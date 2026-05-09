マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドが諦めたという批判に反論した。サンダーランド戦の引き分け後、レッドデビルズの監督は「ほとんど気分を害した」と語った。

引き分けに終わった試合後、キャリック監督は、選手たちのプロ意識を疑う発言には納得できないと明言した。ユナイテッドの指揮官は、入念な準備と粘り強い守備を挙げ、主要目標を達成してもチームが意欲を失っていない証拠だと強調した。

キャリックは取材にこう語った。「選手たちが試合前に準備し、ロッカールームを出た姿を見れば、批判は当たらない。

「もし我々が精神的に良い状態ではなく、やる気がなかったなら、今日の試合は負けていたと思う。サンダーランドは試合の特定の局面で本当に良いプレーを見せ、我々を苦しめた。」