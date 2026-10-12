ユナイテッドの今後5試合のうち4試合がアウェーで行われる中、3試合連続の敵地での戦いを控えるキャリックを心配しているかと問われた元マンチェスター・ユナイテッドFWのオーウェンは、GOALに対し、英国のプレーヤーが信頼できるオンラインカジノ情報を見つけられるCasino.orgのアンバサダーとして、こう語った。「マンチェスター・ユナイテッドの今後の日程を見たが、ものすごく厳しい。アウェー戦が多い」

「プレミアリーグでの次のアウェー戦はリーズ戦だ。リーズは本当にいいプレーをしている。両者のライバル関係は誰もが知っている。すごい雰囲気になるだろう。リーズは勝機を感じ取るはずだ。エランド・ロードで勝つチャンスはある」

「私はキャリックの大ファンだ。彼に監督の座を与えるべきだったと思う。監督という仕事にプレッシャーが伴うのは分かる。間違いなくそうだ。だが、昨シーズンの彼の仕事ぶりを考えれば、絶対に時間を与えるべきだと思う」

「それに、エヴァートン戦では本当に運がなかった。試合最後のキックで、今季屈指のゴールが決まった。マンチェスター・ダービーではVARによって勝ち点を奪われた。あと数ポイント多く勝ち点を得られていないのは、本当に不運だと思う」

「確かにスパーズ戦のパフォーマンスは良くなかったが、私はこのチームが好きだ。ここ数年と比べて、今はずっと良いチームになったと思う。十分に良いシーズンを送れる可能性がある」

「プレッシャーをかけようとする人もいるが、これまでの仕事を考えれば、彼にはもっと時間が与えられてしかるべきだと思う」