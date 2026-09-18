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「マイケル・キャリックにとって危険だ！」 元マンチェスター・ユナイテッドのスターが、歴史的崩壊後の鈍い戦術を痛烈批判
歴史的なオールド・トラッフォードでの崩壊を受け、プレッシャーが高まる
キャリック監督は、悲惨な1週間の結果を受け、ユナイテッドの指揮官として厳しい批判にさらされている。ユナイテッドは水曜夜、ホームでブライトンに歴史的な3-2の敗戦を喫した。立ち上がりに2-0とリードしながらの黒星だった。
この衝撃的な崩れ方により、ユナイテッドが2点差をつけた状況からオールド・トラッフォードで敗れたのは50年以上で初めてとなった。数日前に喫した10人のマンチェスター・シティ相手の1-0敗戦の痛手も、さらに深まる形となった。
キャリック監督はクラブをチャンピオンズリーグ復帰へ導くことに成功し、その功績によって今夏に正式監督の座をつかんだ。しかし、元ユナイテッドFWのサハは、指揮官の座がいまや深刻な危機にあると考えている。
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サハ、戦術面での遅く危険なアプローチを批判
Betanoの取材に対し、サハは最近の不振の責任はロッカールームではなくベンチにあると強調した。また、攻撃の形が著しく欠けていると指摘し、キャリックに対して早急にシステムを適応させるよう求めた。
「今季のマンチェスター・ユナイテッドの問題は選手ではない」とサハは説明した。「正直に言って、マンチェスター・ユナイテッドにとって今夏の移籍市場は良いものではなかったと思う。だが、マイケル・キャリックは適応しなければならない。
「必要な活気を持ったチームには見えない。マンチェスター・ユナイテッドが良いサッカーをするには、プレーの形を備えたシステムが必要だ。今の戦い方はマイケル・キャリックにとって危険だと思う。なぜなら、これは選手のせいではないからだ」
中盤の苦戦と加速力不足
サハにとって大きな戦術的懸念は、中盤で決定的に欠けている切迫感にある。ユナイテッドの守備的MFはあまりにも安全策に終始しており、その結果としてチームが効率的に攻撃する力を抑え込んでしまっていると、彼は考えている。
「2人の守備的MFは、ゆっくりと横パスを回すことにあまりにも慣れ過ぎているように見える」と、彼は付け加えた。「ああした1対1の場面を生み出すための縦パスが出てこない。トランジションでも遅すぎる。こうした状況に誰を置こうと関係ない。セスコであれ、［マテウス］クーニャであれ、［ブライアン］ムベウモであれ、そのうちの1人がもっとリスクを取り、前に圧力をかけていかなければ、プレーを前進させる助けにはならない。
「ユナイテッドはいくつかチャンスは作っているが、決定機ではない。そして、マーカス・ラッシュフォードの加速力を使って相手の背後を取れていないので、その面での厚みもない。すべてが遅すぎる」
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キャリックはシーズンを救うため、解決策を見つけなければならない
シティ、ブライトン相手に痛い連敗を喫したことで、流れを変えることができるかどうか、キャリックには大きなプレッシャーがかかっている。指揮官は次戦で巻き返しを図るべく、選手たちに即座の反応を求めるはずだ。好結果を手にできなければ、シーズンのごく早い段階でオールド・トラッフォードでの立場が深刻に脅かされる可能性がある。
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