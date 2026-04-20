パーカーは、キャリックが下した最高の決断について次のように語った。「彼は自分の力を証明した。そのひとつがスティーブ・ホランドをスタッフに招へいしたことだ。

「彼はかつてのチームメイトを呼ぶこともできたが、そうしなかった。自分より経験豊富なコーチを招へいしたことは、彼が学びたい証拠だ。

これはまさに、チーム強化と監督としての評価向上を同時に実現したファーガソン元監督の手法を思わせる。当時チェルシーで成功を収め、名選手たちを指導してきたホランドの招聘は、その好例だ。

私から見れば基盤はできている。唯一の逆風は、ユナイテッドでプレーしたOBの一部が、彼に監督の座が与えられることを快く思っていないことだ。彼らが目にするものとは異なるものを感じているからだ。

オーレが監督で彼が下で働いていたことが、多くの人を躊躇させている。だがオーレの采配は悪くなかった。結局、選手たちに裏切られたのだ。現代サッカーではよくあることだ。 信頼には限界がある。選手を刷新するか、長期的に信頼できる選手を獲るために努力するしかない。うまくいかないとき、彼らは正直に話す。

「チャンピオンズリーグ出場権を獲得した実績があるからこそ、来シーズンから正式監督としてスタートさせるべきだ」