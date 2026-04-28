マイケル・キャリックは選手たちにチャンピオンズリーグ出場権獲得の過度な祝いを戒め、カゼミーロへの「あと1年」チャントにも言及した。

キャリックは、欧州カップ戦出場権を確保しても集中力を切らさないよう決意を固めている。3位のユナイテッドは目標を達成してもシーズンが終わったわけではないと強調した。

「我々は好機を掴み、有利な立場にいる」とキャリックは述べた。「このリーグは厳しく、勝つのは簡単ではない。それでも多くの勝利を収められたのは、選手たちの努力だ。

「CL出場権を得ても過度に祝うべきではない。リーグで上位を維持し、勝ち点を積み上げて初めて、シーズンが終わるのだ」