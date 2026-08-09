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マイケル・キャリック、メイソン・マウントの負傷について最新情報 MFはPSGとの親善試合で足を引きずって途中退出
マウントの負傷苦は続く
マンチェスター・ユナイテッドのサポーターは土曜日、ヨーテボリで行われたパリ・サンジェルマン戦の1-1の引き分けで、マウントが序盤に負傷交代を強いられた際、固唾をのんで見守った。フィットネス面の問題でオールド・トラッフォードでの時間を大きく妨げられてきた27歳は、20分もたたないうちに足を引きずってピッチを後にし、若手のタイラー・フレッチャーと交代した。
2023年に注目を集める形でチェルシーから移籍して以降、マウントは不運な負傷の連続に悩まされ、マンチェスターで本来のフォームを見つけることができずにいる。クラブ在籍中、プレミアリーグで先発したのは可能な114試合のうちわずか25試合にとどまっている。
- Getty Images Sport
キャリック、マウントの負傷への懸念を一蹴
そのMFの状態についてメディア対応したキャリックは、次のように説明した。「蹴られたんだ。大事を取って、しっかりケアしたかった。ここまでは負傷者の面で運にも恵まれていたから、慎重に対応したかった」
その後、ジャーナリストのサミュエル・ラックハーストが共有した動画では、元チェルシー所属のその選手がチームバスへ向かう際に不自由なく歩いている様子が確認されており、当初懸念されていたほど深刻な問題ではない可能性が示唆されている。
ヨーテボリでのスコアレスドローに交錯する思い
注目は引き続きマウントの状態に集まっていたが、試合自体も、欧州王者に2連覇している相手との対戦でキャリック率いるチームにとって厳しいテストとなった。PSGは序盤、リヴァプール移籍が噂されるイブラヒム・ムバイェのゴールで先制。しかしユナイテッドも好反応を見せ、最終的にはブライアン・ムベウモの得点によって引き分けに持ち込んだ。
このパフォーマンスを振り返り、キャリックはMUTVにこう語った。「楽しめた。いいチャレンジだった。相手のプレーの仕方は少し違っていた。もっと多くのゴールを決めるべきだった。時には選手たちが自分たちで問題を解決し、自分たちなりのやり方を見つけなければならないのはいいことだし、実際にそうできたと思う。それはシーズンへの準備にもなる」
- Getty
プレミアリーグ開幕戦に向けた準備
残すプレシーズンはあと2試合。ユナイテッドは、8月22日に昇格組ハル・シティとのプレミアリーグ開幕戦を控え、準備がいよいよ重要な最終段階に入っている。ベテランのカゼミロがフリーで退団したことを受け、キャリントンではすでに移行の夏として慌ただしい日々が続いている。
クラブは中盤強化に向けて積極的に動き、ユーリ・ティーレマンスとアンドレイ・サントスを獲得。マイケル・キャリックが新戦力の融合を進める中、公式戦が始まれば、戦術プランの中核として万全のメイソン・マウントの存在が極めて重要になる。
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