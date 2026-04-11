マルティネスは2月上旬からふくらはぎの怪我で離脱し、マンチェスター・ユナイテッドの守備には大きな穴が開いている。ワールドカップ制覇を経験した彼は先日のアイルランド合宿に参加し、ピッチに復帰した。しかし、マグワイアが出場停止で不在でも、キャリック監督は彼を急いで起用することに慎重だ。 キャリックはマルティネスの先発起用を明言せず、19歳のヘブンと20歳のヨロを起用する可能性も示唆した。

キャリックは「無理はさせない。選手たちの準備が整うことが大切だ。目の前の試合も重要だが、全体を見据える必要がある。トレーニングに復帰し、ピッチにも立っているが、彼が万全かどうかを確認してから判断する」と語った。