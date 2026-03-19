マイケル・キャリックとウェイン・ルーニーが見守る中、マンチェスター・ユナイテッドU-18がFAユースカップの準決勝進出を決め、新たな若き逸材がJJ・ガブリエルを凌ぐ活躍を見せた

「夢の劇場」はその名に恥じない光景となった。マンチェスター・ユナイテッドの歴代名選手たちが、次世代の選手たちを応援するために帰ってきたのだ。ルーニーと暫定監督のキャリックを筆頭に、ジョン・オシェイやダロン・ギブソンら豪華な顔ぶれが勢揃いし、若きレッドデビルズが繰り広げる緊迫した準々決勝の試合を見守った。

ルーニーは妻のコリーンと共に、この日の控えメンバーに名を連ねた息子のカイを応援した。クラブが誇る若手育成システムを最優先し続けていることを示すように、トップチームのゴールキーパーであるトム・ヒートンやフットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスも来場し、アカデミーへの献身的な姿勢がさらに際立った。