マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドを率いてわずか4ヶ月ながら、プレミアリーグ「今季最優秀監督賞」にノミネートされた。

マンチェスター・ユナイテッドは日曜にホームでノッティンガム・フォレスト、1週間後にアウェイでブライトンと対戦しシーズンを終える。キャリックは今の勢いを保つ必要がある。 マンチェスター・シティ、アーセナル、リヴァプール、チェルシーを破った直近の連勝でオールド・トラッフォードの来季への期待は急上昇。キャリックはユナイテッド正式監督就任目前と報じられる。今夏の表彰式では、彼の短期成果がライバルのシーズン実績を上回るかどうかに注目が集まる。