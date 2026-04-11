マイケル・キャリックは、自身の将来が不透明な中でもマンチェスター・ユナイテッドの夏の移籍計画を主導していると認めた。

「私の立場上、決断すべきことはあります」とキャリックは述べた。クラブの最近の動きへの影響力を問われてのことだ。「来た日から言っているように、私はこのチームの一員です。今後どんな形になっても変わりません。 常に改善を図り、より良くしようとしている。さまざまな方向性で話し合いを行い、私も確実に携わっている。やるべきことがある限り、そうあるべきだ。だからこそ、私はここにいる。」

この発言はクラブ首脳からの信頼を示す。チャンピオンズリーグ出場権を獲得できれば正式就任の可能性は高まるが、移行期でもライバルに遅れを取らないよう、クラブはすでに彼の専門知識に頼っている。