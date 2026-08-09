マンチェスター・ユナイテッドのサポーターは土曜日、ヨーテボリで行われたパリ・サンジェルマン戦の1-1の引き分けで、マウントが序盤に負傷交代を強いられた際、固唾をのんで見守った。フィットネス面の問題でオールド・トラッフォードでの時間を大きく妨げられてきた27歳は、20分もたたないうちに足を引きずってピッチを後にし、若手のタイラー・フレッチャーと交代した。

2023年に注目を集める形でチェルシーから移籍して以降、マウントは不運な負傷の連続に悩まされ、マンチェスターで本来のフォームを見つけることができずにいる。クラブ在籍中、プレミアリーグで先発したのは可能な114試合のうちわずか25試合にとどまっている。