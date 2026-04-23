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マイケル・キャリックは、オレ・グンナー・ソルシャールとの比較を否定し、マンチェスター・ユナイテッドの常任監督就任については「追いかけていない」と語った。
キャリックは取締役会の決定を急がない
就任後、チームは大きく変わったが、キャリックはマンチェスター・ユナイテッドでの立場を気にしていない。クラブはチャンピオンズリーグ復帰に近づいており、注目は彼が正式に監督になるかどうかだ。それでもキャリックは、首脳陣に将来について迫っていないと語った。
キャリックは月曜のブレントフォード戦を前に「期限については急いでいない。時が来れば自然に分かる」と語った。
- AFP
ソルスクヤールとの類似点を一蹴する
多くの評論家は、クラブのレジェンドであるオーレ・グンナー・ソルシャール監督の就任を、マンチェスター・ユナイテッド経営陣への「教訓」と指摘する。暫定監督としての成功に基づく感情的な人事が繰り返されることを懸念しているのだ。2019年から2021年までソルシャールの下でコーチを務めたキャリックは、そんな比較を否定。どの監督の在任期間も、独自の状況と時代に左右されると強調した。
「彼には最大限の敬意を抱いている。彼は私の親しい友人であり、私がここにいる間、彼と密接に仕事をした。我々は多くの良い成果を上げ、あと一歩のところまで迫った」とキャリックは語った。「長年にわたり、監督やコーチ、チームに関する様々な状況を比較することはできる。だが、それは実際には無関係だ。本当にそうだ。それは否定的なことでも肯定的なことでもない。単に全く関連性がないだけだ。 誰が監督でも、今の私たちは別のチームだ。比較は意味がない」
管理職の入れ替わりに対応する
暫定監督は、監督の在任期間がますます短くなる中でチームを率いている。キャリックが100日前にマンチェスターに戻って以来、トップ4部リーグでは20人の新監督が就任した。ユナイテッドがスタンフォード・ブリッジで勝利した数日後にチェルシーから解任されたリアム・ロゼニオールは、この高い監督交代率の最新の犠牲者だ。
「物事には二面性がある」と、即座の結果を求めるプレッシャーについてキャリックは述べた。「即座の結果や次の試合の重要性は確かにある。しかし、将来像や大局的な視点について考える責任も間違いなくある。この世にはあらゆる『もしも』がある。グラスが半分空か、半分満か？ 私は前向きに人生を生きたい。 うまくいかないことなど考えない。重要なのは何を実現できるか、成功とは何かだ。」
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チャンピオンズリーグ出場権を目指して
彼の管理面での役割は依然として不透明だが、ピッチ上の目標は明確だ。マンチェスター・ユナイテッドにとって今シーズンの成功とは、欧州トップリーグへの復帰である。月曜にオールド・トラッフォードで行われるブレントフォード戦に勝てば、レッドデビルズは有利な立場に立ち、残り4試合でわずか2ポイントを獲得するだけでトップ5入りが確定する。