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マイケル・キャリックは、自身の将来が不透明な中でもマンチェスター・ユナイテッドの夏の移籍計画を主導していると認めた。
暫定指揮官が指揮を執る
キャリックは、新監督選びが続く中でも、マンチェスター・ユナイテッドの長期的な補強や契約決定に自身の意見が求められていると明かした。1月にアモリムの後任として指揮を執り、10試合で7勝を挙げプレミアリーグ3位に導いた。
来季以降の去就は未定ながら、クラブ再建に全面的に関与。マグワイア契約延長決定にも携わり、5月までの暫定ではないことを強調した。
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チーム編成におけるキャリックの役割
「私の立場上、決断すべきことはあります」とキャリックは述べた。クラブの最近の動きへの影響力を問われてのことだ。「来た日から言っているように、私はこのチームの一員です。今後どんな形になっても変わりません。 常に改善を図り、より良くしようとしている。さまざまな方向性で話し合いを行い、私も確実に携わっている。やるべきことがある限り、そうあるべきだ。だからこそ、私はここにいる。」
この発言はクラブ首脳からの信頼を示す。チャンピオンズリーグ出場権を獲得できれば正式就任の可能性は高まるが、移行期でもライバルに遅れを取らないよう、クラブはすでに彼の専門知識に頼っている。
マグワイアが夏の補強を要請
キャリックの指導で復活したマグワイアは、監督と同様に、今後数カ月の重要性を強調している。新契約を結んだイングランド代表は、プレミアリーグのトップとの差を縮めるため、レッドデビルズが移籍市場で積極的に動く必要があると語った。
「監督の下で過ごしたここ数ヶ月は本当に充実していました」とマグワイアは語る。「チームは着実に強くなっています。それでも、この夏は極めて重要な時期になります。 「我々はより多くの選手、特に質が高くスタメンに入れる選手が必要だ。ここ数年、マンチェスター・シティは追いつけない存在だった。今季も彼らに迫るには、勝ち点を積み重ねるしかない。」
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トップクラスを目指して
マンチェスター・ユナイテッドは、来季の行方を左右する移籍市場で、セントラルMFと左サイドの攻撃的選手補強を最優先している。マグワイアは「適切な補強があれば優勝争いに戻り、大きなタイトルを争える」と語った。
「来季を見据えると、適切な補強を行い、今季終了まで順調に進み、この上昇曲線を維持できれば、到達できる高さに限界はない。我々は大きなタイトルを争う立場に戻らなければならない」とこのディフェンダーは語った。現在も、その上昇曲線を維持する役割はキャリックが担っている。