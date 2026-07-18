GIVEMESPORTのシニアサッカー特派員ベン・ジェイコブス氏が、このプレミアリーグ強豪クラブの関心と、個人条件が円滑に合意に至る可能性について最新情報を伝えた。

『ユナイテッド・スタンド』の取材にジェイコブスは「マンチェスター・ユナイテッドが移籍金を払えば、交渉は短期間で終わる可能性がある。彼はユーリ・ティエレマンスと同じで、昨夏『ユナイテッド以外には行かない』と明言しており、今も意向は変わっていない。ユナイテッドがオファーすれば個人条件は問題にならないだろう。

クラブは選手側の同意を得られるため、入札合戦にはならずブライトンとの単独交渉で済む。ただ、現時点ではまだその段階ではなく、ユナイテッドが3人目のMF候補を検討中で交渉を保留にしている。」