マイケル・キャリックは絶好調だ！過密日程でも休暇は不要だ。

主要目標を達成したものの、キャリック監督は欧州カップ戦出場権を争うブライトン戦でも慢心しないとの考えを示した。最終戦でもマンチェスター・ユナイテッドが高い水準を維持したいとしている。

「試合の状況や、何が懸かっているかは十分に認識している」と彼は記者団に語った。「責任は確かにある。我々はリーグでこの位置にいるのだ。」

「何よりも自分たちのために力強くシーズンを締めくくりたいと前から言ってきた。他の試合と同じように臨む。ブライトンやボーンマスなど、まだ懸かっているものが多いことも理解している」