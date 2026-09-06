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マイケル・キャリック、コビー・メイヌーの飛躍の1年に太鼓判 マンチェスター・ユナイテッドの若手有望株は総額1億5500万ポンドの中盤脅威に対抗へ
1億5500万ポンドの中盤投資をどう進めるか
直近のイプスウィッチ・タウン戦で5-2の圧勝を収めた試合でのマイヌーのパフォーマンスは、彼の実力を決定的に改めて示すものとなり、ブレークスルーを果たした2022-23シーズン後に成長が頭打ちになったのではないかという懸念を払拭した。マイヌーの復調は、オールド・トラッフォードでのキャリアにとって極めて重要なタイミングで訪れている。クラブ上層部が夏の移籍市場で中盤に総額1億5500万ポンドという巨額投資を承認したためだ。カルロス・バレバ、アンドレイ・サントス、ユーリ・ティーレマンスの加入により、キャリックが使える選手層と質は大幅に向上し、マイヌーの先発イレブンへの道が閉ざされるのではないかと見る向きも多かった。しかし指揮官は、この才能の流入を、若きアカデミー出身選手の個人的な成長を妨げるものではなく、チームにとって前向きな刺激だと捉えている。
「競争はポジティブなものだと思っている」と、キャリックは『Manchester Evening News』に引用された形で語った。「それが競争だ。必ずしもあの選手かこの選手か、どちらか一方という意味ではない。大事なのは、強いグループだと全体で認識することだと思う。競争があることの良さと言っていいのかもしれないが、それ以上に、強固な土台を築けることが重要だ。互いから学べるし、互いを助けることもできる。そして特に中盤のグループとして、我々は本当に強力だと感じている」
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キャリック、メイヌーのエリート精神を称賛
キャリックは、特にイングランドのワールドカップで夏の間は出場機会がなく、ピッチ外から見守ることを余儀なくされたあと、メイヌーが見せた粘り強さと成長に強い感銘を受けている。トーマス・トゥヘルの下で北米開催の大会では1分もプレーできなかったにもかかわらず、メイヌーは自らの力を証明すべくキャリントンに戻ってきた。
キャリックは、このMFが成長を続けようとする姿勢を高く評価した。ユナイテッド指揮官は「もちろん、コビーは昨季に大きく前進した。シーズン終盤を非常に力強く締めくくったし、先週もまた本当にいいプレーをしていた。彼の成長ぶり、そしてプレーの特定の面がどれだけ向上しているかが分かる。彼は学ぼうとしているし、学ぶことに貪欲で、常にもっと求めている。それは素晴らしいことだ」と語った。
「私が来てからのこの8カ月間、彼は本当に素晴らしかった。だから、『これで十分だ。チームに入って、多くの試合に出て、すべて順調だ』と考えてしまってもおかしくはない。でも彼は、そうあるべきように、さらに上を求めている」
より低い位置の役割で、懐疑論者たちが間違っていることを証明する
マイヌーのプレーにおける最も大きな進歩の一つは、戦術的な適応力だ。以前は守備面での状況判断について疑問視されており、特に前監督ルベン・アモリムからその点を指摘されていたが、最近はより低い位置のアンカー役で出場し、新たな成熟ぶりを示した。イプスウィッチ戦では最終ラインの4人の前で完璧なフィルター役を務め、プレミアリーグでアンカーとして守備の責任を担うための身体的、精神的資質を備えていることを証明した。
キャリックは、このMFがプロキャリアのまだ初期段階にある中で、さらに大きく成長できると確信している。「コビーは間違いなく、もう一度大きなシーズンを送れる」とユナイテッド指揮官は強調した。「彼は素晴らしい状態で戻ってきたし、それは週末にも見て取れた。でも、チームの中でも、トレーニングの場でも、彼が成長していて、人間的な面も伸びているのが分かる。もちろん常に成熟を続けているし、それでもまだとても若い。彼にはまだまだ伸びしろがある。それは素晴らしいことだ」
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オールド・トラッフォードで秘めた可能性を開花させる
この先のマイヌーに求められるのは、このレベルの安定感を維持しつつ、バレバや、負傷離脱を経て完全復調が近づくメイソン・マウントのような選手たちとの競争をはね返していくことだ。キャリックは、自身と同じタイプの元選手だからこそ与えられる技術的な助言を示しながら、今後もマイヌーにさらに高い要求を突きつけていく考えを明確にしている。
そのMFの将来についての評価を締めくくる中で、キャリックはマイヌー最大の長所として、指導を素直に吸収できる点を挙げた。「素晴らしいのは、彼に学ぶ意欲があることだ。あれこれと細かいことを少しずつ伝えようとしても、彼は本当によく受け止めて学んでいく。それが、彼が自分のポテンシャルを実現するための大きなチャンスになるはずだ。もちろん、彼には途方もないほどの才能がある」とキャリックは付け加えた。
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