ブットは、一度チームを離れた後に復帰した自身の経験から、努力で懐疑的な人々を説得できると語った。彼は2005年にバーミンガムへ1シーズン期限付き移籍し、その後ニューカッスル・ユナイテッドに復帰した。彼はこう振り返る。「バーミンガムからニューカッスルに戻った時、このまま残留できるとは思っていなかった。 途中出場したビジャレアル戦ではブーイングを受け、2得点を挙げても帰還時には止まらなかった。このまま残ることはできない、彼らは自分を認めないだろうと思った。しかし、トレーニングに励み、全力でプレーし続けた結果、最終的には主将となり、さらに4年間在籍した。」

彼にとってバルセロナに残るほうが良いだろう。だがユナイテッドの選手としてプレシーズンに帰還すれば、マイケルは敬意を示し、チームに迎え入れるはずだ。トレーニングで結果と意欲を示せば、チャンスは生まれる。 大事なのは、他で契約が決まらなければ彼を保有しているということ。それだけで、彼を起用しない手はない」