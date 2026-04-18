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マイケル・キャリックはオールド・トラッフォードでのその選手に感銘を受けた。マンチェスター・ユナイテッドはリーズ・ユナイテッドのスター獲得を検討している。
オールド・トラッフォードでの活躍を受け、マンチェスター・ユナイテッドが田中選手を獲得を検討
マンチェスター・ユナイテッドが、オールド・トラッフォードでの活躍を受けたリーズMF田中将斗の獲得を検討している。TEAMtalkによると、夏の中盤補強候補に日本代表の田中の名が浮上した。
田中は、リーズが2-1でマンチェスター・ユナイテッドを下し、1981年以来となるオールド・トラッフォードでのプレミアリーグ初勝利に貢献した。中盤でプレーした彼は、ダニエル・ファーケ監督率いるチームが試合を支配する原動力となった。 この活躍は暫定監督マイケル・キャリックの注目も集めたという。
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キャリック、中盤の活躍に感銘を受ける
報道によると、キャリックはオールド・トラッフォードでの試合で、田中がユナイテッドの中盤をうまくコントロールしたことに感銘を受けた。 日本代表の田中選手はキャプテンのイーサン・アンパドゥと共に中盤で優位に立ち、その活躍からユナイテッド内部では獲得候補として検討されている。この状況を注視しているのはユナイテッドだけではなく、ニューカッスル・ユナイテッドやエバートンも次期移籍市場での獲得を目指し田中の動向を追っている。
中盤の補強は依然として最優先事項である
ユナイテッドの中盤はシーズン通じて不安定で、負傷者も相次いだため布陣が頻繁に変更された。クラブは夏に補強を検討している。
田中はドイツと日本でプレーした後、2024年にリーズへ加入。昇格争いの最中、すぐにチームの要となった。 27歳の彼は2028年までエランド・ロードと契約しており、正式オファーがあればリーズは交渉で有利だ。以前の報道では1500万ポンド前後で売却する可能性もあったが、現在はその価値上昇を受け、クラブは新契約の提示を検討している。
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夏の移籍市場が田中選手の将来を左右する見通し
マンチェスター・ユナイテッドは、新監督が決定し来季の計画が固まれば、移籍市場の優先順位を正式に決める。現在はキャリックが暫定監督を務め、本命候補の一人とされる。
リーズはシーズン終了までにプレミアリーグ残留を確実にすることに注力している。田中の去就は、夏の移籍市場が近づき各クラブが正式交渉を開始してからでなければ明らかにならない可能性がある。