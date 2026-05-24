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マイケル・キャリックは絶好調だ！過密日程でも休暇は不要だ。
キャリックがマンチェスター・ユナイテッドの驚異的な巻き返しを締めくくる
1月にルーベン・アモリムが退任した後、マンチェスター・ユナイテッドの監督に就いたキャリックは、期待を上回る成果を示している。当初はシーズン終了までの暫定監督だったが、44歳の彼は成績と内容の両面でチームを大きく改善した。
チームは3位を確保し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得。最終戦ブライトン戦を前に、クラブは2028年までの新契約を提示した。序盤の低迷を乗り越え、欧州最高峰の舞台へ返り咲いた。
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キャリックは、休暇を後回しにする理由を説明する。
キャリックは、子供たちが試験真っ最中なので夏の休暇をまだ計画できていないと明かした。また、監督としての情熱とプレミアリーグの業務量をこなす自信も語った。
「今は子供たちの試験が邪魔になっているんだ。正直なところ、AレベルとGCSEの試験があるから、何も予約できないんだ」とクラブ公式ウェブサイトで語った。
「正直、休みは必要ありません。体調も良く、仕事のリズムにも慣れました。人の労働時間はそれぞれ違いますし、私より多く働いている人もいるでしょう。それに慣れ、流れに乗れます。この仕事が大好きで、毎日を楽しんでいます。だから、休まなくても平気です」
キャリックはマンチェスター・ユナイテッドが決勝で不意を突かれることを望んでいない。
主要目標を達成したものの、キャリック監督は欧州カップ戦出場権を争うブライトン戦でも慢心しないとの考えを示した。最終戦でもマンチェスター・ユナイテッドが高い水準を維持したいとしている。
「試合の状況や、何が懸かっているかは十分に認識している」と彼は記者団に語った。「責任は確かにある。我々はリーグでこの位置にいるのだ。」
「何よりも自分たちのために力強くシーズンを締めくくりたいと前から言ってきた。他の試合と同じように臨む。ブライトンやボーンマスなど、まだ懸かっているものが多いことも理解している」
- AFP
焦点は選手獲得と来シーズンへ移る。
チャンピオンズリーグ出場権を得たユナイテッドは、2026-27シーズンの計画を開始できる。キャリック監督の当面の目標はブライトン戦でシーズンを勢いよく終え、その後補強とプレシーズン準備に集中することだ。
課題は、今季終盤の勢いを来季へ維持すること。欧州最高峰の舞台へ帰還するチームと、好スタートを切ったキャリックへの期待は、オールド・トラッフォードで急上昇するだろう。