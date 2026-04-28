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マイケル・キャリックは、リヴァプール戦を前に、マテウス・クーニャがマンチェスター・ユナイテッドのブレントフォード戦勝利を欠場した理由を説明し、懸念を示した。
オールド・トラッフォードでの重要なポイント
クニャが欠場したユナイテッドは、カゼミーロとベンジャミン・セスコのゴールでブレントフォードに勝利。残り4試合で2ポイントを取ればチャンピオンズリーグ出場権を確保する。今季の活躍が目立つクニャは、ブレントフォード戦までに怪我を癒せなかった。
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キャリックが股関節屈筋の故障を認めた
キャリックは、クニャがチェルシー戦で負った股関節の怪我で欠場すると明かした。今週は回復の兆しを見せたが、最終的なフィットネステストに合格できず、ビーズ戦ではチームの決定力ある攻撃の切り札が一人欠けることになった。
スカイ・スポーツの取材にキャリックはこう説明した。「クニャはチェルシー戦後に股関節屈筋に軽い痛みを感じ、回復傾向にあったが間に合わなかった。深刻なけがではないが、今夜は出場できない」
リヴァプール、時間との戦い
日曜にホームで宿敵リヴァプール戦を控えるマンチェスター・ユナイテッドにとって、クニャの負傷は大きな懸念だ。医療スタッフはオールド・トラッフォードでの出場を目指し、昼夜を問わず治療に当たっている。
5位以内を狙える位置にいるものの、キャリック監督は「達成しても過度に祝うな」と選手に注意を促す。今季リーグ30試合で8ゴール4アシストを記録するクニャが出場すれば、チームにとって大きな後押しとなる。
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怪我の状況は、良いニュースと悪いニュースが混在している。
ブレントフォード戦は、選手層に不安のあるユナイテッドのコーチ陣にとって、まさにジェットコースターのような一戦だった。チームは辛うじて勝ち点3を得たが、後半にルーク・ショーが打撲で途中交代。守備陣の危機がさらに深刻化する恐れが出てきた。
一方で、パトリック・ドルグとレニー・ヨロが戦列に復帰。ハリー・マグワイアも出場停止明けで加わり、終盤戦の厚みが出た。 今週は練習場の状況が注目される。3位争いの行方を左右するアーネ・スロット率いるリヴァプール戦で、クニャが最前線を牽引できるかが焦点だ。