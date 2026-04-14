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マイケル・キャリックは「見た中で最悪の判定だ」と怒った。10人のマンチェスター・ユナイテッドはホームでリーズに敗れた。
オールド・トラッフォードの牙城が陥落
リーズは1981年以来、オールド・トラッフォードでのリーグ戦初勝利を挙げた。キャリック監督はマンチェスター・ユナイテッドで初のホーム敗戦。前半、リーズはホームチームの精彩を欠いたプレーにつけ込み、ノア・オカフォールの2得点で優位に立った。リサンドロ・マルティネスの退場後、カゼミーロが1点を返したが、ユナイテッドは同点ならず。ライバル相手でのホーム18試合無敗記録は途絶えた。
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キャリックがVARの介入を批判
マンチェスター・ユナイテッドの監督は、試合後の不満を2つの場面に絞った。1つ目は、リーズの先制点につながる場面でレニー・ヨロが前腕でタックルを受けたにもかかわらず罰せられなかったこと。2つ目は、VAR確認の結果、ドミニク・カルバート＝ルーインの髪を引っ張ったとしてマルティネスに退場処分が下された判定だ。
スカイ・スポーツの取材に、キャリックは判定の一貫性と退場についてこう語った。「立ち上がりが悪く、ヨロが後頭部を打たれた場面で失点した。
審判は判定を覆さず、あの場面が試合の分かれ目だった。我々はリズムに乗れず、噛み合わず、チャンスはあったが前半は本調子ではなかった。
「それでも後半、選手たちは前向きに戦った。2試合続けて不利な判定だが、今回の退場は最悪だ」
疑問の残る解雇を分析
マルティネスの退場は、この夜の最大の火種となった。彼は2か月ぶりの復帰だった。キャリックは、その接触は偶然で、VAR介入があったことを踏まえると一発退場ほどの攻撃性はなかったと主張した。
キャリックはこう続けた。「最初のゴールではレニー・ヨロに肘打ちを食らわせてもいい。腕を傾け、マルティネスの顔に突き出してもいい。バランスを崩した彼と半ばもつれ合い、後ろ髪を軽く触っただけでヘアバンドが外れただけだ。
軽く触れただけで退場とは信じられない。しかも明らかな誤審が覆されず、衝撃的だ」
チャンピオンズリーグの争いが激化している
レッドデビルズは、出場停止のマルティネスを欠き、土曜日にスタンフォード・ブリッジでチェルシー戦に臨む。キャリック監督率いるチームは現在3位（55ポイント）。日曜日にホームでマンチェスター・シティに0-3で敗れた6位チェルシーとは7ポイント差だ。プレミアリーグは「欧州パフォーマンス枠」でチャンピオンズリーグ出場権5枠を得る見込みで、残り6試合のユナイテッドは守備を急ぎ立て直し、順位を確定したい。