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マイケル・キャリックとウェイン・ルーニーが見守る中、マンチェスター・ユナイテッドU-18がFAユースカップの準決勝進出を決め、新たな若き逸材がJJ・ガブリエルを凌ぐ活躍を見せた
レッド・デビルズのレジェンドたちがオールド・トラッフォードに帰還
「夢の劇場」はその名に恥じない光景となった。マンチェスター・ユナイテッドの歴代名選手たちが、次世代の選手たちを応援するために帰ってきたのだ。ルーニーと暫定監督のキャリックを筆頭に、ジョン・オシェイやダロン・ギブソンら豪華な顔ぶれが勢揃いし、若きレッドデビルズが繰り広げる緊迫した準々決勝の試合を見守った。
ルーニーは妻のコリーンと共に、この日の控えメンバーに名を連ねた息子のカイを応援した。クラブが誇る若手育成システムを最優先し続けていることを示すように、トップチームのゴールキーパーであるトム・ヒートンやフットボール・ディレクターのジェイソン・ウィルコックスも来場し、アカデミーへの献身的な姿勢がさらに際立った。
アジャイが脚光を浴びる
試合前の注目は得点力の高いJJ・ガブリエルに大きく集まっていたが、試合の勝敗を分けたのはノア・アジャイだった。この17歳のウイングは、見事なロングシュートで先制点を挙げ、全大会通じて直近3試合で4得点目を記録し、彼が侮れない存在であることを証明した。
アジャイの活躍は得点だけにとどまらなかった。規律正しいサンダーランドの中盤にガブリエルが封じ込められていた間、彼の守備への献身的な働きが重要な突破口となった。この戦術的なシフトにより、アジャイはユナイテッドを前線へ牽引する自由を得て、ダレン・フレッチャー監督が擁する選手層の厚さを示した。
チド・オビが得点で重要な復帰を果たす
この試合は、脳震盪による離脱から復帰を果たしたチド・オビにとって、見事なカムバックの舞台ともなった。サンダーランドがトム・プロクターとフェリックス・スコットのゴールで一時的に番狂わせの気配を見せ、2-2の同点に追いつかれた後も、このフォワードは錆びついた様子を見せることなく、卓越した得点感覚を発揮した。オビの身体的な成長と動きの向上は明らかであり、特にガブリエルと連携してナサニエル・ジュニア・ブラウンの決勝ゴールを演出した場面では、その成長ぶりが際立っていた。
- Getty Images Sport
準決勝に向けて
マンチェスター・ユナイテッドは、4月11日にクリスタル・パレスとの注目の準決勝を控えている。両チームは、来月行われるプレミアリーグカップ決勝でも対戦予定であり、この年代のチームにとって決定的なシーズンとなりつつある中で、互いに馴染み深いライバル関係になりつつある。
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