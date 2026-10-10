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マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドの新戦力カルロス・バレバの待望のデビューが近づく中、辛抱を求める
オールド・トラフォードへの移行をマネジメントする
ユナイテッドのファンは新たな中盤の大黒柱のプレーを心待ちにしているが、キャリックはバレバをプレミアリーグのスポットライトに送り出す前に、万全の準備を整えさせる考えだ。元ブライトンの同選手は、直近のフラム戦遠征では出番のないままベンチ入り。その後はキャリントンで行われたローザンヌ・スポルトとの非公開練習試合に出場し、回復の段階を一歩進めている。ユナイテッドが今週末にトッテナム・ホットスパーをホームに迎える中、バレバが関与するかどうかは、オールド・トラッフォードに集うファンの大きな話題であり続けている。
首脳陣は、特に同選手がプレシーズンをフルでこなせていないことを踏まえ、求められるフィジカル面の負荷を慎重に見極めている。「彼は間違いなく復帰に近づいているよ、カルロス。ピッチに出てこられるようになったのは素晴らしいことだし、実際に間近で見られたのも本当に良かった。そして、先週のトレーニングゲームでも少しプレーした。それによって何分か出場時間を得られたのは彼にとって良かったと思う。もう一つの側面としては、彼は多くを欠いてきたし、プレシーズン終盤という意味でも重要な時間を逃している」とキャリックは明かした。
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度重なる負傷離脱からのコンディションづくり
バレバは、南海岸での在籍中に負った負傷の影響を抱えたままマンチェスターにやって来た。この実戦感覚の不足が、トップチームへの合流が遅れている主な理由となっている。キャリックは、ユナイテッドのような規模のクラブへのステップアップが、若い選手にとって大きなものであると理解している。ましてや、チームメートのフィジカルコンディションの水準に追いつこうとしている現状ならなおさらだ。現在の焦点は、この20歳がデビューシーズンを狂わせかねない再発的な問題に見舞われないようにすることにある。
「彼が試合勘を取り戻すには少し辛抱が必要だし、彼にとって適切なタイミングを見極めるのは我々の役目でもある。ただ、彼は我々に多くをもたらしてくれる」とキャリックは付け加えた。「以前にも言ったが、今いる中盤の陣容には本当に満足しているし、起用の選択肢もある。彼は間違いなくそこに厚みを加えてくれる。カルロスがピッチに戻ってきているのは素晴らしいことだ。残念ながら、プレシーズンで負傷してしまい、多くを逃してきた。この時期は重要だから、我々は彼を戻すために取り組んでいく。重要なことだからこそ、少し忍耐が必要になる」
若きMFに寄せられる期待
マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、期待が先行しすぎないよう慎重な姿勢を示しており、カメルーン代表のこの選手がいまも新たな環境と異なる戦術システムへの適応段階にあることを認めている。加入をめぐる期待は大きいものの、ベンチからのメッセージは明確だ。バレバはマンチェスター・ユナイテッドにとって長期的なプロジェクトである。クラブは、シーズン序盤のこの数カ月で適切に育成が進めば、彼が今後何年にもわたって中盤の主力として定着できる資質を備えていると考えている。
「私たちは、あまりに早い段階で多くを期待しているわけではない。彼はまだ若い選手だし、ここへ来るにあたって大きな移籍を経験した。彼が順調に取り組み、試合のスピードに慣れていけるよう手助けしたいと思っている。ただ、すでに層の厚い私たちの中盤に、彼が確実に新たな力を加えてくれるのも事実で、私は彼が戻ってきて、その選択肢を持てることを楽しみにしている。前節ではベンチ入りしたが、出場はなかった。だが、もう少しトレーニングを積めば、時間の経過とともに、数週間、数カ月、そして願わくは数年にわたって成長し続けていくはずだ」とキャリックは説明した。
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中盤の強化
バレバは、キャリックがすでに高い質と層の厚さを備えていると評する中盤陣に加わる。その加入によりチームには異なるタイプが加わり、日程が欧州戦や国内カップ戦によって過密化していく中で重要となる運動量とボール奪取能力をもたらす。コーチングスタッフは、バレバが万全の状態になれば冬場の時期により効果的なローテーションが可能になると考えており、それが今すぐチームに組み込むことを急がない理由である。今週土曜日にはトッテナムがマンチェスターに乗り込んでくるため、先発入りの可能性は依然として低いとしても、バレバは再び試合当日のメンバーに入る可能性が高い。
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