キャリックは、特にイングランドのワールドカップで夏の間は出場機会がなく、ピッチ外から見守ることを余儀なくされたあと、メイヌーが見せた粘り強さと成長に強い感銘を受けている。トーマス・トゥヘルの下で北米開催の大会では1分もプレーできなかったにもかかわらず、メイヌーは自らの力を証明すべくキャリントンに戻ってきた。

キャリックは、このMFが成長を続けようとする姿勢を高く評価した。ユナイテッド指揮官は「もちろん、コビーは昨季に大きく前進した。シーズン終盤を非常に力強く締めくくったし、先週もまた本当にいいプレーをしていた。彼の成長ぶり、そしてプレーの特定の面がどれだけ向上しているかが分かる。彼は学ぼうとしているし、学ぶことに貪欲で、常にもっと求めている。それは素晴らしいことだ」と語った。

「私が来てからのこの8カ月間、彼は本当に素晴らしかった。だから、『これで十分だ。チームに入って、多くの試合に出て、すべて順調だ』と考えてしまってもおかしくはない。でも彼は、そうあるべきように、さらに上を求めている」