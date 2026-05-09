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マイケル・キャリックは、リヴァプール戦で致命的なミスを犯したマンチェスター・ユナイテッドの選手について、「一緒にプレーするのはこの上ない喜び」と語った。
キャリックが公的支援を表明
キャリック監督の下、マンチェスター・ユナイテッドは1月以降32ポイントを積み上げ、チャンピオンズリーグ復帰を決めた。一方、ディアロは苦しい時期が続いている。ブレントフォード戦でハーフタイムに交代、リヴァプール戦では失点につながる守備ミスを犯した。それでもキャリック監督はサンダーランド戦前のミーティングで、彼の姿勢と可能性を再び信頼すると強調した。
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未解決の問題はない
リヴァプール戦後、フォワードを慰めたキャリックは、ミスがこの23歳選手のシーズンを左右しないと断言した。彼は「アマドは大丈夫。試合後には笑顔だった。ミスはサッカーの一部。私も何度もミスをした」と語った。 選手時代も何度もミスをしたので、その気持ちは分かる。ミスが失点につながることもあれば、何事もなく終わることもある」
「この上ない喜び」
キャリックはミスのみならず、監督就任後フォワードがチームに与えた多大な影響を強調した。彼は「私が戻って以来、彼は多くの素晴らしいことを成し遂げた。ボールを持つ前後でのエネルギーと姿勢がチームに大きな影響を与えている」と称えた。
ここ数日の彼も素晴らしかった。試合後もそうだった。落ち込む必要は全くない。彼には楽しみが多く、才能に溢れ、刺激的で、一緒に仕事をするのが本当に楽しい選手だ。 彼は今、良い状態にある。間違いなく良い状態だ。土曜日の試合を楽しみにしていることだろう。」
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サンダーランドでの記録への挑戦
マンチェスター・ユナイテッドは土曜、アウェイでサンダーランドと対戦する。プレミアリーグでスタジアム・オブ・ライトを舞台にした15試合中、敗れたのはわずか1度だけだ。 サンダーランドはマンチェスター・ユナイテッド相手に24敗を喫しており、これはプレミアリーグ史上最多の敗戦数だ。今季、先制した試合では無敗のサンダーランドだが、キャリック率いる攻撃力のあるユナイテッドは、上位4チーム相手に苦戦するホームチームの弱点を突いて順位を固めたい。