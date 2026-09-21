シェシュコの不在は、フラムと引き分けたユナイテッドにとって厳しいプレミアリーグ序盤戦に追い打ちをかけるものとなった。チームは開幕から5試合でわずか1勝にとどまっている。このFWは今季ここまで公式戦6試合に出場しており、開幕節のハル戦では途中出場で復帰していた。

一方で、クレイヴン・コテージではキャリックにとって明るい材料もあった。ルーク・ショーが先発メンバーに復帰し、足首の問題を抱えていた7000万ポンドの今夏新戦力カルロス・バレバも、初めてベンチ入りを果たした。キャリックは試合前、次のように語っていた。「ルークが戻ってくるのはチームにとって良いことだ。そしてカルロスが初めてメンバーに入ることは...今日にとって重要だ」

しかし、チーム内では依然として他のコンディション面の問題も続いている。マタイス・デ・リフトはロンドンに帯同したものの、試合当日のメンバーには入れない状態であり、ウインガーのアマド・ディアロも今季はまだ出場がない。



