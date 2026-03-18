金曜夜のボーンマス戦を控えて、キャリックは選手たちの立場について明確に語った。「（トゥヘル監督とは）連絡を取っていないよ」とキャリックは認めた。「選手たちに関しては、今回の試合で起用されるのを見たいし、もちろん夏の移籍市場でも注目されることを願っている。 僕にそれに対する影響力はないけど、確かに選手たちは、今のプレーぶりを見れば、候補として十分に名前が挙がるべき存在だし、チャンスを掴んでいると思うよ。」

彼は続けた。「だから、どうなるか見てみよう。その件に関しては、君たちと同じくらいしか知らないんだ。でも、選手たちは間違いなく、代表入りを正当化できるほど十分に良いプレーをしている。ただ、それは私の決定権ではないので、様子を見守るしかない。」