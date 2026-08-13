ラッシュフォードは、ワールドカップ後の休暇を終え、正式にユナイテッドのプレシーズントレーニングに復帰した。キャリックは、昨季のバルセロナへの期限付き移籍を経ても、このFWが依然として自身のスカッドの一員であると強調した。

最終的にカタルーニャのクラブは、移籍を完全移籍に切り替えるための2600万ポンドのオプションを行使しないことを決断した。その代わりにバルセロナは、ニューカッスルからアンソニー・ゴードンを獲得することを選択し、ラッシュフォードはオールド・トラッフォード復帰後、不透明な将来に直面している。

自身の状況をめぐる憶測があるにもかかわらず、キャリックはイングランド代表のラッシュフォードが何の騒ぎもなくチームに再合流したと明かした。指揮官は、このFWが来るべきシーズンに向けて準備を進めるユナイテッドに貢献することを期待している。