの敗戦を喫し、マンチェスター・ダービーでも悔しい黒星を喫している。この試合では、物議を醸すゴールの後、10人となったシティを相手に逆転できなかった。



