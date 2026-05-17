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Moataz Elgammal

翻訳者：

マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドで全試合に出場したルーク・ショーが「素晴らしい」と絶賛し、イングランド代表のワールドカップメンバーに値すると主張した。

ルーク・ショー
イングランド
ワールドカップ
マンチェスター・ユナイテッド
マイケル・キャリック
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督は、ルーク・ショーがトーマス・トゥヘル監督率いる2026年ワールドカップのイングランド代表に選ばれる価値があると語った。負傷を乗り越え、今シーズンプレミアリーグ全試合に先発した粘り強い左SBは、チームに不可欠な存在だ。

  • ショーの素晴らしい成績とクラブでの活躍

    キャリックは、金曜日にトゥヘル監督が発表するイングランド代表26名にショーが選ばれるべきだと語る。ショーはEURO2024決勝以来代表戦に出ておらず、通算34試合3得点9アシスト。 今季のマンチェスター・ユナイテッドでは唯一、プレミアリーグ37試合に先発し3151分間プレー。日曜のノッティンガム・フォレスト戦（3-2勝利）では決勝点も決めた。クラブ通算324試合では5ゴール30アシストを記録している。

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    キャリック、ワールドカップ出場が期待される選手を「素晴らしい」と称賛

    週末の勝利後、キャリックは左サイドバックが米加墨開催の大会に最適だと説明。トゥヘルが招集すべきかと問われると、彼は全面支持を表明した。 「もちろんそう思うよ」とキャリックは語った。「僕にはこの件に関してほとんど発言権はないけど、間違いなくそう思う。繰り返しになるが、安定感、彼の能力、パフォーマンス、経験、強み、そして彼が持つ資質。僕にとって、彼は素晴らしいサイドバックだ」

  • 障害を克服し、完全な可用性を実現する

    過密日程の中でコンディションを維持するのは、ショーの複雑な病歴を考えると並大抵ではない。キャリックは現代サッカーの肉体的負担を認め、この偉業を即座に称えた。 ショウが常に試合に出場できていることについて、キャリックはこう続けた。「正直、誰にとっても難しいことです。試合数が多く、それをこなすのは容易ではありません。時には自分以外の要因もあります。怪我はサッカーの一部ですし、他の要素も影響します。それでもすべての試合に先発できるのは、本当に素晴らしいことです。」

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    イングランドの夏のスケジュール

    イングランド代表は、ワールドカップ・グループLの試合前にニュージーランドとコスタリカと親善試合を行う。キャリックは、6月17日のクロアチア戦やその後続くガーナ、パナマ戦に向けて、ショーの豊富な経験がチームに不可欠だと考えている。

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