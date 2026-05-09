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マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドが諦めたという批判に反論した。サンダーランド戦の引き分け後、レッドデビルズの監督は「ほとんど気分を害した」と語った。

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サンダーランド 対 マンチェスター・ユナイテッド

マイケル・キャリック監督は、サンダーランド戦で得点を奪えず引き分けたことで「チームが今シーズンを諦めている」との批判を受け、選手たちを強く擁護した。先週チャンピオンズリーグ出場権を確保して以降、マンチェスター・ユナイテッドは集中力を欠いているように見えたが、キャリック監督は「選手たちが依然として役割に全力を尽くしている」と主張している。

  • キャリック、ビーチでの発言巡る批判に反論

    マンチェスター・ユナイテッドのキャリック監督は、トップ4入りを果たしたことで「チームが気を抜いている」という批判を否定した。先週末のリヴァプール戦で来季CL出場権を確保したユナイテッドだが、スタジアム・オブ・ライトでの一戦では精彩を欠いた。

    試合ではサンダーランドに圧倒され、GKセンネ・ラメンスの好守で辛うじて引き分けた。それでもキャリックは「選手たちがやる気を失ったわけではない。プレッシャーの中で引き分けたことが精神力を示した」と強調した。

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  • Sunderland v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    欲望についての質問に、ほとんど気分を害しそうになる。

    引き分けに終わった試合後、キャリック監督は、選手たちのプロ意識を疑う発言には納得できないと明言した。ユナイテッドの指揮官は、入念な準備と粘り強い守備を挙げ、主要目標を達成してもチームが意欲を失っていない証拠だと強調した。

    キャリックは取材にこう語った。「選手たちが試合前に準備し、ロッカールームを出た姿を見れば、批判は当たらない。

    「もし我々が精神的に良い状態ではなく、やる気がなかったなら、今日の試合は負けていたと思う。サンダーランドは試合の特定の局面で本当に良いプレーを見せ、我々を苦しめた。」

  • ユナイテッドのユニフォームへの愛着

    キャリックは「クラブの歴史と名声が、どの選手も気を緩めさせない」と断言。順位に関係なく、ユナイテッドを代表する責任がシーズン終盤でも競争力を保つ原動力になると語った。

    「自分と仲間への誇り、そしてこの偉大なクラブの一員である責任。それらがモチベーションと集中力を生み出しています。今日でも今後2試合でも、内容がどうであれ、その原動力には影響しません」と監督は付け加えた。

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    厳しい午後にも光はあった

    攻撃は93分のマテウス・クーニャのシュートのみだったが、キャリック監督は大幅に入れ替えたメンバーが粘り強く戦った点を強調した。無失点で勝ち点1を得たことを成長の証と捉えている。

    「厳しい試合だった」とキャリックは認めた。「サンダーランドを称えたい。ここに来れば厳しい試合になることは分かっていた。時折粘り強く戦わなければならなかった。ベストな状態ではなかったが、調子が良くない時にでも何かを持ち帰れるのは、我々が育もうとしている良い資質だ。 メンバーを入れ替えたのでリズムをつかむのに時間がかかったが、内容は概ね満足している。この土台があれば、今後はもっと良いプレーができる。無失点で勝ち点1を得た現実を受け入れ、前向きに捉えたい」

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