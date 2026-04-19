マイケル・キャリックの去就、LinkedIn、リアム・ロゼニオール、ブルーノ・フェルナンデスの年間最優秀選手賞候補。チェルシー戦で大勝したマンチェスター・ユナイテッドの勝者と敗者。

チェルシーは残り5試合で、来季CL出場を逃す危機に瀕している。一方、ユナイテッドはクーニャの決勝点で勝ち点差を10に広げ、欧州トップ舞台復帰へ前進した。
この夜、レッドデビルズは好プレーとは言えなかったが、運にも助けられ、負傷と出場停止でセンターバックが一人もいない状況で無失点に抑え、マイケル・キャリックの正式監督就任に弾みをつけた。
以下、GOALが西ロンドンで生まれたこの重要な結果から、勝者と敗者を振り返る。
チェルシーは残り5試合で、来季CL出場を逃す危機に瀕している。一方、ユナイテッドはクーニャの決勝点で勝ち点差を10に広げ、欧州トップ舞台復帰へ前進した。
この夜、レッドデビルズは好プレーとは言えなかったが、運にも助けられ、負傷と出場停止でセンターバックが一人もいない状況で無失点に抑え、マイケル・キャリックの正式監督就任に弾みをつけた。
以下、GOALが西ロンドンで生まれたこの重要な結果から、勝者と敗者を振り返る。
「シーズン最優秀選手は必ず優勝チームから選ぶべき」という意見がある。しかし、これはナンセンスだ。サッカーはチームスポーツだが、個人賞の対象は個人であり、リーグ最高の選手が必ずしも最強のチームに所属しているとは限らない。
今年はその好例だ。首位アーセナルで輝くデクラン・ライスも、得点に直結するプレーを量産したエルリング・ハーランドも、タイトル獲得の可能性を残している。
それでもブルーノ・フェルナンデスが今季のMVPに選ばれるのは当然だ。彼は必ずしも好かれるタイプではないが、チームに不可欠な存在である。
スタンフォード・ブリッジでも右サイドを突破し、マテウス・クーニャへの唯一のゴールをアシスト。今季18アシスト目とし、プレミア記録まであと2と迫る。
歴史が生まれる瞬間を目撃しているのだ。称賛に値する。
この試合の決勝点はアウェイファンにとって痛快だった。その得点につながるプレーでブルーノがアレハンドロ・ガルナチョの気乗りしないタックルを軽々とかわしたからだ。ガルナチョはアトレティコ・マドリードから加入しユナイテッドのユースで育ったが、ファンは彼に好意を抱いていない。
負傷したエステヴァオに代わって15分で投入される前から、アウェー側は「アルゼンチンのクソ野郎」と彼を罵倒していた。その声は、古巣に何かを証明しようとする彼の決意をさらに強めたはずだ。
しかし21歳の彼は平均的なダロトにも歯が立たず、またも無力さを露呈。昨夏ユナイテッドが放出したのは正しかったと証明した。
移籍金4000万ポンド（約5500万ドル）は、彼の実力を考えれば依然として破格だ。チェルシーはその代償を痛感している。
暫定監督の成績は誤解を招きやすい。マンチェスター・ユナイテッドはそれをよく知っている。ハネムーン期間中は、かつてファンに愛された人物に惑わされがちだ。
とはいえ、マイケル・キャリックがサッカー界で最も過酷な役割に本当に適任かはまだ疑問がある。それでも彼の「採用面接」は極めて順調だ。
1月13日の就任以来、彼はプレミアリーグのどの監督よりも多くの勝ち点を獲得し、チームをCL圏まであと一歩のところまで導いた。シーズン前半、ルーベン・アモリム率いるチームは苦戦していたため、これは驚きだ。
キャリックはチームに明確な方向性と団結、気概をもたらした。月曜のホームでのリーズ戦で初黒星を喫したが、スタンフォード・ブリッジでの反撃は圧巻だった。
出場停止のリサンドロ・マルティネス、ハリー・マグワイア、長期離脱中のマタイス・デ・リフトに加え、レニー・ヨロも負傷で欠いた。
それでもキャリックは19歳のエイデン・ヘヴンを起用し、ヌサール・マズラウィと組ませ、重要な勝利と5試合ぶりの無失点を手にした。
試合後、キャリックはTNTスポーツに「新しい4バックを1日で準備するのは大変だった。ヘブンとマズラウィを起用したのは良かった。ヘブンは若く、マズラウィもセンターバックの経験が少ない中、スタッフ全員が準備してくれた」と語った。
シーズン途中にチームを引き継ぐのは難しいが、カリック自身も大きな称賛に値する。
リアム・ローゼニオールは「キャリックの対極」にある。1月にプレミアリーグの大クラブを率いたが、もともと悪くなかったチームをさらに悪い状態にした。プレミアリーグ8試合で1勝のみという結果がそれを示している。
もちろん、チェルシーの問題は監督だけではない。土曜の試合前、500人以上のサポーターがオーナーへの抗議に参加した。
だが、ファンがトッド・ボーリー率いる経営陣を信頼できなくなったのは、2冠を取ったわずか6カ月後にエンツォ・マレスカを解任し、タイトル経験ゼロの監督に交代させたからでもある。
内部昇格で低コストな「会社人間」だった。だが、彼は過大評価されていた。
選手たちが反旗を翻したわけではないが、ロッカールームの要である複数の選手がマレスカ解任を公に嘆いている事実がすべてを語っている。
流行語やLinkedIn風の言葉で立派なことを語るが、結果がすべてだ。来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を取れなければ、解任は避けられない。
土曜のスタンフォード・ブリッジで1-0とチェルシーを下したマンチェスター・ユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場へ前進した。43分のクニャの決勝点は、アストン・ヴィラとリヴァプールのファンも密かに喜んだはずだ。
執筆時点で4位のヴィラは、日曜にホームでサンダーランドに勝てば再びユナイテッドと勝ち点で並ぶ。ただし3日前にヨーロッパリーグを戦ったチームにとって、ブラックキャッツは手強い相手だ。チェルシーの敗北は、ブルーズより7ポイント上回るヴィラのプレッシャーを少し和らげた。
一方、チェルシーの敗戦はリヴァプールにも好材料だった。リヴァプールは不調で、週中のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに敗れ、ヒューゴ・エキティケがアキレス腱負傷で2026年シーズン絶望となった。
しかも彼らは短い距離ながら気後れする遠征で、欧州出場を狙う同市ライバルと戦わねばならない。
日曜のマージーサイド・ダービーは、スロット率いるチームにとって重要だが、王者リバプールにとっても5位チェルシーとの差を7に広げる好機だ。
チェルシーがチャンピオンズリーグ出場権を逃し、ブレントフォード、ボーンマス、ブライトン、エバートン、サンダーランドが2ポイント以内に迫っている現状を見ると、主力選手が移籍を考える可能性は高い。
元10番のジョー・コールはTNTスポーツの試合後分析で、「ここから脱出させてくれ」とエージェントに訴える選手がいるだろうと断言した。
一方で、コール・パーマーはマンチェスター・ユナイテッド戦前のインタビューで「ロンドンを離れるつもりはない」と話し、チェルシーがタイトル争いに「それほど遠くない」と主張した。
しかしプレミアリーグ33試合で勝ち点48、チャンピオンズリーグではパリ・サンジェルマンに8-2で大敗しており、現状は彼の楽観と相反する。
パーマーは「適切な選手を獲得すれば」立て直せると語るが、5位以下でシーズンを終えれば補強は容易ではない。
しかも、その状況でより深刻なのは、残った数少ない世界クラス選手を手放さないことだ。エンツォ・フェルナンデスは去就が注目される一人に過ぎない。
報道によるとチェルシーは今夏補強方針を微調整するが、すでに手遅れとの声も。次回のスタンフォード・ブリッジでのマンチェスター・ユナイテッド戦では、パーマーがアウェー側でプレーしているかもしれない。