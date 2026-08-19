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マイケル・キャリックの次なる優先事項は？ マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグの6000万ポンドのスター獲得に接近か
ユナイテッド、ブライトンのスター、バレバ獲得に接近
マンチェスター・ユナイテッドは、ブライトンのMFバレバ獲得に近づいている。22歳をめぐっては、両クラブが完全合意を目指し、友好的な話し合いを続けている。『The Athletic』によると、ユナイテッドは約6000万ポンド（7000万ユーロ）に加え、出来高最大500万ポンドの最初のオファーを提示した。ブライトンはこの初回提案が査定額を下回るとみているものの、交渉は引き続き前向きに進んでいる。
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キャリックの下で中盤強化が続く
ユナイテッドは今夏の移籍市場で、中盤の補強を最優先事項の一つとしてきた。クラブはすでに、アストン・ヴィラからユリ・ティーレマンス、チェルシーからアンドレイ・サントスの加入を完了させている。ユナイテッドはこれに先立ち、アタランタMFエデルソンの獲得で合意していたが、ひざの負傷への懸念から撤退した。
また、エリオット・アンダーソンの獲得も狙っていたが、イングランド代表は最終的にライバルのマンチェスター・シティ加入を選択した。現在のスカッドに出ている負傷者も、ユナイテッドの動きをさらに加速させている。マヌエル・ウガルテが負傷し、ウルグアイ代表として臨んだワールドカップ中に離脱。一方でメイソン・マウントはプレシーズン最後の2試合を欠場した。
バレバ、サウスコーストで見せる目覚ましい飛躍
バレバは2023年夏にフランスのリールからブライトンへ加入した。その後は主力としての地位を確立し、南海岸のクラブで公式戦通算112試合に出場している。昨季、22歳の同選手はブライトンで合計35試合に出場した。出場状況が一時的に影響を受けたのは、アフリカ・ネーションズカップでカメルーン代表として参加した期間のみだった。
この移籍が進展した場合、バレバはキャリック監督のチームで、ティーレマンス、サントス、コビー・メイヌー、ブルーノ・フェルナンデスとともにトップチームのポジションを争うことになる。
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オールド・トラフォード移籍成立に向けた交渉が継続中
ユナイテッドとブライトンの交渉は引き続き活発かつ前向きに進んでおり、両者は最終的な評価額での合意を目指している。プレシーズンが終わりに近づき、公式戦の開始が迫る中、ユナイテッドはカメルーン人MFバレバをキャリックの陣容に組み込むため、この取引を速やかに完了させたい考えだ。関係者は全員、合意に達することに自信を示しており、これによってバレバのオールド・トラッフォード移籍成立への道が開かれる見通しだ。
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