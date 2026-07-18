AFP
翻訳者：
マイケル・キャリックに朗報。1億ポンドのブライトン星は「マンU移籍のみ希望」
レッド・デビルズがバレバに注目
レッド・デビルズは、カゼミーロの代役としてアンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスを獲得したため、補強を一時停止したと報じられている。しかしGIVEMESPORTによると、首脳陣は来季の戦力確保のため、最後のミッドフィルダー1人を獲得する計画を進めているという。現在、最有力候補に挙げられているのはブライトンのカルロス・バレバで、本人はオールド・トラッフォードへの移籍に心を決めているとされる。
- Getty Images Sport
ジャーナリストが移籍の最新情報を伝えた。
GIVEMESPORTのシニアサッカー特派員ベン・ジェイコブス氏が、このプレミアリーグ強豪クラブの関心と、個人条件が円滑に合意に至る可能性について最新情報を伝えた。
『ユナイテッド・スタンド』の取材にジェイコブスは「マンチェスター・ユナイテッドが移籍金を払えば、交渉は短期間で終わる可能性がある。彼はユーリ・ティエレマンスと同じで、昨夏『ユナイテッド以外には行かない』と明言しており、今も意向は変わっていない。ユナイテッドがオファーすれば個人条件は問題にならないだろう。
クラブは選手側の同意を得られるため、入札合戦にはならずブライトンとの単独交渉で済む。ただ、現時点ではまだその段階ではなく、ユナイテッドが3人目のMF候補を検討中で交渉を保留にしている。」
シーガルズが巨額の移籍金を要求
カメルーン代表のこの選手は、アメックス・スタジアムからの退団を巡る移籍の噂が絶えなかったため、昨シーズンは波乱に満ちた1年を過ごした。以前、オールド・トラッフォードへの移籍が噂されたが、レッド・デビルズがこのMFに7500万ポンドを支払う用意があったと報じられていたにもかかわらず、正式なオファーがなかったため、移籍は実現しなかった。現在、ブライトンは、2028年まで契約が残っているこの中盤のスター選手に対し、1億ポンドに近い驚異的な移籍金を要求すると見られている。
- (C)Getty Images
中盤の再構築が佳境を迎える
獲得担当チームは、移籍市場が閉まる前に、ライバルクラブが提示した巨額オファーを慎重に検討する時間を得ている。キャリックは、国内リーグとチャンピオンズリーグを戦うために、中盤の構想を早急に固める必要がある。プレシーズンマッチの結果が、交渉に踏み切るか、現状を維持するかを判断する重要な指標となる。
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