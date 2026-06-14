ブットは、一度チームを離れた後に復帰した自身の経験から、努力で懐疑的な人々を説得できると語った。彼は2005年にバーミンガムへ1シーズン期限付き移籍し、その後ニューカッスル・ユナイテッドに復帰した。彼はこう振り返る。「バーミンガムから戻った時、もうここには残れないと思った。 途中出場したビジャレアル戦ではブーイングを受け、2得点を挙げても帰還時には止まらなかった。このまま残ることはできない、彼らは自分を認めないだろうと思った。しかし、トレーニングに励み、全力でプレーし続けた結果、キャプテンとしてさらに4年間在籍することになった。」

彼にとってバルセロナに残るほうが良いだろう。だがユナイテッドの選手としてプレシーズンに帰ってきたなら、マイケルは彼に敬意を示し、チームに迎え入れるはずだ。トレーニングで結果を出し、意欲を示せばチャンスはある。 大事なのは、他で契約のチャンスがないなら彼を手放す理由がないということだ。それだけの話で、彼を活用しない手はない」