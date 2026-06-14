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マイケル・キャリックの復帰で、マーカス・ラッシュフォードはマンチェスター・ユナイテッドに残る可能性が出てきた。
バルセロナへのレンタル移籍が終了
このフォワードは、ルベン・アモリム前監督の下で起用されなくなったことをきっかけにマンチェスターを離れ、アストン・ヴィラとバルセロナへのレンタル移籍を経験した。先月、バルセロナがリーガ優勝を果たすのに貢献したものの、クラブがニューカッスルのアンソニー・ゴードンを7000万ポンドで獲得したことで、スペインでの完全移籍は困難になった。
バルセロナは3000万ポンドの買い取りオプションを行使せず、彼の去就は不透明だ。これにより、ラッシュフォードはキャリントンでプレシーズントレーニングに参加するためマンチェスターに戻る見込みとなった。
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キャリックはラッシュフォードへの扉を閉ざさない
プレミアリーグで9年間287試合87得点を挙げたラッシュフォードは、2024年12月のノッティンガム・フォレスト戦以来ユナイテッドで出場していない。しかし、2028年6月まで契約が残っており、キャリック監督は他クラブへの完全移籍が成立しなければ復帰を歓迎すると語った。
英紙『ザ・サン』によると、オールド・トラッフォードの指揮官は Rashford と定期的に連絡を取り、トップチームのリーダーシップグループにも復帰の可能性を打診。反応は前向きだという。
ニッキー・バットが復帰の可能性に言及
元マンチェスター・ユナイテッドのMFニッキー・バットは、キャリックの指導下でラッシュフォードがチームに復帰できると考えている。 『ザ・サン』の取材にバットは「マンチェスター・ユナイテッドとの話は終わったと言うが、彼は契約中で高年俸を得ている。自ら手放すとは思えず、移籍金を出せるクラブもなさそうだ」と語った。
少なくともプレシーズンには戻るだろう。キャリックは参加する選手を拒まない。もしラッシュフォードが戻り、補強が不調に終われば、起用される可能性もある。 あれだけの年俸を払っている以上、放っておくわけにはいかない」と語った。
- AFP
オールド・トラッフォードでの再生への道
ブットは、一度チームを離れた後に復帰した自身の経験から、努力で懐疑的な人々を説得できると語った。彼は2005年にバーミンガムへ1シーズン期限付き移籍し、その後ニューカッスル・ユナイテッドに復帰した。彼はこう振り返る。「バーミンガムからニューカッスルに戻った時、このまま残留できるとは思っていなかった。 途中出場したビジャレアル戦ではブーイングを受け、2得点を挙げても帰還時には止まらなかった。このまま残ることはできない、彼らは自分を認めないだろうと思った。しかし、トレーニングに励み、全力でプレーし続けた結果、最終的には主将となり、さらに4年間在籍した。」
彼にとってバルセロナに残るほうが良いだろう。だがユナイテッドの選手としてプレシーズンに帰還すれば、マイケルは敬意を示し、チームに迎え入れるはずだ。トレーニングで結果と意欲を示せば、チャンスは生まれる。 大事なのは、他で契約が決まらなければ彼を保有しているということ。それだけで、彼を起用しない手はない」