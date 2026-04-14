マイケル・キャリックは「見た中で最悪の判定だ」と怒った。10人のマンチェスター・ユナイテッドはホームでリーズに敗れた。

マンチェスター・ユナイテッドの監督は、試合後の不満を2つの場面に絞った。1つ目は、リーズの先制点につながる場面でレニー・ヨロが前腕でタックルを受けたにもかかわらず罰せられなかったこと。2つ目は、VAR確認の結果、ドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとしてマルティネスに退場処分が下された判定だ。

スカイ・スポーツの取材に、キャリックは判定の一貫性と退場についてこう語った。「立ち上がりが悪く、ヨロが後頭部を打たれた場面で失点した。

審判は判定を覆さず、あの場面が試合の分かれ目だった。我々はリズムに乗れず、噛み合わず、チャンスはあったが前半は本調子ではなかった。

「それでも後半、選手たちは前向きに戦った。2試合続けて不利な判定だが、今回の退場は最悪だ」