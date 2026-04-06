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マイケル・キャリックが、リサンドロ・マルティネスとパトリック・ドルグのマンチェスター・ユナイテッドへの復帰を歓迎した
ダブリンでの合宿が士気を高める
ユナイテッドは今週、温暖な気候での合宿のためアイルランドへ遠征する選手名簿を発表した。 同クラブは、3月20日にバイタリティ・スタジアムで行われた2-2の引き分け以来、公式戦を戦っていない。最大のニュースは、ふくらはぎの負傷により5試合を欠場していたマルティネスの復帰だ。キャリック監督は、4月13日にリーズがオールド・トラッフォードを訪れる前に、このアルゼンチン代表選手がダブリンでコンディションの良さを証明してくれることを期待している。同DFの重要性を考えれば、彼の参加は公式戦復帰に向けた大きな一歩となる。
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守備陣の再編をめぐる懸念
ユナイテッドには複数の戦力面での課題があるため、今回の復帰のタイミングは極めて重要だ。イングランド代表のハリー・マグワイアはボーンマス戦でレッドカードを受けたため、リーズ戦ではキャリック監督は彼を起用できない。さらに、マタイス・デ・リフトも11月から続く背中の怪我に悩まされ、依然として欠場中である。
また、ディオゴ・ダロトとトム・ヒートンも体調不良からの回復のため、マンチェスターに残っている。そのため、国内リーグの残り7試合を戦い抜き、シーズンを力強く締めくくるべく準備を進めるチームにとって、マルティネスの復帰は不可欠な戦力補強となる。
増援部隊が合流する
また、ハムストリングの負傷により8試合を欠場していたフルバック兼ウインガーのドルグのコンディションにも明るい兆しが見えている。デンマーク代表の同選手はすでに芝生でのトレーニングを再開しており、回復を続けるため遠征に帯同している。 さらに、ベンジャミン・セスコとブライアン・ムベウモが25名の登録メンバーに名を連ねた。両選手はそれぞれスロベニア代表とカメルーン代表の最近の遠征を欠場していたが、今回の招集は彼らが戦力として復帰できる状態にあることを示唆している。重要な終盤戦を控え、監督が戦術の微調整を図る上で、こうした攻撃の選択肢が確保されていることは不可欠となるだろう。
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チャンピオンズリーグへの挑戦
現在リーグ3位のユナイテッドは、チャンピオンズリーグ出場権を確保するために残り7試合を戦わなければならない。 最後の追い上げは、15位のリーズ戦から始まり、4月18日にはチェルシーとの厳しいアウェイ戦が控えている。残りの日程には、4月27日のブレントフォードとの重要なホーム戦や、5月3日の5位リヴァプールとの大一番が含まれている。その後、キャリック監督率いるチームはサンダーランドやノッティンガム・フォレストとの試合をこなし、5月24日のブライトンでのアウェイ戦でシーズンを締めくくることになる。