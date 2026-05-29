マイケル・キャリックは大型補強に動くのか？ マンチェスター・ユナイテッド、夏の移籍市場を前に巨額の資金を確保

財政に余裕ができたとはいえ、ユナイテッドは移籍市場で慎重姿勢を維持すると見られる。優先事項は中盤補強、左サイドの層の厚み増強、新たな左サイドバックの獲得だ。アタランタのMFエデルソン（推定移籍金約3800万ポンド）との交渉はすでに進んでいるが、ユナイテッドはこのブラジル人選手をカゼミーロの後継者と見ているわけではない。

それでもクラブは、守備的MFの専門家の補強を継続すると見られ、ノッティンガム・フォレストのエリオット・アンダーソンが候補に挙げられている。レッドデビルズは、過去の「事後対応的な補強」を避け、キャリック監督の下で長期的なチーム構築に注力する方針だ。