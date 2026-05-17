マイケル・キャリックは、記録に並んだブルーノ・フェルナンデスに敬意を表し、マンチェスター・ユナイテッドの正式監督就任発表が「数日中」にあると明かした。

監督人事の話題が飛び交う中、フェルナンデスはリーグ20本目のアシストを記録。75分、ムベウモへの決定的なパスでユナイテッドの3点目を演出した。この数字はアンリとデ・ブライネのシーズン最多アシスト記録に並んだ。キャリックは、試合中に高まるプレッシャーをキャプテンがどう乗り切ったかを大いに誇りに思っていた。 「彼は本当にうまく対処した」と監督は語った。「サイドから見ていて、『彼は何を考えているのか。パスか、シュートか、迷っているのか』と考えてしまう。だが彼は見事に乗り越えた。素晴らしい瞬間だったし、彼に称賛を送りたい」