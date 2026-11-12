マイケル・キャリックは優しすぎた？ マンチェスター・ユナイテッド苦戦の理由を、プレミアリーグ優勝経験のあるクラブの元スター選手が解説
マンチェスター・ユナイテッドのキャリック監督、32試合を指揮した後に解任
45歳の元イングランド代表は、選手としてオールド・トラッフォードでプレーした時代にトップリーグで5度優勝し、チャンピオンズリーグも制覇した。「夢の劇場」と呼ばれるスタジアムのスタンドには、彼を支持する人々が数多くいた。
しかし、ピッチ上では待望されていた安定した結果を残せなかった。暫定監督を務めた2025-26シーズンに3位で終えたことは好材料だったが、その水準の成績を維持することはできなかった。
- Getty
マンチェスター・ユナイテッドが降格圏に転落
解任される前、キャリックはユナイテッドがプレミアリーグの降格圏に転落する屈辱を味わっていた。今季は10節を終えて勝ち点わずか8しか獲得できていない。
今季は守備の綻びや個人のミスがマンチェスター・ユナイテッド全体の足を引っ張り、常に後手に回っているように見える。粘り強さを見せる場面もあったが、あまりに頻繁に水準を落としてきた。
キャリックはその間ずっと威厳と冷静さを保ってきた。イングランド北東部出身のキャリックが、タッチライン際や、時に居心地の悪い記者会見で鋭い質問を受けた際に、冷静さを失うことはめったになかった。
結局、優しすぎたのだろうか。オールド・トラッフォードで強烈な注目を浴びながら指揮を執るには、強い個性を持つ人物が前面に立つ必要がある。絶対的な権威を備え、サー・アレックス・ファーガソンが使ったことで有名な「ヘアドライヤー」を、ホームのロッカールームに残していったかもしれない場所から引っ張り出す覚悟も必要だ。
キャリックはオールド・トラッフォードにふさわしい人物だったのか？
かつてアシスタントコーチを務め、後に監督となったキャリックは何を誤ったのか、またユナイテッドの監督にはもっと厳しさが必要なのか。こう問われた２度の優勝経験を持つパーカーは、casinoslike.orgとの提携による取材でGOALにこう語った。「監督という仕事には、そういう面も必要なのだろう」
「物事には少なくとも二つの面がある。彼は、おそらく経験不足のせいかもしれないが、まだ選手として考えているように見える。そこは切り替えなければならない。もう選手たちの一人ではいられないし、そうしないと選手たちに甘えが出る」
「彼は選手たちと少し親しくなりすぎていたのかもしれない。もともとあそこでアシスタントコーチを務めていたことを忘れてはならない。私の経験では、アシスタントコーチは選手と非常に近く、選手との橋渡し役だ。私がプレーした監督たちは選手と距離を置いていたからね。だからアシスタントコーチが選手にとって頼れる存在になる。監督について何か言いたければ、まず反応を見るために、探りを入れるような話をアシスタントコーチにしてみるものだ」
「私が一緒に仕事をした中で最高だった人は３人いる。そのうちの一人は、ほかの２人とはまったく違っていた。ブライアン・キッドは信じられないほど優秀だった。選手と協力しながら、監督の考えも踏まえて仕事をするアシスタントコーチの手引書があるとすれば、キッドこそその手本だった」
「ピーター・シュリーヴスも素晴らしい人物だった。そして、最も難しい仕事を担っていたと思うもう一人が、サー・ボビー・ロブソンのアシスタントだったドン・ハウだ。彼はQPRに来てアシスタントになり、その後しばらく監督を務めた。監督になった時点で、ドンにはすでに確立した立場と全員からの敬意があった。その後、ほとんどの選手はドンを監督として見ていたが、選手というのは以前の印象にとらわれるものだ。QPRには、トレバー・フランシスが監督になったことを受け入れられない選手もいた。彼をまだ選手として見ていたため、名のある人物であり監督でもある彼に、ふさわしい敬意を払わなかった」
「ただ、マイケル・キャリックについては、個人的にはそれが原因だったとは言わない。やはり選手に目が向く。今の選手は私の時代の選手とは違う。私は地位の高い人を誰であれ敬うように育てられた。好きになる必要があるとは教わらなかったが、敬意を払い、その人の言葉に耳を傾けるよう教わった。その地位にいるのには理由があるからだ。今は少し違うと思う。代理人の力が強くなり、フットボールディレクターが『そういうことはすべて私が引き受ける。あなたは選手の指導だけをしてくれ』と言う立場に身を置いているからだ」
「選手と監督は近い関係であるべきだと思う。監督はその選手について、抱えている問題やその日の気分、何か困っていることはないか、家族の問題はないかといったことまで、すべて把握する必要がある。一方で、代理人やフットボールディレクター、その周囲の少人数の人たちは、助けていると言いながら、監督に必要なものを奪っている」
- Getty/GOAL
ポチェッティーノ、マンチェスターで指揮を執るためアメリカ代表を離れる
ルベン・アモリムの解任を受けて1月に慣れ親しんだ環境へ戻ったキャリックが指揮を執ったのは、わずか32試合だった。そのうち15試合に勝利し、9試合で敗れた。
オールド・トラッフォードで後任を務める見通しなのは、トッテナム、チェルシー、パリ・サンジェルマンで監督を務めたマウリシオ・ポチェッティーノだ。アルゼンチン人指揮官はアメリカ男子代表との関係を解消し、プレミアリーグに復帰する準備を進めている。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。