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マイケル・キャリック監督は解任を免れるか？ マンチェスター・ユナイテッド指揮官、リーズ戦を前に解任論を「重要ではない」と一蹴
オールド・トラッフォードで高まる重圧
マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで厳しいスタートを切り、カリック監督に厳しい視線が向けられている。開幕から6試合でわずか勝ち点6にとどまり、現在は13位。昇格組イプスウィッチ・タウンから挙げた1勝と、直近の10人となったトッテナム・ホットスパー戦での1-1の引き分けにより、45歳の指揮官への注目はさらに高まっている。
ユナイテッドは今度の日曜日、ペナイン山脈を越えてエランド・ロードへ向かい、宿敵リーズ・ユナイテッドとの重要な一戦に臨む。公式戦で5試合勝利がないカリック監督は、その流れを断ち切る白星を切実に求めている。歴史的なライバルを相手に再び不振に終われば、オールド・トラッフォードで指揮を執るにふさわしいのかを巡る議論は、避けられず加速するだろう。
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クラブは個人の生き残りより優先される
自身の監督としての立場を巡る騒ぎが大きくなるなかでも、カリック監督は自らの将来は重要ではないとの考えを崩していない。マンチェスター・ユナイテッドを率いる同監督は金曜日、報道陣に対し、チームを立て直すことだけが最優先だと強調した。
「本当に、自分のこととしては捉えていない」とカリック監督は試合前の記者会見で説明した。「そういうことではない。『どうやってこれを乗り越えようか。どうやって生き残ろうか。自分の身を守るために何をすべきか』などとは考えていない。それは重要ではない。大事なのは、このクラブと試合に勝つことだ」
クラブ首脳陣の後押しとロッカールームの騒動
マンチェスターの不穏な空気は、ピッチ外にも広がっている。キャリックはチーム内部の混乱にも対処を迫られており、その一つが、DFリサンドロ・マルティネスによるフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックスに向けた公然たる痛烈な批判だ。さらに指揮官は最近、元マンチェスター・ユナイテッドのニッキー・バットが唱えた、キャリックは1月に監督職を引き受ける前、監督業は「自分には向いていない」と内々に認めていたという主張も否定しなければならなかった。
キャリックはこの主張を退け、こう語った。「もしそうなら、私は間違いなくここにはいないはずだろう？ これ以上望めない役割だ。この立場にいることを本当に光栄に思うし、大きな責任も感じている。同時に、ここで変化を生み、成功を収めたいという意欲もある。だから、そうだね、楽しんでいるよ」
「それに向き合う準備ができておらず、難しいことに取り組めないなら、偉大な存在には決してなれない。だから私たちは力を合わせて乗り越えなければならないし、その過程も楽しんでいる」
幸いキャリックにとって、オールド・トラッフォードの首脳陣は引き続き同監督を支持している。報道によると、クラブ幹部は現状を「コントロール下にある」と見ており、選手たちも依然として監督を強く支持している。ただし、クラブが最終的に監督交代を決断した場合の後任候補として、エディ・ハウやアントニオ・コンテといった著名な指揮官の名前が引き続き挙がっている。
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エランド・ロードで迎える正念場
目下の焦点は、日曜日にエランド・ロードで行われるライバルのリーズとの一戦に完全に移った。キャリックにとって、リーズから勝ち点3を奪い、重圧を和らげてプレミアリーグでの勢いを取り戻すことが何よりも重要だ。
説得力のあるパフォーマンスを見せられなければ、変化を求める声はさらに強まり、クラブ首脳陣の忍耐も限界を試される。一方、好結果を残せれば、マンチェスター・ユナイテッドが苦戦の続く今季を立て直すために必要な、重要なきっかけとなり得る。
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