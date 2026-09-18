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「マイケル・キャリックにとって危険だ！」 元マンチェスター・ユナイテッドのスターが、歴史的崩壊を受けて遅い戦術を痛烈批判
歴史的大崩壊を喫したオールド・トラフォード後、重圧が高まる
キャリック監督は、悲惨な1週間の結果を受け、ユナイテッドの指揮官として厳しい視線にさらされている。ユナイテッドは水曜日の夜、ホームでブライトンに歴史的な3-2の敗戦を喫した。序盤に2-0とリードしながらの敗北だった。
この衝撃的な崩れ方は、ユナイテッドが2点のリードを保った状態からオールド・トラッフォードで敗れたケースとして、50年以上で初めてのこととなった。さらにその数日前には、10人のマンチェスター・シティ相手に1-0で敗戦しており、その苦い失望に追い打ちをかけた。
キャリック監督はクラブをチャンピオンズリーグ復帰へ導くことに成功し、その功績によって今夏に正式監督へ就任した。しかし、かつてユナイテッドでFWを務めたサハは、現在では指揮官の座が深刻な危機にあると考えている。
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サハ、遅く危険な戦術的アプローチを批判
Betanoに対し、サハは最近の不振の責任はロッカールームではなくベンチにあると強調した。また、攻撃の形が著しく欠けていると指摘し、キャリックに対して自身のシステムを早急に適応させるよう求めた。
「今季のマンチェスター・ユナイテッドの問題は選手ではない」とサハは説明した。「正直に言って、マンチェスター・ユナイテッドにとって良い夏の移籍市場だったとは思わない。だが、マイケル・キャリックは適応しなければならない。
「必要な活気のあるチームには見えない。マンチェスター・ユナイテッドには、良いサッカーをするためのシステム、つまりプレーの型が必要だ。今の戦い方はマイケル・キャリックにとって危険だと思う。なぜなら、これは選手のせいではないからだ」
中盤の苦戦と加速力不足
サハが戦術面で大きな懸念として挙げたのは、中盤に明らかな緊迫感が欠けている点だ。ユナイテッドの守備的MFはあまりにも安全策に徹しすぎており、その結果、チームが効率的に攻撃する力を失わせていると彼は考えている。
「2人の守備的MFは、ボールをゆっくり横に回すことにあまりにも安心しきっているように見える」と、彼は付け加えた。「それでは、ああした1対1の局面を生み出すような前向きのパスは出てこない。切り替えの局面でも遅すぎる。こうした状況で誰を起用しても関係ない。セスコであれ、［マテウス］クーニャであれ、［ブライアン］ムベウモであれ、そのうちの1人がより多くのリスクを取り、前へ圧力をかけていかなければ、プレーを前進させる助けにはならない。
「ユナイテッドはいくつかチャンスを作っているが、決定的なチャンスではない。そして、マーカス・ラッシュフォードの加速力を使って相手の背後を取れていないので、その武器もない。すべてが遅すぎる」
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キャリックはシーズンを救う解決策を見つけなければならない
シティ、ブライトン相手に痛い連敗を喫し、流れを変えることができるかどうかでキャリックにかかるプレッシャーは一気に高まっている。指揮官は次戦で、立て直しを図る選手たちに即座の反応を求めるはずだ。好結果を手にできなければ、オールド・トラッフォードでのその立場は、シーズン序盤にもかかわらず深刻な危機にさらされる可能性がある。
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