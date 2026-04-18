ユナイテッドの中盤はシーズン通じて不安定で、負傷者も相次いだため布陣が頻繁に変更された。クラブは夏に補強を検討している。

田中はドイツと日本でプレーした後、2024年にリーズへ加入。昇格争いの最中、すぐにチームの要となった。 27歳の彼は2028年までエランド・ロードと契約しており、正式オファーがあればリーズは交渉で有利だ。以前の報道では1500万ポンド前後で売却する可能性もあったが、現在はその価値上昇を受け、クラブは新契約の提示を検討している。