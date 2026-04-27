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マイケル・キャリックは、マタイス・デ・リフトの今季復帰には「プレッシャーはない」と怪我の状況を報告した。
デ・リフトが芝生でリハビリを本格化
デ・リフトは最近芝生でのトレーニングに復帰したが、キャリックはトップチームへの早期復帰期待を否定した。11月下旬から離脱中の26歳は、4週間後にプレミアリーグ最終戦を控えるマンチェスター・ユナイテッドで今季再出場できるか微妙だ。
キャリックは「マタイスはリハビリ中で、芝生での練習も始めた。回復はしているが、まだコメントはできない。できるだけ早く戻ってほしい」と語った。 限られたメニューながら芝生で練習しており、前向きな兆しだ。このまま順調に進むことを願っている」
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オランダ人DFに「プレッシャーはない」
キャリックは、デ・リフトの長期的な健康をリスクにさらすことは決してしないと断言した。このオランダ人選手は手術を回避しており、クラブの医療スタッフは2026-27シーズンまでに再発しないよう慎重に治療を続けている。
復帰時期を問われると、キャリックは「期限を定めず、彼がプレーできる状態になることを願っている。彼自身もそのタイミングを待っている。無理をさせず、準備が整った時点で復帰させる」と語った。
補強の優先順位と守備陣の層の厚さ
トッテナムのミッキー・ファン・デ・ヴェンとの噂があるものの、キャリックは今夏、守備の補強が最優先ではないと語った。リサンドロ・マルティネス、ハリー・マグワイア、レニー・ヨロ、若手のエイデン・ヘヴンがおり、2026-27シーズンの戦力補強は他ポジションに重点が置かれるようだ。
キャリックは守備補強の必要性を控えめに語り、「現時点で懸念すべき領域ではない。今夏やそれ以降について詳細は言えない」と述べた。
リチャードは現在試合を欠場しているが、理由は話せない。それでも心配はない。そのポジションには経験と実力、若さがうまく融合している」と語った。
- AFP
長期的な将来に対する不確実性
デ・リフトの去就は、来季監督が未決定なことでさらに不透明になっている。INEOSは監督人事とCL出場権が明確になるまで移籍市場に動かないと報じられる。キャリックは好印象だが、自身もシーズン後に理事会評価を受ける予定だ。 そのため、選手たちに何も約束せず、「不安はない。自分の将来も分からないから、深く関与できない」と語った。