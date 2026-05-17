マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドで全試合に出場したルーク・ショーが「素晴らしい」と絶賛し、イングランド代表のワールドカップメンバーに値すると主張した。

過密日程の中でコンディションを維持するのは、ショーの複雑な病歴を考えると並大抵ではない。キャリックは現代サッカーの肉体的負担を認め、この偉業を即座に称えた。 ショウが常に試合に出場できていることについて、キャリックはこう続けた。「正直、誰にとっても難しいことです。試合数が多く、それをこなすのは容易ではありません。時には自分以外の要因もあります。怪我はサッカーの一部ですし、他の要素も影響します。それでもすべての試合に先発できるのは、本当に素晴らしいことです。」