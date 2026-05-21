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マイケル・キャリック監督の下、マンチェスター・ユナイテッドはニューカッスルのサンドロ・トナリとアタランタのスター選手を同時に獲得し、夏のチーム再建を始動させる。
キャリック、イタリア代表の中盤陣を狙う
スカイ・イタリアによると、マンチェスター・ユナイテッドは中盤補強の最優先ターゲットとしてトナリを指名した。元ACミランで現在ニューカッスルに所属する彼は、今季チャンピオンズリーグ11試合を含む53試合に出場している。ニューカッスルが来季の欧州カップ戦出場権を獲得できなさそうなため、ユナイテッドはオールド・トラッフォードでトップレベルの欧州サッカーがプレーできることを売りに引き抜きを狙う。
ただし、ニューカッスルが主力を直接のプレミアリーグライバルに売却することに消極的なため、交渉は容易ではない。ユナイテッドは彼の技術と安定性を高く評価しているが、獲得には移籍予算を大幅に上回る金額が必要になるかもしれない。
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オールド・トラッフォードがエデルソンに注目
マンチェスター・ユナイテッドは、アタランタのエデルソン争奪戦にも加わっている。ブラジル人MFは2025-26シーズン、41試合で3ゴール2アシストを記録。26歳となり全盛期を迎え、4年間活躍したセリエAを離れると見込まれる。
ただし、興味を示しているのはユナイテッドだけではない。アトレティコ・マドリードも以前から注目している。ジャーナリストのニコロ・シラ氏によると、ユナイテッドは4500万ユーロを提示し、スペインから引き抜く準備を進めている。アトレティコは選手と個人合意済みだが、アタランタの要求額に達するオファーを出せておらず、キャリック監督にはチャンスが残されている。
中盤の刷新が最優先課題となる
2人の同時獲得は、中盤刷新という広範な戦略の一環だ。カゼミーロの退団を受け、スカウトはキャリックの戦術を実行できるエネルギッシュな選手を探している。エデルソンの多才さとトナリの卓越した配球能力は、ユナイテッドを再び優勝争いに導く完璧な組み合わせとされている。
クラブはプレシーズンツアー開始までに手続きを終えるため急いでいる。プレミアリーグとセリエAの実績ある選手を獲得することで、首脳陣はリスクを抑えつつ即戦力を得ると判断している。
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緊急時対応策が整備されている
トナリ獲得が難航した場合に備え、マンチェスター・ユナイテッドは代替候補の準備を進めている。その一人がブライトンのカルロス・バレバで、退団するカゼミーロの後継者と目される。スカウトは数カ月前からこのカメルーン代表を注目している。
トナリとエデルソンの「夢のコンビ」が依然として最優先だが、クラブ首脳は移籍金も慎重に検討している。アダム・ウォートンやエリオット・アンダーソンも候補に残っており、キャリック監督は来季のプレミアリーグとチャンピオンズリーグの過密日程を乗り切るために戦力刷新を目指す。