マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドの「一流の姿勢」を称賛した。レッドデビルズはチェルシーに「当然の」勝利を収め、チャンピオンズリーグ進出へ前進した。

試合の大半で押されながらも、ユナイテッドはキャリック体制らしい粘り強さを見せた。チェルシーはシュート21対4と圧倒し3度ポストを叩いたが、アウェイのユナイテッドは規律を守り抜き、6位チェルシーに10点差をつけた。

試合後、キャリック監督は『マッチ・オブ・ザ・デイ』のインタビューで「この勝利は当然だ。不運やセンターバックの組み合わせの難しさはあったが、守備陣は困難な状況でよくやった」と語った。

「カウンターで脅威を与えられた。勝つには規律が不可欠だったが、今夜の姿勢は最高だった。勝利を喜びたい」