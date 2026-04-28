マイケル・キャリックは、リヴァプール戦を前に、マテウス・クーニャがマンチェスター・ユナイテッドのブレントフォード戦勝利を欠場した理由を説明し、懸念を示した。

日曜にホームで宿敵リヴァプール戦を控えるマンチェスター・ユナイテッドにとって、クニャの負傷は大きな懸念だ。医療スタッフはオールド・トラッフォードでの出場を目指し、昼夜を問わず治療に当たっている。

5位以内を狙える位置にいるものの、キャリック監督は「達成しても過度に祝うな」と選手に注意を促す。今季リーグ30試合で8ゴール4アシストを記録するクニャが出場すれば、チームにとって大きな後押しとなる。