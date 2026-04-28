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マイケル・キャリックは選手たちにチャンピオンズリーグ出場権獲得の過度な祝賀を警告し、カゼミーロへの「あと1年」チャントにも言及した。
キャリックはより高い基準を求めている
ブレントフォードに2-1で勝ち、オールド・トラッフォードは明るいムードに包まれた。しかしキャリックはすぐ期待を冷静にさせた。カゼミーロとベンジャミン・セスコのゴールで勝ったユナイテッドは、残り4試合で2ポイント取ればチャンピオンズリーグ復帰が確定する。
この結果を認めつつ、キャリックはトップ4入りを最終目標とはしなかった。クラブの歴史を考えると、出場権だけでなくタイトル争いに集中すべきだと強調した。
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チームへの明確な警告
キャリックは、欧州カップ戦出場権を確保しても集中力を切らさないことを決意している。3位のユナイテッドは目標を達成してもシーズンが終わるわけではないと強調した。
「我々は好機を掴み、有利な立場にいる」とキャリックは述べた。「このリーグは厳しく、勝つのは簡単ではない。それでも多くの勝利を収められたのは、選手たちの努力だ。
「CL出場権は大きな成果だが、それで満足してはいけない。上位を維持し、勝ち点を積み上げて初めて、シーズンが終わるのだ」
カゼミーロ時代の終焉
この夜、シーズン9得点目となる先制ゴールを決めたカゼミーロへ、感動的な声援がスタジアムを包んだ。 今季限りでの退団が発表されている34歳の彼に対し、ストレットフォード・エンドは「あと1年」と歌った。復調の兆しとファンの声援があるものの、キャリックは感傷に浸るつもりはないと語った。
「状況は明確だ。双方にとって明確だ。この明瞭さがすべてを助け、彼にとって大きな意味を持つ。このような状況下でもすべてを捧げ、重要な瞬間をもたらしてくれた。彼を称賛したい」と語った。
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日曜日のリヴァプール戦
他の試合結果次第では、マンチェスター・ユナイテッドは土曜にもチャンピオンズリーグ出場権を確定できる。だがキャリックの目は、日曜にオールド・トラッフォードで行われるリヴァプール戦にある。
現在3ポイントリードしているため、勝利すれば欧州カップ戦出場権獲得に大きく前進し、3位争いでも優位に立つ。