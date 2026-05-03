マイケル・キャリックは、アレックス・ファーガソン元監督の健康不安に「深く心を痛めている」と語った。ファーガソン氏はオールド・トラッフォードで体調を崩し、病院に搬送された。

ファーガソン監督の下で7年間活躍したキャリックは、84歳の監督の健康不安の報せに大きな衝撃を受けた。リヴァプールとのプレミアリーグ戦のプレッシャーの中でも、スコットランド人監督の安否が暫定監督の頭を占めていた。

試合後に3－2で勝利したキャリックは「新しい情報はなく、詳細は分からない。試合前に聞いたので状況は把握していた。とても心を動かされた。彼の回復とこの結果が励みになることを願っている」と語った。

英紙『インディペンデント』によると、ファーガソン氏は回復に向かい、まもなく自宅療養に戻れる見込みだ。



