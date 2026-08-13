Getty
翻訳者：
マイケル・キャリック、バルセロナからの拒否を受けた後のマーカス・ラッシュフォードのマンチェスター・ユナイテッド復帰について沈黙を破る
キャリックがラッシュフォードのユナイテッド復帰に言及
ラッシュフォードは、ワールドカップ後の休暇を終え、正式にユナイテッドのプレシーズントレーニングに復帰した。キャリックは、昨季のバルセロナへの期限付き移籍を経ても、このFWが依然として自身のスカッドの一員であると強調した。
最終的にカタルーニャのクラブは、移籍を完全移籍に切り替えるための2600万ポンドのオプションを行使しないことを決断した。その代わりにバルセロナは、ニューカッスルからアンソニー・ゴードンを獲得することを選択し、ラッシュフォードはオールド・トラッフォード復帰後、不透明な将来に直面している。
自身の状況をめぐる憶測があるにもかかわらず、キャリックはイングランド代表のラッシュフォードが何の騒ぎもなくチームに再合流したと明かした。指揮官は、このFWが来るべきシーズンに向けて準備を進めるユナイテッドに貢献することを期待している。
- Getty
オールド・トラフォード復帰後、「とても元気だ」
キャリックは水曜日、ユナイテッドのリーズ戦となったプレシーズン親善試合後、『ITV Sport』の取材に応じ、28歳の同選手が前向きな様子でキャリントンに戻ってきたと明かした。キャリックは、両者の間に築かれてきたプロフェッショナルな関係性も強調した。
「彼は我々の選手だし、素晴らしい状態で戻ってきた。ほかのどの選手とも同じだ」とキャリックは説明した。「私はマーカスのことを長く知っているし、彼は我々に少し違ったものをもたらしてくれる。そして、戻ってきてからずっととても良い雰囲気だ。
「練習に戻ってきて2日か3日ほどで、正直なところ、ごく普通だ。そして我々はシーズン開幕を楽しみにしている」
長い歴史と契約状況
キャリックはオールド・トラフォード育ちのこの下部組織出身選手と長い関係を持つ。2人はかつてチームメートであり、その後キャリックはジョゼ・モウリーニョ体制下で彼を指導し、さらに短期間の暫定指揮時には監督として率いた。
ユナイテッドは当初、バルセロナへのローン移籍に盛り込まれていた2600万ポンドの条項によって、ラッシュフォードを完全移籍で放出したい考えだった。スペインのクラブが別の選択肢を追求することを決めたため、マンチェスター・ユナイテッドは高額年俸のFWを引き続き保有する形となっている。ラッシュフォードとオールド・トラフォードとの契約は現在あと2年残っており、その内容は週給32万5000ポンドである。この契約は、クラブで30得点という際立ったシーズンを送った後の2023年夏に結ばれた。
- Getty Images
ACミラン戦が復帰のチャンスをもたらす
このFWは、水曜日に行われたリーズ戦のプレシーズンマッチでユナイテッドのメンバーから外れた。ただ、今週末には2024年12月以来初めてマンチェスター・ユナイテッドのユニフォームを着てプレーする可能性がある。
ユナイテッドは、この夏最後のプレシーズンマッチとして、セリエAの強豪ミランと対戦するためポーランドへ向かう。キャリックは、ラッシュフォードが出場する可能性は残されていると強調した。ポーランドでプレーすれば、新たな国内シーズン開幕を前にラッシュフォードにとって重要な出場時間となる。このアタッカーは、試合勘を高め、キャリックの構想内での役割を再び確立することを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。