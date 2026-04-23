多くの評論家は、クラブのレジェンドであるオーレ・グンナー・ソルシャール監督の就任を、マンチェスター・ユナイテッド経営陣への「教訓」と指摘する。暫定監督としての成功に基づく感情的な人事が繰り返されることを懸念しているのだ。2019年から2021年までソルシャールの下でコーチを務めたキャリックは、そんな比較を否定。どの監督の在任期間も、独自の状況と時代に左右されると強調した。

「彼には最大限の敬意を抱いている。彼は私の親しい友人であり、私がここにいる間、彼と密接に仕事をした。我々は多くの良い成果を上げ、あと一歩のところまで迫った」とキャリックは語った。「長年にわたり、監督やコーチ、チームに関する様々な状況を比較することはできる。だが、それは実際には無関係だ。本当にそうだ。それは否定的なことでも肯定的なことでもない。単に全く関連性がないだけだ。 誰が監督でも、今の私たちは別のチームだ。比較は意味がない」