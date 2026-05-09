キャリックはミスのみならず、監督就任後フォワードがチームに与えた多大な影響を強調した。彼は「私が戻って以来、彼は多くの素晴らしいことを成し遂げた。ボールを持つ前後でのエネルギーと姿勢がチームに大きな影響を与えている」と称えた。

ここ数日の彼も素晴らしかった。試合後もそうだった。落ち込む必要は全くない。彼には楽しみが多く、才能に溢れ、刺激的で、一緒に仕事をするのが本当に楽しい選手だ。 彼は今、良い状態にある。間違いなく良い状態だ。土曜日の試合を楽しみにしていることだろう。」