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マイケル・キャリック、マンチェスター・ユナイテッドがエバートン相手に後半アディショナルタイム6分の同点弾を許し激怒
終盤の同点弾でユナイテッドは悔しさを残した
キャリックは、ヒル・ディキンソン・スタジアムでエバートンと2-2で引き分けた試合で、ユナイテッドが後半アディショナルタイム6分に同点弾を許したことに深い失望を示した。ホームのエインズリー・メイトランド＝ナイルズが終盤に得点し、マージーサイドでアウェーの勝ち点3獲得を阻んだ。
マンチェスター・ユナイテッドはこの試合で2度リードを奪い、途中出場のベンヤミン・シェシュコが88分にゴールを決めて勝利に近づいていた。しかし、メイトランド＝ナイルズの得点により、キャリックのチームは勝ち点1に甘んじることになった。この結果、ユナイテッドはプレミアリーグ開幕3試合で1勝1分け1敗となり、順位は11位となっている。
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キャリック、終盤の痛恨被弾を振り返る
試合終了のホイッスル後に語ったキャリックは、試合を通じた自チームの戦いぶりを踏まえれば、この結果は敗戦のように感じると認めた。さらに、終了間際にリードを明け渡したことへのフラストレーションを強調した。
『ESPN』が伝えたところによると、キャリックは「ひどく失望している。試合の終盤がこれほど近い場面で2度もあの位置にいながら、そして試合のさまざまな時間帯で、そこにたどり着くまでに注いだすべての努力を考えれば、ああいう形で終えるのは決していい気分ではない」と語った。
「今の段階では、敗戦のように感じるというのは当然のことだ。勝ち点1は得たし、それを無視することはできない。だが、もっと多くを手にしているべきだったように感じる」
シーズン序盤を守り切る
失望はあったものの、キャリックはチームの今季ここまでの戦いぶりを擁護した。ユナイテッドのシーズン序盤の入りが悪かったとの見方を退け、今後の前進に自信を示している。
「正直に言って、そこまでひどいシーズンのスタートではない」とキャリックは付け加えた。「そんなに悪くはない。今日は勝ち点3を持ち帰るまであと少しのところだった。それがフットボールだ。もっとうまく対処できた細かい場面はいくつかあったが、問題ないだろう」
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マンチェスター・ユナイテッドに過密日程が待ち受ける
ユナイテッドはエヴァートン戦の失望を早急に振り払い、欧州大会へと意識を切り替えなければならない。木曜日にはオールド・トラフォードでサバフFKを迎え、チャンピオンズリーグ初戦に臨む。
欧州での初戦後、キャリック監督のチームは週末に国内で厳しい試練を迎える。プレミアリーグの重要なマンチェスター・ダービーで、ライバルのマンチェスター・シティとホームで対戦する。
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