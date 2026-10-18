マンチェスターの不穏な空気は、ピッチ外にも広がっている。キャリックはチーム内部の混乱にも対処を迫られており、その一つが、DFリサンドロ・マルティネスによるフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスに向けた公然たる痛烈な批判だ。さらに指揮官は最近、元マンチェスター・ユナイテッドのニッキー・バットが唱えた、キャリックは1月に監督職を引き受ける前、監督業は「自分には向いていない」と内々に認めていたという主張も否定しなければならなかった。

キャリックはこの主張を退け、こう語った。「もしそうなら、私は間違いなくここにはいないはずだろう？ これ以上望めない役割だ。この立場にいることを本当に光栄に思うし、大きな責任も感じている。同時に、ここで変化を生み、成功を収めたいという意欲もある。だから、そうだね、楽しんでいるよ」

「それに向き合う準備ができておらず、難しいことに取り組めないなら、偉大な存在には決してなれない。だから私たちは力を合わせて乗り越えなければならないし、その過程も楽しんでいる」

幸いキャリックにとって、オールド・トラッフォードの首脳陣は引き続き同監督を支持している。報道によると、クラブ幹部は現状を「コントロール下にある」と見ており、選手たちも依然として監督を強く支持している。ただし、クラブが最終的に監督交代を決断した場合の後任候補として、エディ・ハウやアントニオ・コンテといった著名な指揮官の名前が引き続き挙がっている。



