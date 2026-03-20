ユナイテッドは2週間前、キャリック体制下で唯一の敗北を喫した。セント・ジェームズ・パークでの一戦、ニューカッスルが後半を通して10人で戦っていたにもかかわらず、途中出場のウィリアム・オスラがロスタイムに見事なカーブシュートを決め、2-1で敗れた。 この結果は、1月にキャリックが指揮を執って以来、27ポイント中22ポイントを獲得し、昨シーズンルーベン・アモリム監督の下で15位に終わったチームを、真のチャンピオンズリーグ争いの有力候補へと変貌させた、驚異的な好調ぶりにおける稀有な汚点となった。 その後、キャリックは自身の指揮スタイルが「極めて冷静」であるという見方に反論する姿勢を強めてきた。水曜日にサウス・コースト遠征を控えて行われた試合前記者会見で、暫定監督は事実関係を明確にした。

「ええ、時と場所によるものです」とキャリックは語った。「もちろん、時には失望することもありますし、ニューカッスルでの結果にも失望しました。ですから、感情はあります。これはスポーツであり、トップレベルのパフォーマンスなのです。 感情や情熱を持ってプレーしなければならないし、時にはそれが少し攻撃的になったり、より激しいものになったりすることもある。だから、それをコントロールしなければならない。もし私がそれをコントロールできなければ、選手たちが適切な感情を生み出すことは期待できない。だから、それは間違いなく我々の役割の一部だ。

「そこには原動力があり、時には自分自身に証明したいという、ある種の頑固ささえあるかもしれない。あるレベルでプレーするには、自分自身への自信と、最終的にそれを成し遂げられるという信念が必要だ。

「だが、感情もその一部だ。わざと演技をしているとは言わない。その時の自分の気持ちに任せてやっている。時には少し声が大きくなったり、感情を込めたり、また時には冷静だったりする。それは、その時点でチームが何を望み、何を必要としているかによる。選手たちを正しい精神状態に導くこと、それがコーチングやマネジメントの究極の形なのだろう。」

数週間前、セント・ジェームズ・パークでの敗戦直後に語ったキャリックは、その苛立ちを隠そうとはしなかった。「試合の流れがそうだったんだ。感情は試合の一部だし、僕たちがやりたかったこと、やろうとしていたことが、うまくいかなかった。選手たちは本当に素晴らしかった。だから、サッカーの試合に負けただけだけど、正直、すごく辛いよ。 今夜は様々な理由で、本当に、本当にがっかりしている。だが、自分たちが築き上げた順位という現実を見失ってはならない。だから、がっかりしているとはいえ、この経験から学ぶ必要がある。ある意味、今夜は我々にとって教訓となったからだ。大局的な視点も忘れてはならない。この経験を糧にして、もっと良くならなければならない。」