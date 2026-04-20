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マイケル・キャリックの英断とは？ プレミアリーグ制覇を経験した彼が、マンチェスター・ユナイテッドの監督就任につながる可能性のある重要な選択を語り、「レッドデビルズには『大物監督』は必要ない」と説明する。
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アモリム監督の解任を受け、キャリックが緊急要請に応じた
キャリックは現役時代、オールド・トラッフォードでプレミアリーグ5回、チャンピオンズリーグ1回優勝した。また、ジョゼ・モウリーニョやオーレ・グンナー・ソルシャールのスタッフとしてコーチも務めた。
その後、ミドルズブラで独立し、2025年夏に退任するまでチームを昇格争いに導いた。44歳の彼は再び指揮官に就きたいと公言していた。
ルーベン・アモリムの解任で緊急招へいされ、指揮した12試合で8勝。チームを3位に導いた。
長期的な去就は未決定で、オフシーズンには複数の有名監督が市場に出るとされる。それでもキャリックはライバルを退け、「夢の劇場」には「ビッグネーム」不要だと証明できると期待される。
キャリックがマンチェスター・ユナイテッドと完全移籍契約を勝ち取るために必要なこと
キャリックが来季も指揮を執るか、その判断を何が決めるかを問われた元マンチェスター・ユナイテッドDFパーカーは、Spreadex Sportsの独占インタビューでGOALにこう語った。「最終的な成績次第だ。堅実なシーズン終盤戦が鍵となる。
彼はチームに、彼らが予想していなかった何かをもたらした。彼らはヨーロッパの舞台を望んでいたが、チャンピオンズリーグ出場までは予想していなかったはずだ。 今シーズンのプレミアリーグは弱く、多くのチームに一貫性がない。それでも彼がその目標を達成すれば、後で振り返って「余裕があった」と言われるだろう。
「世間は有名監督を推しているが、 このポストにビッグネームの監督は必要ない。サー・アレックス・ファーガソンもスコットランドで2チームを率いていただけでユナイテッドに来た。当時、人々は「1シーズンだけの奇跡」だと予想したが、あれは信じられない偉業だ。それ以来、誰も近づけていない。
マイケル・キャリックは、飛び跳ねて相手を威嚇したり第4審判と口論したりするタイプではない。 彼が選手だった頃を知らなくても、そんなタイプではないことは明白だ。もし彼が怒鳴り散らしているなら、それは非常に深刻な状況だろう。」
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ファーガソンを思わせるその決断が、キャリックに大きな成果をもたらした。
パーカーは、キャリックが下した最高の決断について次のように語った。「彼は自分の力を証明した。そのひとつがスティーブ・ホランドをスタッフに招へいしたことだ。
「彼はかつてのチームメイトを呼ぶこともできたが、そうしなかった。自分より経験豊富なコーチを招へいしたことは、彼が学びたい証拠だ。
これはまさに、チーム強化と監督としての評価向上を同時に実現したファーガソン元監督の手法を思わせる。当時チェルシーで成功を収め、名選手たちを指導してきたホランドの招聘は、その好例だ。
私から見れば基盤はできている。唯一の逆風は、ユナイテッドでプレーしたOBの一部が、彼に監督の座が与えられることを快く思っていないことだ。彼らが目にするものとは異なるものを感じているからだ。
オーレが監督で彼が下で働いていたことが、多くの人を躊躇させている。だがオーレの采配は悪くなかった。結局、選手たちに裏切られたのだ。現代サッカーではよくあることだ。 信頼には限界がある。選手を刷新するか、長期的に信頼できる選手を獲るために努力するしかない。うまくいかないとき、彼らは正直に話す。
「チャンピオンズリーグ出場権を獲得した実績があるからこそ、来シーズンから正式監督としてスタートさせるべきだ」
マンチェスター・ユナイテッドの取締役会が、次期常任監督を決定する。
キャリックはマンチェスター・ユナイテッドの指揮を続け、自らが蒔いた種を実らせたいと明言している。今シーズンは欧州大会に出場できなかったが、2026-27シーズンには欧州トップレベルへの復帰を見据えている。
ただ、ジム・ラトクリフ卿やINEOS、グレイザー家は、彼が次期移籍市場で資金を賢く使い、レッドデビルズを国内外のタイトル争いに戻せるかを判断しなければならない。