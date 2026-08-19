ユナイテッドは今夏の移籍市場で、中盤の補強を最優先事項の一つとしてきた。クラブはすでに、アストン・ヴィラからユリ・ティーレマンス、チェルシーからアンドレイ・サントスの加入を完了させている。ユナイテッドはこれに先立ち、アタランタMFエデルソンの獲得で合意していたが、ひざの負傷への懸念から撤退した。

また、エリオット・アンダーソンの獲得も狙っていたが、イングランド代表は最終的にライバルのマンチェスター・シティ加入を選択した。現在のスカッドに出ている負傷者も、ユナイテッドの動きをさらに加速させている。マヌエル・ウガルテが負傷し、ウルグアイ代表として臨んだワールドカップ中に離脱。一方でメイソン・マウントはプレシーズン最後の2試合を欠場した。