キャリックは、欧州カップ戦出場権を確保しても集中力を切らさないことを決意している。3位のユナイテッドは目標を達成してもシーズンが終わるわけではないと強調した。

「我々は好機を掴み、有利な立場にいる」とキャリックは述べた。「このリーグは厳しく、勝つのは簡単ではない。それでも多くの勝利を収められたのは、選手たちの努力だ。

「CL出場権は大きな成果だが、それで満足してはいけない。上位を維持し、勝ち点を積み上げて初めて、シーズンが終わるのだ」