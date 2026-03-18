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マイケル・キャリックは、2年ぶりの代表復帰を果たしたマンチェスター・ユナイテッドの3選手が、ワールドカップを前にイングランド代表に復帰することを後押ししている
マンチェスター・ユナイテッドのスター選手たちを無視できるだろうか？
トーマス・トゥヘル監督が2024年半ばにマンチェスター・ユナイテッドの監督就任について自ら交渉を行っていたにもかかわらず、3つの主要大会を経験したベテランのマグワイアは、ここ18ヶ月間代表戦に出場していない。 同様に、マイヌーとショーはともにユーロ2024のスペイン戦決勝で先発出場したものの、依然として代表の戦力外に置かれている。トゥヘル監督は以前、こうした選出漏れは単なる「個人的な判断」であり、「決してマンチェスター・ユナイテッドに対する決定ではない」と主張していたが、両選手は今週金曜日に発表される3月のウルグアイおよび日本との親善試合に向けた代表メンバーに選出されることを期待している。キャリックは、彼らのコンディションがもはや無視できないレベルに達していると見ている。
イングランド代表チームでは、政治よりもパフォーマンスが重視されている
金曜夜のボーンマス戦を控えて、キャリックは選手たちの立場について明確に語った。「（トゥヘル監督とは）連絡を取っていないよ」とキャリックは認めた。「選手たちに関しては、今回の試合で起用されるのを見たいし、もちろん夏の移籍市場でも注目されることを願っている。 僕にそれに対する影響力はないけど、確かに選手たちは、今のプレーぶりを見れば、候補として十分に名前が挙がるべき存在だし、チャンスを掴んでいると思うよ。」
彼は続けた。「だから、どうなるか見てみよう。その件に関しては、君たちと同じくらいしか知らないんだ。でも、選手たちは間違いなく、代表入りを正当化できるほど十分に良いプレーをしている。ただ、それは私の決定権ではないので、様子を見守るしかない。」
キャリック監督の下でのマイヌーの成長
20歳のマイヌーは、キャリックが指揮を執って以来、大きく成長している。シーズン前半にプレミアリーグでの先発出場がなかったため、当初イングランド代表に招集されなかったのはやむを得ないことだったが、それ以来、彼はチームの要となっている。ユナイテッドの監督はこのミッドフィールダーの将来性に期待を寄せ、次のように述べている。「もちろん、彼にはまだまだ成長の余地がある。改善すべき点はたくさんあるが、まずは何と言っても彼の年齢がそれを物語っている。 これからさらに成長し、可能性を広げていく余地は十分にある。それはごく自然なことだ。決してコビーを否定しているわけではない」
ボーンマス戦を控えたチームのコンディション
国際的な評価が依然として注目される中、キャリック監督は負傷者が相次ぐチームを率いて、国内での難関を乗り越えなければならない。ユナイテッドは現在リーグ3位につけているが、金曜日に南海岸へ遠征しボーンマスと対戦する一戦では、主力DFのリサンドロ・マルティネスとマタイス・デ・リフトを欠くことになる。新加入のパトリック・ドルグも欠場するため、チャンピオンズリーグ出場権獲得への追い上げを続ける中、守備陣は手薄な状況に追い込まれている。
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