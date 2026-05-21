Getty Images Sport
翻訳者：
マイケル・キャリックは、インテル・マイアミへの移籍が噂されるカゼミーロが、マンチェスター・ユナイテッドの今季最終戦に出場しないと明かした。
カゼミーロのオールド・トラッフォードでの引退試合が正式に決定。
カゼミーロのマンチェスター・ユナイテッドでのキャリアが正式に終了した。キャリックは、34歳の同選手がプレミアリーグ最終戦に出場しないと明かした。 2022年にレアル・マドリードから最大7000万ポンドで加入したベテランMFは、ホームでのノッティンガム・フォレスト戦（3-2で勝利）を最後にユナイテッドを去る。
チャンピオンズリーグ5回制覇のベテランをブライトン遠征から外した理由について、キャリックはこう語った。「先週の試合が彼の最後になるとは決まっていた。その通りにうまくいったし、彼は素晴らしい活躍をした。 私がここに来てから、そしてクラブ全体にとって、彼がどれほど素晴らしい働きをしてくれたかは何度も語ってきた。しかし、彼にとって今が引退の最適なタイミングだと判断されたんだ。」
- Getty Images Sport
MLSが次の目的地として浮上している。
今夏、ブラジル代表カゼミーロのMLS移籍が報じられ、インター・マイアミがフリー獲得へ最も積極的だ。彼はマンチェスター・ユナイテッドで4年間過ごし、プレミアリーグを離れてフロリダへ移る準備ができているという。キャリックは、試合メンバーから早期に外された決定でカゼミーロが重要な役割を果たしたと語った。
「カゼにとって今が最適なタイミングだと感じた。彼も同意していた。最終戦ではバランスが重要だ。我々の戦いはまだ終わっていない」とキャリックは語った。カゼミーロの退団で、ユナイテッドの中盤を支えた経験は幕を閉じる。
キャリックの監督としての将来は依然として最優先だ
カゼミーロの退団が決まった一方、キャリックの去就が注目されている。暫定監督として手腕を発揮したクラブレジェンドは、正式契約で続投すると見込まれている。発表は間近で、キャリックは「数日以内に明確になる」と語った。
契約交渉については笑顔でこう語った。「シーズン終了時になると言われていた。あと数日だ。事態は目前に明らかになる。今はこれ以上話せない」
- Getty Images Sport
チームのコンディションと最終日の準備
ユナイテッドは最終戦のブライトン戦に向け、守備の主力1人が欠場するもののほぼ万全の布陣。キャリック監督は背部手術でマタイス・デ・リフトの欠場を表明したが、フォワードベンジャミン・セスコは復帰見込み。 ホームのブライトンは欧州カップ戦出場権を目指し必死だが、ユナイテッドはすでに3位でCL出場権を確保している。