キャリック監督は、悲惨な1週間の結果を受け、ユナイテッドの指揮官として厳しい批判にさらされている。ユナイテッドは水曜夜、ホームでブライトンに歴史的な3-2の敗戦を喫した。立ち上がりに2-0とリードしながらの黒星だった。

この衝撃的な崩れ方により、ユナイテッドが2点差をつけた状況からオールド・トラッフォードで敗れたのは50年以上で初めてとなった。数日前に喫した10人のマンチェスター・シティ相手の1-0敗戦の痛手も、さらに深まる形となった。

キャリック監督はクラブをチャンピオンズリーグ復帰へ導くことに成功し、その功績によって今夏に正式監督の座をつかんだ。しかし、元ユナイテッドFWのサハは、指揮官の座がいまや深刻な危機にあると考えている。