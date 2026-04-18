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マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドの「一流の姿勢」を称賛した。レッドデビルズはチェルシーに「当然の」勝利を収め、チャンピオンズリーグ進出へ前進した。
レッド・デビルズ、ロンドンでの苦境を乗り切る
試合の大半で押されながらも、ユナイテッドはキャリック体制らしい粘り強さを見せた。チェルシーはシュート21対4と圧倒し3度ポストを叩いたが、アウェイのユナイテッドは規律を守り抜き、6位チェルシーに10点差をつけた。
試合後、キャリック監督は『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで「この勝利は当然だ。不運やセンターバックの組み合わせの難しさはあったが、守備陣は困難な状況でよくやった」と語った。
「カウンターで脅威を与えられた。勝つには規律が不可欠だったが、今夜の姿勢は最高だった。勝利を喜びたい」
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フェルナンデスは率先して模範を示す
マテウス・クーニャが決勝点を挙げた一方、創造性と粘り強い守備でチームを牽引したのはキャプテンのブルーノ・フェルナンデスだった。ポルトガル代表は決勝点のアシストを記録し、チェルシーにとって常に脅威的存在だった。その活躍が評価され、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。
TNTスポーツの取材に彼は語った。「素晴らしい気分だ。リーズ戦だけでなく、ここ2試合勝てていなかった。強豪チェルシー相手に良いパフォーマンスが必要だった。トップ4が目標なので、この勝利は大切だ。差を広げられて完璧な結果だ。」
チェルシーとロゼニオールへのプレッシャーが高まっている。
リアム・ロゼニオール監督率いるチェルシーは、プレミアリーグ4連敗で無得点と歴史的低迷。ユナイテッドのGKセンネ・ランメンスを前に決定力を欠き、試合終了のホイッスルが鳴るとスタンフォード・ブリッジは落胆に包まれた。
それでもロゼニオール監督は「10人になっても枠内1本だけだった。クロスバーやポストを4回も叩いた」と前を向いた。「運が悪いと思いたくない。 それでも戦い続けるしかない。守備の場面でより集中しなければならず、それができないと代償を払う。小さなミスがすぐに失点につながっている。この状況は変えなければならない」
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キャリックの戦術改革は続く。
キャリック監督の下、マンチェスター・ユナイテッドは12試合で8勝し、シーズン序盤21試合の勝利数に並んだ。監督は喜びつつも、チームに集中を続けた。