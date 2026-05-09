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マイケル・キャリックは、マンチェスター・ユナイテッドが諦めたという批判に反論した。サンダーランド戦の引き分け後、レッドデビルズの監督は「ほとんど気分を害した」と語った。
キャリック、ビーチでの発言巡る批判に反論
マンチェスター・ユナイテッドのキャリック監督は、トップ4入りを果たしたことで「チームが気を抜いている」という批判を否定した。先週末のリヴァプール戦で来季CL出場権を確保したユナイテッドだが、スタジアム・オブ・ライトでの一戦では精彩を欠いた。
試合ではサンダーランドに圧倒され、GKセンネ・ラメンスの好守で辛うじて引き分けた。それでもキャリックは「選手たちがやる気を失ったわけではない。プレッシャーの中で引き分けたことが精神力を示した」と強調した。
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欲望についての質問に、ほとんど気分を害しそうになる。
引き分けに終わった試合後、キャリック監督は、選手たちのプロ意識を疑う発言には納得できないと明言した。ユナイテッドの指揮官は、入念な準備と粘り強い守備を挙げ、主要目標を達成してもチームが意欲を失っていない証拠だと強調した。
キャリックは取材にこう語った。「選手たちが試合前に準備し、ロッカールームを出た姿を見れば、批判は当たらない。
「もし我々が精神的に良い状態ではなく、やる気がなかったなら、今日の試合は負けていたと思う。サンダーランドは試合の特定の局面で本当に良いプレーを見せ、我々を苦しめた。」
ユナイテッドのユニフォームへの愛着
キャリックは「クラブの歴史と名声が、どの選手も気を緩めさせない」と断言。順位に関係なく、ユナイテッドを代表する責任がシーズン終盤でも競争力を保つ原動力になると語った。
「自分と仲間への誇り、そしてこの偉大なクラブの一員である責任。それらがモチベーションと集中力を生み出しています。今日でも今後2試合でも、内容がどうであれ、その原動力には影響しません」と監督は付け加えた。
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厳しい午後にも光はあった
攻撃は93分のマテウス・クーニャのシュートのみだったが、キャリック監督は大幅に入れ替えたメンバーが粘り強く戦った点を強調した。無失点で勝ち点1を得たことを成長の証と捉えている。
「厳しい試合だった」とキャリックは認めた。「サンダーランドを称えたい。ここに来れば厳しい試合になることは分かっていた。時折粘り強く戦わなければならなかった。ベストな状態ではなかったが、調子が良くない時にでも何かを持ち帰れるのは、我々が育もうとしている良い資質だ。 メンバーを入れ替えたのでリズムをつかむのに時間がかかったが、内容は概ね満足している。この土台があれば、今後はもっと良いプレーができる。無失点で勝ち点1を得た現実を受け入れ、前向きに捉えたい」