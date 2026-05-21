マイケル・キャリックは、インテル・マイアミへの移籍が噂されるカゼミーロが、マンチェスター・ユナイテッドの今季最終戦に出場しないと明かした。

カゼミーロのマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアが正式に終了した。キャリックは、34歳の同選手がプレミアリーグ最終戦に出場しないと明かした。 2022年にレアル・マドリードから最大7000万ポンドで加入したベテランMFは、ホームでのノッティンガム・フォレスト戦（3-2で勝利）を最後にユナイテッドを去る。

チャンピオンズリーグ5回制覇のベテランをブライトン遠征から外した理由について、キャリックはこう語った。「先週の試合が彼の最後になるとは決まっていた。その通りにうまくいったし、彼は素晴らしい活躍をした。 私がここに来てから、そしてクラブ全体にとって、彼がどれほど素晴らしい働きをしてくれたかは何度も語ってきた。しかし、彼にとって今が引退の最適なタイミングだと判断されたんだ。」