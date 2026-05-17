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マイケル・キャリックは、記録に並んだブルーノ・フェルナンデスに敬意を表し、マンチェスター・ユナイテッドの正式監督就任発表が「数日中」にあると明かした。
キャリック、マンチェスター・ユナイテッドでの将来について最新情報を語る
英紙『インディペンデント』によると、キャリックはマンチェスター・ユナイテッド監督として正式に残ることで大筋合意したが、日曜日は明言を避けた。ユナイテッドはフォレストに辛勝し、リーグ3位を確定させた。 ルーク・ショーが先制、モラートが同点、マテウス・クーニャとブライアン・ムベウモが追加点で3－1とした。終盤にモーガン・ギブス＝ホワイトが1点を返したが、ユナイテッドが逃げ切った。試合後、44歳のキャリックはオールド・トラッフォードのサポーターに「今後も素晴らしい瞬間を共有できる」と語りかけた。 取材には「数日で明確になる。今日は試合と結果が重要だった。新しい情報は数日以内に伝える」と語った。
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フェルナンデスがプレミアリーグの重鎮に加わる
監督人事の話題が飛び交う中、フェルナンデスはリーグ20本目のアシストを記録。75分、ムベウモへの決定的なパスでユナイテッドの3点目を演出した。この数字はアンリとデ・ブライネのシーズン最多アシスト記録に並んだ。キャリックは、試合中に高まるプレッシャーをキャプテンがどう乗り切ったかを大いに誇りに思っていた。 「彼は本当にうまく対処した」と監督は語った。「サイドから見ていて、『彼は何を考えているのか。パスか、シュートか、迷っているのか』と考えてしまう。だが彼は見事に乗り越えた。素晴らしい瞬間だったし、彼に称賛を送りたい」
アモリム時代を経て、キャリックがユナイテッドを変革する
キャリックの活躍は、オールド・トラッフォードで低迷していたクラブを救った。前監督アモリムは2025-26シーズン20試合で8勝7分5敗だった。一方、キャリックは16試合で11勝3分2敗とチーム運命を好転させた。 暫定監督として臨んだ16試合では11勝3分2敗と好結果を残し、シーズンを救ってチャンピオンズリーグ復帰の道を開いた。
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次回のキャンペーンに向けて
3位を確保したユナイテッドは、キャリック監督の下、夏の補強計画を開始する。来季はアーセナルやマンチェスター・シティと優勝争いし、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出を狙うため、注目は移籍市場へ早くも移る。