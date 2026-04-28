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Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

マイケル・キャリックは選手たちにチャンピオンズリーグ出場権獲得の過度な祝いを戒め、カゼミーロへの「あと1年」チャントにも言及した。

マイケル・キャリック
マンチェスター・ユナイテッド
チャンピオンズ リーグ
カゼミーロ
プレミアリーグ
マンチェスター・ユナイテッド 対 ブレントフォード
ブレントフォード

マイケル・キャリックは選手たちに「CL出場権獲得を過度に祝うな」と注意した。月曜夜のブレントフォード戦で2-1勝利し、出場権はほぼ確定した。ホームサポーターはカゼミーロに「あと1年」とチャントを送ったが、キャリックはクラブがチーム刷新を目指しているため、彼の今夏退団が依然として「明確な計画」だと強調した。

  • キャリックはより高い基準を求めている

    ブレントフォードに2-1で勝ち、オールド・トラッフォードは明るいムードに包まれた。しかしキャリックはすぐ期待を冷静にした。カゼミーロとベンジャミン・セスコのゴールで勝ったユナイテッドは、残り4試合で2ポイント取ればチャンピオンズリーグ復帰が確定する。

    この結果を認めつつ、キャリックはトップ4入りを最終目標とはしなかった。クラブの歴史を考えると、出場権だけでなくタイトル争いに集中すべきだと強調した。

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  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    チームへの明確な警告

    キャリックは、欧州カップ戦出場権を確保しても集中力を切らさないよう決意を固めている。3位のユナイテッドは目標を達成してもシーズンが終わったわけではないと強調した。

    「我々は好機を掴み、有利な立場にいる」とキャリックは述べた。「このリーグは厳しく、勝つのは簡単ではない。それでも多くの勝利を収められたのは、選手たちの努力だ。

    「CL出場権を得ても過度に祝うべきではない。リーグで上位を維持し、勝ち点を積み上げて初めて、シーズンが終わるのだ」

  • カゼミーロ時代の終焉

    この夜、カゼミーロはシーズン9得点目の先制点を挙げ、スタジアムは感動に包まれた。 今季限りでの退団が発表されている34歳のベテランに対し、ストレットフォード・エンドは「あと1年」と歌った。復調の兆しとファンの声援にもかかわらず、キャリックは感傷に浸るつもりはないと語った。

    「状況は明確だ。双方にとって明白で、その明確さが助けになっている。彼にとって大きな意味があり、すべてを捧げ、重要な場面で力をくれた。称賛したい」と語った。

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    日曜日のリヴァプール戦

    他の試合結果次第では、マンチェスター・ユナイテッドは土曜にもチャンピオンズリーグ出場権を確定できる。しかし、キャリックの頭には日曜にオールド・トラッフォードで行われるリヴァプール戦しかない。

    3ポイント差をつけるユナイテッドは、この試合に勝てば欧州カップ戦出場権を獲得し、3位争いでも優位に立つ。

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