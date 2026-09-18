「マイケル・キャリックにとって危険だ！」 元マンチェスター・ユナイテッドのスターが、歴史的崩壊を受けて遅い戦術を痛烈批判

キャリック監督は、悲惨な1週間の結果を受け、ユナイテッドの指揮官として厳しい視線にさらされている。ユナイテッドは水曜日の夜、ホームでブライトンに歴史的な3-2の敗戦を喫した。序盤に2-0とリードしながらの敗北だった。

この衝撃的な崩れ方は、ユナイテッドが2点のリードを保った状態からオールド・トラッフォードで敗れたケースとして、50年以上で初めてのこととなった。さらにその数日前には、10人のマンチェスター・シティ相手に1-0で敗戦しており、その苦い失望に追い打ちをかけた。

キャリック監督はクラブをチャンピオンズリーグ復帰へ導くことに成功し、その功績によって今夏に正式監督へ就任した。しかし、かつてユナイテッドでFWを務めたサハは、現在では指揮官の座が深刻な危機にあると考えている。