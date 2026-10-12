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マイケル・キャリックは解任されるのか？ マイケル・オーウェン、厳しいアウェー連戦を控えるマンチェスター・ユナイテッド指揮官に「時間を与えるべき」と考える理由を説明
カリックがチャンピオンズリーグ出場権獲得に導いた
ユナイテッドの選手としてトップリーグで5度の優勝を果たし、チャンピオンズリーグも制したキャリックは、「夢の劇場」と呼ばれる本拠地からのSOSに応えた。ポルトガル人指揮官ルベン・アモリムの退任を受けた、1月中旬のことだった。
就任直後から結果を出し、アーセナルとダービーのライバルであるマンチェスター・シティを相手に見事な勝利を収めた。シーズン終了時には、マンチェスター・ユナイテッドはリーグ3位につけ、欧州最高峰の大会への復帰に備えていた。
キャリックをトップの座に据えるべきだという主張は無視できないものとなり、2年契約の締結につながった。契約には2029年夏まで延長できるオプションが含まれている。その契約の下で迎えたのは、まだ8試合だ。
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2026-27シーズンは1勝、プレミアリーグでの無失点試合はゼロ
今季はわずか2勝にとどまり、そのうち1勝はアゼルバイジャンの格下サバフを相手に挙げたものだ。プレミアリーグでは獲得可能な勝ち点18のうち、手にしたのはわずか6。マンチェスター・ユナイテッドは再びリーグの下位半分に沈んでいる。
無失点に抑えられた相手はサバフだけで、失点の多い守備陣にとってクリーンシートは遠い。補強や、実績あるセンターフォワードの選択肢が乏しいことにも懸念が生じている。
キャリック監督には厳しい視線が注がれており、就任後の蜜月期間は間違いなく終わった。解任まで時間の問題との見方もあり、その座を守るにはパフォーマンスと結果を直ちに改善する必要がある。
ブックメーカーは大きな解任の決断が間近に迫っているとみている。不満を抱くサポーターは、10人となったトッテナムとの精彩を欠く1-1の引き分けで、その思いを明確に示した。マンチェスターではさらなる変化が起こる可能性もある。
厳しい連戦を前に、キャリックには大きなプレッシャーがかかっているのか？
ユナイテッドの今後5試合のうち4試合がアウェーで行われる中、3試合連続の敵地での戦いを控えるキャリックを心配しているかと問われた元マンチェスター・ユナイテッドFWのオーウェンは、GOALに対し、英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を見つけられるCasino.orgのアンバサダーとして、こう語った。「マンチェスター・ユナイテッドの今後の日程を見たが、ものすごく厳しい。アウェー戦が多い」
「プレミアリーグでの次のアウェー戦はリーズ戦だ。リーズは本当にいいプレーをしている。両者のライバル関係は誰もが知っている。すごい雰囲気になるだろう。リーズは勝機を感じ取るはずだ。エランド・ロードで勝つチャンスはある」
「私はキャリックの大ファンだ。彼に監督の座を与えるべきだったと思う。監督という仕事にプレッシャーが伴うのは分かる。間違いなくそうだ。だが、昨シーズンの彼の仕事ぶりを考えれば、絶対に時間を与えるべきだと思う」
「それに、エヴァートン戦では本当に運がなかった。試合最後のキックで、今季屈指のゴールが決まった。マンチェスター・ダービーではVARによって勝ち点を奪われた。あと数ポイント多く勝ち点を得られていないのは、本当に不運だと思う」
「確かにスパーズ戦のパフォーマンスは良くなかったが、私はこのチームが好きだ。ここ数年と比べて、今はずっと良いチームになったと思う。十分に良いシーズンを送れる可能性がある」
「プレッシャーをかけようとする人もいるが、これまでの仕事を考えれば、彼にはもっと時間が与えられてしかるべきだと思う」
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キャリックはマンチェスター・ユナイテッドで性急な解任判断を免れるか？
エランド・ロードへ向かう前に、マンチェスター・ユナイテッドはスペインでアトレティコ・マドリーとの厳しいチャンピオンズリーグの一戦に臨む。10月21日にはイタリアで、セスク・ファブレガス率いる印象的な戦いを見せるコモと対戦する。ボーンマス戦で一時オールド・トラッフォードに戻った後、マンチェスター・ユナイテッドはチェルシー戦のためスタンフォード・ブリッジへ向かう。
キャリックがウェストロンドンへの遠征に臨むかは、まだ分からない。ファンや取締役会のメンバーを早急に納得させなければ、オーウェンがキャリックに示されるべきだと考える忍耐と信頼を得ることはできない。
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