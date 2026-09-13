Getty Images Sport
翻訳者：
マイケル・キャリック、ルーク・ショー欠場の理由を説明 パトリック・ドルグがユナイテッドのマンチェスター・ダービーで先発へ
ショー、ダービー戦を欠場へ
ショーは先週末のエヴァートン戦の引き分けで打撲を負い、3試合で勝ち点9のパーフェクトスタートを切ってこの日首位に立っていたマンチェスター・シティとの重要な一戦には間に合わなかった。一方のユナイテッドは1勝1分け1敗で勝ち点4にとどまっていた。今日のキックオフ前に『Sky Sports』に語ったキャリックは、このDFが試合当日のメンバー入りをあと一歩で逃したと説明。状況についてキャリックは「近かった。本当に近かったが、あと少し届かなかった」と述べた上で、「ごく小さなものだが、残念ながら今日は間に合わない」と付け加えた。
- Getty Images Sport
ドルグが再び出場へ
ショーが戦列を離れる中、ドルグはレッチェから2500万ポンドで移籍して以来、左サイドバックの代役を務めるのはこれがわずか2度目となった。デンマーク代表のドルグは、木曜に行われたサバフFK戦のチャンピオンズリーグでの4-0勝利でその役割を見事にこなし、マテウス・クーニャのゴールをアシストした。キャリックはキックオフ前、ドルグに絶対的な信頼を示し、こう語っていた。「パットはいい選手だし、以前にもそこでプレーしている。パットを全面的に信頼しているし、週半ばの試合でもとても良かった。今日は少し違う試合になるが、彼を完全に信頼している。大事なのは、いつだってチームメート同士が助け合うことだし、今日もそれを求めていく」
ユナイテッドにとっての戦術的柔軟性
キャリックはヌサイル・マズラウィを起用する選択肢も持っていたが、ユナイテッドはきょうの宿敵との一戦で左サイドにドルグを据える判断を下した。指揮官はこの戦術的な配置転換への信頼を改めて強調し、加入後は通常ウインガーとしてプレーしているものの、ドルグには十分その役割をこなせる力があるとの見解を示した。さらにこの決定について説明したキャリックは、「彼は間違いなくそこでプレーできる。実際にやってきたし、それは間違いない。ここで彼にはそれができないと言っているわけではない。ただ、私がここに来てからは、ずっとこういうやり方をしてきたということだ」と語った。一方で、クーニャが再び前線をけん引し、ベンヤミン・シェシュコは先発の座を逃している。
- Getty Images Sport
ユナイテッドの次は？
ユナイテッドは今日のダービーでドルグが計り知れない重圧に対応してくれることを期待しており、シティとの勝ち点5差を縮めようと必死になっている。この試合後には、メディカルスタッフがショーを評価し、来週にホームで行われるブライトンとのカラバオカップ3回戦に間に合う状態かどうかを判断する。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。