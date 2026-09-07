キャリックは、ヒル・ディキンソン・スタジアムでエバートンと2-2で引き分けた試合で、ユナイテッドが後半アディショナルタイム6分に同点弾を許したことに深い失望を示した。ホームのエインズリー・メイトランド＝ナイルズが終盤に得点し、マージーサイドでアウェーの勝ち点3獲得を阻んだ。

マンチェスター・ユナイテッドはこの試合で2度リードを奪い、途中出場のベンヤミン・シェシュコが88分にゴールを決めて勝利に近づいていた。しかし、メイトランド＝ナイルズの得点により、キャリックのチームは勝ち点1に甘んじることになった。この結果、ユナイテッドはプレミアリーグ開幕3試合で1勝1分け1敗となり、順位は11位となっている。