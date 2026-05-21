マイケル・キャリック監督の下、マンチェスター・ユナイテッドはニューカッスルのサンドロ・トナリとアタランタのスター選手を同時に獲得し、夏のチーム再建を始動させる。

スカイ・イタリアによると、マンチェスター・ユナイテッドは中盤補強の最優先ターゲットとしてトナリを指名した。元ACミランで現在ニューカッスルに所属する彼は、今季チャンピオンズリーグ11試合を含む53試合に出場している。ニューカッスルが来季の欧州カップ戦出場権を獲得できなさそうなため、ユナイテッドはオールド・トラッフォードでトップレベルの欧州サッカーがプレーできることを売りに引き抜きを狙う。

ただし、ニューカッスルが主力を直接のプレミアリーグライバルに売却することに消極的なため、交渉は容易ではない。ユナイテッドは彼の技術と安定性を高く評価しているが、獲得には移籍予算を大幅に上回る金額が必要になるかもしれない。



