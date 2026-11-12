かつてアシスタントコーチを務め、後に監督となったキャリックは何を誤ったのか、またユナイテッドの監督にはもっと厳しさが必要なのか。こう問われた２度の優勝経験を持つパーカーは、casinoslike.orgとの提携による取材でGOALにこう語った。「監督という仕事には、そういう面も必要なのだろう」

「物事には少なくとも二つの面がある。彼は、おそらく経験不足のせいかもしれないが、まだ選手として考えているように見える。そこは切り替えなければならない。もう選手たちの一人ではいられないし、そうしないと選手たちに甘えが出る」

「彼は選手たちと少し親しくなりすぎていたのかもしれない。もともとあそこでアシスタントコーチを務めていたことを忘れてはならない。私の経験では、アシスタントコーチは選手と非常に近く、選手との橋渡し役だ。私がプレーした監督たちは選手と距離を置いていたからね。だからアシスタントコーチが選手にとって頼れる存在になる。監督について何か言いたければ、まず反応を見るために、探りを入れるような話をアシスタントコーチにしてみるものだ」

「私が一緒に仕事をした中で最高だった人は３人いる。そのうちの一人は、ほかの２人とはまったく違っていた。ブライアン・キッドは信じられないほど優秀だった。選手と協力しながら、監督の考えも踏まえて仕事をするアシスタントコーチの手引書があるとすれば、キッドこそその手本だった」

「ピーター・シュリーヴスも素晴らしい人物だった。そして、最も難しい仕事を担っていたと思うもう一人が、サー・ボビー・ロブソンのアシスタントだったドン・ハウだ。彼はQPRに来てアシスタントになり、その後しばらく監督を務めた。監督になった時点で、ドンにはすでに確立した立場と全員からの敬意があった。その後、ほとんどの選手はドンを監督として見ていたが、選手というのは以前の印象にとらわれるものだ。QPRには、トレバー・フランシスが監督になったことを受け入れられない選手もいた。彼をまだ選手として見ていたため、名のある人物であり監督でもある彼に、ふさわしい敬意を払わなかった」

「ただ、マイケル・キャリックについては、個人的にはそれが原因だったとは言わない。やはり選手に目が向く。今の選手は私の時代の選手とは違う。私は地位の高い人を誰であれ敬うように育てられた。好きになる必要があるとは教わらなかったが、敬意を払い、その人の言葉に耳を傾けるよう教わった。その地位にいるのには理由があるからだ。今は少し違うと思う。代理人の力が強くなり、フットボールディレクターが『そういうことはすべて私が引き受ける。あなたは選手の指導だけをしてくれ』と言う立場に身を置いているからだ」

「選手と監督は近い関係であるべきだと思う。監督はその選手について、抱えている問題やその日の気分、何か困っていることはないか、家族の問題はないかといったことまで、すべて把握する必要がある。一方で、代理人やフットボールディレクター、その周囲の少人数の人たちは、助けていると言いながら、監督に必要なものを奪っている」