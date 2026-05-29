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マイケル・キャリックは大型補強に動くのか？ マンチェスター・ユナイテッド、夏の移籍市場を前に巨額の資金を確保
財務再建でユナイテッドの移籍力が向上
『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、マンチェスター・ユナイテッドは過去6週間でリボルビング・クレジット・ファシリティ（回転信用枠）から1億1000万ポンドを返済し、夏の移籍市場を前に資金調達能力を大幅に拡大させた。クラブの第3四半期決算とともに公表された財務書類によると、4月22日に5000万ポンド、5月18日に2000万ポンド、5月27日に4000万ポンドの返済が行われた。
これにより残高は約2億5000万ポンドに減り、移籍市場での柔軟性が高まった。収益改善とコスト削減も加わり、ユナイテッドは今夏ほぼ3億ポンドを補強に充てられる見込みだ。これは、オールド・トラッフォードのサッカー部門を率いるジム・ラトクリフ卿が推進するクラブ再構築の大きな一歩である。
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中盤の再構築がキャリックの最優先課題
財政に余裕ができたとはいえ、ユナイテッドは移籍市場で慎重姿勢を維持すると見られる。優先事項は中盤補強、左サイドの層の厚み増強、新たな左サイドバックの獲得だ。アタランタのMFエデルソン（推定移籍金約3800万ポンド）との交渉はすでに進んでいるが、ユナイテッドはこのブラジル人選手をカゼミーロの後継者と見ているわけではない。
それでもクラブは、守備的MFの専門家の補強を継続すると見られ、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンが候補に挙げられている。レッドデビルズは、過去の「事後対応的な補強」を避け、キャリック監督の下で長期的なチーム構築に注力する方針だ。
ユナイテッド首脳陣が内部の進展を称賛
マンチェスター・ユナイテッドのCEOオマル・ベラダ氏は最新の業績を歓迎し、内部改革の成果を称えた。同氏は「今シーズンのクラブの進歩と事業変革の好影響に非常に前向きだ」と語った。
クラブ在籍中、ラトクリフ氏は財務の安定を最優先し、支出を厳格に管理しながら広範な事業改革を進め、長期的な競争力と規制遵守を図ってきた。
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夏の再建を控え、プレッシャーが高まっている
夏の移籍市場は6月15日に開幕し、マンチェスター・ユナイテッドは優先候補を早期に獲得できると期待されている。財政状況の改善により、クラブは迅速に契約をまとめ、過去のように準備期間を妨げる長引く交渉を回避できる見込みだ。また、今夏はキャリックにとって、経営陣の全面的な支持を得て初めてチーム編成に取り組む機会となる。ユナイテッドが財政的な優位性をピッチ上の成果に結びつけることへの期待が高まっている。