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マイケル・キャリックが「攻撃的な」一面を明かす。マンチェスター・ユナイテッドの暫定監督は、ニューカッスル戦敗北後の怒りを認め、マタイス・デ・リフトの近況を報告した。
キャリックの「攻撃的」な一面
ユナイテッドは2週間前、キャリック体制下で唯一の敗北を喫した。セント・ジェームズ・パークでの一戦、ニューカッスルが後半を通して10人で戦っていたにもかかわらず、途中出場のウィリアム・オスラがロスタイムに見事なカーブシュートを決め、2-1で敗れた。 この結果は、1月にキャリックが指揮を執って以来、27ポイント中22ポイントを獲得し、昨シーズンルーベン・アモリム監督の下で15位に終わったチームを、真のチャンピオンズリーグ争いの有力候補へと変貌させた、驚異的な好調ぶりにおける稀有な汚点となった。 その後、キャリックは自身の指揮スタイルが「極めて冷静」であるという見方に反論する姿勢を強めてきた。水曜日にサウス・コースト遠征を控えて行われた試合前記者会見で、暫定監督は事実関係を明確にした。
「ええ、時と場所によるものです」とキャリックは語った。「もちろん、時には失望することもありますし、ニューカッスルでの結果にも失望しました。ですから、感情はあります。これはスポーツであり、トップレベルのパフォーマンスなのです。 感情や情熱を持ってプレーしなければならないし、時にはそれが少し攻撃的になったり、より激しいものになったりすることもある。だから、それをコントロールしなければならない。もし私がそれをコントロールできなければ、選手たちが適切な感情を生み出すことは期待できない。だから、それは間違いなく我々の役割の一部だ。
「そこには原動力があり、時には自分自身に証明したいという、ある種の頑固ささえあるかもしれない。あるレベルでプレーするには、自分自身への自信と、最終的にそれを成し遂げられるという信念が必要だ。
「だが、感情もその一部だ。わざと演技をしているとは言わない。その時の自分の気持ちに任せてやっている。時には少し声が大きくなったり、感情を込めたり、また時には冷静だったりする。それは、その時点でチームが何を望み、何を必要としているかによる。選手たちを正しい精神状態に導くこと、それがコーチングやマネジメントの究極の形なのだろう。」
数週間前、セント・ジェームズ・パークでの敗戦直後に語ったキャリックは、その苛立ちを隠そうとはしなかった。「試合の流れがそうだったんだ。感情は試合の一部だし、僕たちがやりたかったこと、やろうとしていたことが、うまくいかなかった。選手たちは本当に素晴らしかった。だから、サッカーの試合に負けただけだけど、正直、すごく辛いよ。 今夜は様々な理由で、本当に、本当にがっかりしている。だが、自分たちが築き上げた順位という現実を見失ってはならない。だから、がっかりしているとはいえ、この経験から学ぶ必要がある。ある意味、今夜は我々にとって教訓となったからだ。大局的な視点も忘れてはならない。この経験を糧にして、もっと良くならなければならない。」
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デ・リフトの移籍に関するスケジュールは依然として不透明だ
負傷者に関する話題では、キャリックがマタイス・デ・リフトについて、再び厳しい状況を報告した。デ・リフトは11月から背中の慢性的な不調により戦線離脱しており、その治療は当初の予想以上に複雑であることが判明している。25歳の彼の不在はユナイテッドの守備陣の要として痛手となっており、キャリックは具体的な復帰時期についてはほとんど言及しなかった。
「状況は以前と変わりません。マッタにとっては苛立たしいことでしょう。彼は明らかに復帰に向けて努力していますが、背中の問題が難題となっています。 我々は彼をできるだけ早く復帰させるべく、全力を尽くして取り組んでいく」と彼は語った。リサンドロ・マルティネスに関しては、少なくとも楽観的な材料がある。キャリックは、このアルゼンチン人選手が「復帰にかなり近づいている」と確認し、国際試合のブレイク明けには出場可能になると見込んでいる。パトリック・ドルグは復帰までまだ時間がかかりそうだが、ヌサイール・マズラウィは水曜日のトレーニングを病気のため欠席した。
ユナイテッド、欧州の戦いでプレッシャーを乗り越える
残り8試合となり、日曜日のアストン・ヴィラ戦での3-1の勝利を経て54ポイントで3位につけるユナイテッドにとって、かつては遠い夢のように思えたチャンピオンズリーグ出場権獲得が、今やはるかに現実味を帯びてきた。キャリックが監督に就任した時点では、ユナイテッドはヴィラに11ポイント差をつけられていたが、それ以来の変貌ぶりは目覚ましい。しかし、キャリックは期待を過度に煽るようなことはしていない。 「ホームでいくつかの良い結果を出せたが、だからといって状況が確定したわけではなく、別のことに目を向けていいというわけではない。ホームで勝利し、オールド・トラッフォードで確かな自信を持ってプレーし、サポーターにもその自信を感じてもらえたことは素晴らしいことだ。だが、準備や心構えに大きな変化はない。」
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レッド・デビルズ、次はボーンマス戦
金曜日の夜に行われるバイタリティ・スタジアムでの一戦は、ユナイテッドにとって決して楽な試合ではない。ボーンマスはリーグ戦10試合無敗の勢いで臨んでくる。キャリック監督は、アンドニ・イラオラ監督率いる組織立ったチームを過小評価しないよう慎重だった。そのカウンタープレスと激しいプレッシングにより、今シーズンの下位チームの中でも特に手強い相手の一つとなっているからだ。彼は次のように語った。「厳しい試合になるだろう。 アウェイとして向かうには厳しい場所だ。彼らは本当に好調を維持している。我々は良い結果を残した直後にそこへ向かうこと、そして選手たちが好調であることは承知しているが、そこは常に難しい試合になる。過去もそうだったし、おそらくこれからもそうだろう。彼らは本当に良いチームで、指導も行き届いており、エネルギーに満ちている。あそこで厳しい試合になることは分かっている。」
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