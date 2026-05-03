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マイケル・キャリックは、アレックス・ファーガソン元監督の健康不安に「深く心を痛めている」と語った。ファーガソン氏はオールド・トラッフォードで体調を崩し、病院に搬送された。
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試合前のニュースにキャリックが動揺
ファーガソン監督の下で7年間活躍したキャリックは、84歳の監督の健康不安の報せに大きな衝撃を受けた。リヴァプールとのプレミアリーグ戦のプレッシャーの中でも、スコットランド人監督の安否が暫定監督の頭を占めていた。
試合後に3－2で勝利したキャリックは「新しい情報はなく、詳細は分からない。試合前に聞いたので状況は把握していた。とても心を動かされた。彼の回復とこの結果が励みになることを願っている」と語った。
英紙『インディペンデント』によると、ファーガソン氏は回復に向かい、まもなく自宅療養に戻れる見込みだ。
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伝説のボスの勝利
この試合は、ファーガソンがマンチェスター・ユナイテッドに残した不朽の功績にふさわしい賛辞となった。コビー・マイヌーが終盤に決勝ゴールを決め、宿敵を3－2で下した。この勝利は士気を高めるだけでなく、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権も確定させた。38個のトロフィーをもたらした彼にとって、この快挙はきっと喜ばしいものだっただろう。
オールド・トラッフォードでの好調が続く
ルーベン・アモリムの短期代役として指揮を執ったキャリックは、停滞していたマンチェスター・ユナイテッドに活力を与えた。
彼の戦術眼により、レッドデビルズはマンチェスター・シティ、アーセナル、チェルシーといった「ビッグ6」のチームを次々と破り、リヴァプール戦でも勝利した。
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マンチェスター・ユナイテッド首脳陣の決断の時
報道によると、マンチェスター・ユナイテッドの理事会はシーズン終了後に監督人事の最終決定を行う予定だ。
現在はファーガソンの健康とシーズンの締めくくりに注力している。だがCL出場権を得たことで、キャリックは期待以上の成果を残し、新時代を導く候補としての立場を固めた。