マイケル・キャリックが、リサンドロ・マルティネスとパトリック・ドルグのマンチェスター・ユナイテッドへの復帰を歓迎した

ユナイテッドには複数の戦力面での課題があるため、今回の復帰のタイミングは極めて重要だ。イングランド代表のハリー・マグワイアはボーンマス戦でレッドカードを受けたため、リーズ戦ではキャリック監督は彼を起用できない。さらに、マタイス・デ・リフトも11月から続く背中の怪我に悩まされ、依然として欠場中である。

また、ディオゴ・ダロトとトム・ヒートンも体調不良からの回復のため、マンチェスターに残っている。そのため、国内リーグの残り7試合を戦い抜き、シーズンを力強く締めくくるべく準備を進めるチームにとって、マルティネスの復帰は不可欠な戦力補強となる。