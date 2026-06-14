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マイケル・キャリックの復帰示唆により、マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドに残る可能性がある。
バルセロナへのレンタル移籍が終了
このフォワードは、ルベン・アモリム前監督の下で起用されなくなったことをきっかけにマンチェスターを離れ、アストン・ヴィラとバルセロナへレンタル移籍した。先月、バルセロナがリーガ優勝を果たすのに貢献したが、クラブがニューカッスルのアンソニー・ゴードンを7000万ポンドで獲得したため、スペインへの完全移籍の可能性は低くなった。
バルセロナは3000万ポンドの買い取りオプションを行使せず、彼の去就は不透明だ。これにより、ラッシュフォードはキャリントンでプレシーズントレーニングに参加するため帰国する見込みである。
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キャリックはラッシュフォードへの扉を閉ざさない
プレミアリーグで9年間287試合87得点を挙げたラッシュフォードは、2024年12月のノッティンガム・フォレスト戦以来ユナイテッドで出場していない。しかし、2028年6月まで契約が残っており、キャリック監督は他クラブへの完全移籍が成立しなければ復帰を歓迎すると語った。
英紙『ザ・サン』によると、オールド・トラッフォードの指揮官は Rashford と定期的に連絡をとり、トップチームのリーダー層も復帰に前向きだという。
ニッキー・バットが復帰の可能性に言及
元マンチェスター・ユナイテッドのMFニッキー・バットは、キャリックの指導スタイルならラッシュフォードがチームに復帰できると考えている。 『ザ・サン』の取材にバットは「ユナイテッドとの話は終わったと言うが、彼は契約中で高年俸を得ている。自ら手放すとは思えず、移籍金を受け入れるクラブもなさそうだ」と語った。
少なくともプレシーズンには戻るだろう。キャリックはトレーニングに参加する選手に寛容だ。人を追い出すタイプではない。もしラッシュフォードが戻り、キャリックが望む補強がなければ、起用される可能性もある。 あれだけの年俸を払っている以上、放っておくわけにはいかない」
- AFP
オールド・トラッフォードでの再生への道
ブットは、一度チームを離れた後に復帰した自身の経験から、努力で懐疑的な人々を説得できると語った。彼は2005年にバーミンガムへ1シーズン期限付き移籍し、その後ニューカッスル・ユナイテッドに復帰した。彼はこう振り返る。「バーミンガムから戻った時、もうここには残れないと思った。 途中出場したビジャレアル戦ではブーイングを受け、2得点を挙げても帰還時には止まらなかった。このまま残ることはできない、彼らは自分を認めないだろうと思った。しかし、トレーニングに励み、全力でプレーし続けた結果、キャプテンとしてさらに4年間在籍することになった。」
彼にとってバルセロナに残るほうが良いだろう。だがユナイテッドの選手としてプレシーズンに帰ってきたなら、マイケルは彼に敬意を示し、チームに迎え入れるはずだ。トレーニングで結果を出し、意欲を示せばチャンスはある。 大事なのは、他で契約のチャンスがないなら彼を手放す理由がないということだ。それだけの話で、彼を活用しない手はない」