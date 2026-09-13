キャリックはヌサイル・マズラウィを起用する選択肢も持っていたが、ユナイテッドはきょうの宿敵との一戦で左サイドにドルグを据える判断を下した。指揮官はこの戦術的な配置転換への信頼を改めて強調し、加入後は通常ウインガーとしてプレーしているものの、ドルグには十分その役割をこなせる力があるとの見解を示した。さらにこの決定について説明したキャリックは、「彼は間違いなくそこでプレーできる。実際にやってきたし、それは間違いない。ここで彼にはそれができないと言っているわけではない。ただ、私がここに来てからは、ずっとこういうやり方をしてきたということだ」と語った。一方で、クーニャが再び前線をけん引し、ベンヤミン・シェシュコは先発の座を逃している。