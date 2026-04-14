マイケル・キャリックは「見た中で最悪の判定だ」と怒った。10人のマンチェスター・ユナイテッドはホームでリーズに負けた。

マンチェスター・ユナイテッドの監督は、試合後の不満を2つの場面に絞った。1つ目は、リーズの先制点につながる場面でレニー・ヨロが前腕でタックルを受けたにもかかわらず罰せられなかったこと。2つ目は、VAR確認の結果、ドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとしてマルティネスに退場処分が下された判定だ。

スカイ・スポーツの取材に、キャリックは判定の一貫性と退場処分についてこう語った。「試合の入りは良くなかった。ヨロが後頭部を前腕で打たれ、相手が先制した。

審判はそれを覆さず、大きな分岐点となった。我々はリズムに乗れず、噛み合わず、チャンスはあったが前半は本調子ではなかった。

「それでも後半、選手たちは前向きに戦った。2試合続けて不利な判定だが、今回の退場は最悪だ」