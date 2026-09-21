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マイケル・キャリック、ベンヤミン・シェシュコの負傷について懸念される最新情報を明かす マンチェスター・ユナイテッドのストライカーに新たな痛手
繰り返すすねの問題でシェシュコが離脱
シェシュコは日曜日、マンチェスター・ユナイテッドがクレイブン・コテージでフルアムと対戦するために遠征した際、欠場が目立った。スロベニア人FWは、水曜日にブライトンに2-3で敗れたカラバオカップで先発した後に違和感を訴えたため、試合当日のメンバーから外れた。
今回の最新の問題は、以前にこの23歳を2カ月以上離脱させたのと同じすねの問題の再発である。当初の負傷により、同選手は昨季最終3試合を欠場し、ユナイテッドのプレシーズン日程をすべて欠くことを余儀なくされた。
- Getty Images Sport
キャリック、コンディション面での後退を認める
フラム戦後に話したキャリック監督は、このストライカーのコンディションがどの程度なのかについて、クラブが依然として見極めを進めていると認めた。ユナイテッド指揮官は、実戦復帰の時期について明確な見通しを示すことはできなかった。
「ベンについては、まだ分からない」とキャリック監督は述べた。「彼は試合後、少し痛みを感じていたんだ［ブライトン戦後に］。だから状態を見ているところだ。現時点では、フラム戦に向けて準備が整っていなかったのは確かだし、今のところ、これ以上お伝えできる新しい情報はあまりない。どうなるか見ていくしかない」
治療室から届いた明暗の分かれるニュース
シェシュコの不在は、フラムと引き分けたユナイテッドにとって厳しいプレミアリーグ序盤戦に追い打ちをかけるものとなった。チームは開幕から5試合でわずか1勝にとどまっている。このFWは今季ここまで公式戦6試合に出場しており、開幕節のハル戦では途中出場で復帰していた。
一方で、クレイヴン・コテージではキャリックにとって明るい材料もあった。ルーク・ショーが先発メンバーに復帰し、足首の問題を抱えていた7000万ポンドの今夏新戦力カルロス・バレバも、初めてベンチ入りを果たした。キャリックは試合前、次のように語っていた。「ルークが戻ってくるのはチームにとって良いことだ。そしてカルロスが初めてメンバーに入ることは...今日にとって重要だ」
しかし、チーム内では依然として他のコンディション面の問題も続いている。マタイス・デ・リフトはロンドンに帯同したものの、試合当日のメンバーには入れない状態であり、ウインガーのアマド・ディアロも今季はまだ出場がない。
- Getty Images Sport
重要な代表ウィークが迫る
ユナイテッドはここから3週間の国際試合による中断期間に入り、メディカルスタッフにとってはチーム状況を見極める貴重な時間となる。セスコがスロベニア代表活動を辞退するかどうかは依然として不透明で、マーカス・ラッシュフォードとコビー・メイヌーもコンディション面の問題が続いているため、イングランド代表キャンプ参加は不透明な状況だ。
国内サッカーが再開されると、キャリック監督のチームには厳しい日程が待ち受ける。10月10日にトッテナムをホームに迎え、その後はスペインに遠征し、アトレティコ・マドリーとの重要なチャンピオンズリーグの一戦に臨む。
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