ユナイテッドのファンは新たな中盤の大黒柱のプレーを心待ちにしているが、キャリックはバレバをプレミアリーグのスポットライトに送り出す前に、万全の準備を整えさせる考えだ。元ブライトンの同選手は、直近のフラム戦遠征では出番のないままベンチ入り。その後はキャリントンで行われたローザンヌ・スポルトとの非公開練習試合に出場し、回復の段階を一歩進めている。ユナイテッドが今週末にトッテナム・ホットスパーをホームに迎える中、バレバが関与するかどうかは、オールド・トラッフォードに集うファンの大きな話題であり続けている。

首脳陣は、特に同選手がプレシーズンをフルでこなせていないことを踏まえ、求められるフィジカル面の負荷を慎重に見極めている。「彼は間違いなく復帰に近づいているよ、カルロス。ピッチに出てこられるようになったのは素晴らしいことだし、実際に間近で見られたのも本当に良かった。そして、先週のトレーニングゲームでも少しプレーした。それによって何分か出場時間を得られたのは彼にとって良かったと思う。もう一つの側面としては、彼は多くを欠いてきたし、プレシーズン終盤という意味でも重要な時間を逃している」とキャリックは明かした。