デ・リフトは最近芝生でのトレーニングに復帰したが、キャリックはトップチームへの早期復帰期待を否定した。11月下旬から離脱中の26歳は、4週間後にプレミアリーグ最終戦を控えるマンチェスター・ユナイテッドで今季再出場できるか微妙だ。

キャリックは「マタイスはリハビリ中で、芝生での練習も始めた。回復はしているが、まだコメントはできない。できるだけ早く戻ってほしい」と語った。 限られたメニューながら芝生で練習しており、前向きな兆しだ。このまま順調に進むことを願っている」