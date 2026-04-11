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マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドの監督がマタイス・デ・リフトの状況を報告する中、リーズ戦に向けてリサンドロ・マルティネスを無理に復帰させない意向を示した。
キャリックはマルティネスの長期的なコンディションを最優先している
マルティネスは2月上旬からふくらはぎの怪我で離脱し、マンチェスター・ユナイテッドの守備には大きな穴が開いている。ワールドカップ制覇を経験した彼は先日のアイルランド合宿に参加し、ピッチに復帰した。しかし、マグワイアが出場停止で不在でも、キャリック監督は彼を急いで起用することに慎重だ。 キャリックはマルティネスの先発起用を明言せず、19歳のヘブンと20歳のヨロを起用する可能性も示唆した。
キャリックは「無理はさせない。選手たちの準備が整うことが大切だ。目の前の試合も重要だが、全体を見据える必要がある。トレーニングに復帰し、ピッチにも立っているが、彼が万全かどうかを確認してから判断する」と語った。
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デ・リフトの回復は依然として進行中である
マタイス・デ・リフトは背中の怪我でリハビリ中であり、ユナイテッドの守備は依然として厳しい。11月下旬から戦列を離れているオランダ代表は屋外練習を再開できず、最近のチームのアイルランド遠征にも参加しなかった。
キャリックは「デ・リフトが同行しなかったのは、まだ芝生での練習が可能でないからだ。ドルグは回復が進んでいるが、デ・リフトはまだその段階ではない。今はリハビリに集中することが最善だ」と説明した。
治療室での過酷なプロセス
デ・リフトの回復について問われたキャリックは、医療スタッフの慎重さを擁護し、リハビリは選手ごとに異なる다고指摘した。練習量については「治療とリハビリだ」と述べ、「彼がアイルランドに来なかったのは、まだピッチに立てる段階ではないからだ」と説明した。
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リーズのライバル対決の熱気を感じよう
負傷者がいる守備陣を率いるキャリックは、宿敵リーズとのナイトゲームを楽しみにしている。マンチェスター・ユナイテッドでの12年間、彼はオールド・トラッフォードでリーズと対戦したことがなかった。ホーム5連勝中のヘッドコーチは、2004年以来久々の対戦となるこの試合で、夜のキックオフが雰囲気を「盛り上げる」と期待している。
「ライバル関係には理由がある」とキャリック。「激しさや情熱の一部になるためだ。節度は必要だが、これも我々が愛するゲームだ。ピッチで戦うことは受け入れるべきで、私たちがこのような試合に臨む理由でもある。 我々はそれを十分に認識している。私も認識しているし、選手たちも、通常の勝ち点3に加えて、この試合が持つ特別な意味を理解している」