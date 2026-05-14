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マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドを率いてわずか4ヶ月ながら、プレミアリーグ「今季最優秀監督賞」にノミネートされた。
レッド・デビルズの急速な復活
キャリックは、オールド・トラッフォードで驚異的な躍進を遂げた功績でプレミアリーグ最優秀監督賞の最終候補6名に選ばれた。 1月中旬、6位に沈むチームをルーベン・アモリムから引き継いだキャリックは、ユナイテッドを3位に導きCL出場権を獲得。マンチェスター・シティ戦での2-0の勝利を皮切りに、45ポイント中33ポイントを積み上げた。
- AFP
キャリックが選りすぐりの仲間入りを果たす
キャリックはキース・アンドリュース、アルテタ、グアルディオラ、アンドニ・イラオラ、レジス・ル・ブリスと受賞を争う。彼が率いた15試合でユナイテッドは10勝3分2敗、プレミアリーグの直近成績表で首位に立つ。 プレミアリーグは5月18日（月）英国夏時間（BST）正午を投票締め切りとし、ファン投票と専門家パネルの結果を合わせて受賞者を決定する。
経営の巨匠たちに挑む
新参者のキャリックは、6度目の受賞でファーガソンの10回記録に迫るグアルディオラと対戦する。 アルテタはアーセナルを2004年以来のプレミアリーグ優勝目前に導き、アンドリュースはブレントフォードで鮮烈なデビューを飾った。イラオラはボーンマスを欧州大会へ導き、ル・ブリスはサンダーランドを上位で残留させた。
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資格証明書の最終確認
マンチェスター・ユナイテッドは日曜にホームでノッティンガム・フォレスト、1週間後にアウェイでブライトンと対戦しシーズンを終える。キャリックは今の勢いを保つ必要がある。 マンチェスター・シティ、アーセナル、リヴァプール、チェルシーを破った直近の連勝でオールド・トラッフォードの来季への期待は急上昇。キャリックはユナイテッド正式監督就任目前と報じられる。今夏の表彰式では、彼の短期成果がライバルのシーズン実績を上回るかどうかに注目が集まる。