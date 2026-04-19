マイケル・キャリックの去就、LinkedIn、リアム・ロゼニオール、ブルーノ・フェルナンデスの年間最優秀選手賞候補。チェルシー戦で大勝したマンチェスター・ユナイテッドの勝者と敗者。

暫定監督の成績は誤解を招きやすい。マンチェスター・ユナイテッドはそれをよく知っている。ハネムーン期間中は、かつてファンに愛された人物に惑わされがちだ。

とはいえ、マイケル・キャリックがサッカー界で最も過酷な役割に本当に適任かはまだ疑問がある。それでも彼の「採用面接」は極めて順調だ。

1月13日の就任以来、彼はプレミアリーグのどの監督よりも多くの勝ち点を獲得し、チームをCL圏まであと一歩のところまで導いた。シーズン前半、ルーベン・アモリム率いるチームは苦戦していたため、これは驚きだ。

キャリックはチームに明確な方向性と団結、気概をもたらした。月曜のホームでのリーズ戦で初黒星を喫したが、スタンフォード・ブリッジでの反撃は圧巻だった。

出場停止のリサンドロ・マルティネス、ハリー・マグワイア、長期離脱中のマタイス・デ・リフトに加え、レニー・ヨロも負傷で欠いた。

それでもキャリックは19歳のエイデン・ヘヴンを起用し、ヌサール・マズラウィと組ませ、重要な勝利と5試合ぶりの無失点を手にした。

試合後、キャリックはTNTスポーツに「新しい4バックを1日で準備するのは大変だった。ヘブンとマズラウィを起用したのは良かった。ヘブンは若く、マズラウィもセンターバックの経験が少ない中、スタッフ全員が準備してくれた」と語った。

シーズン途中にチームを引き継ぐのは難しいが、カリック自身も大きな称賛に値する。